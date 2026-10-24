Δύο ισχυροί κρότοι ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρίσκεται στην πόλη.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το βασίλειο εξακολουθεί να βρίσκεται στο στόχαστρο επιθέσεων από τους Χούθι της Υεμένης, το ένοπλο κίνημα Ανσαραλά που διατηρεί στενούς δεσμούς με το Ιράν.

Λίγο πριν ακουστούν οι εκρήξεις, η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας είχε ανακοινώσει την ενεργοποίηση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι για ενδεχόμενο κίνδυνο.

Στις 20 Οκτωβρίου, εξάλλου, οι σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν και κατέστρεψαν βαλλιστικό πύραυλο που είχε εκτοξευθεί από τους Χούθι με κατεύθυνση το Ριάντ. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση προς τους κατοίκους, ενώ και τότε είχαν αναφερθεί εκρήξεις στην πρωτεύουσα.

Η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι έχει κλιμακωθεί τους τελευταίους μήνες, με επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών εγκαταστάσεων και πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Παράλληλα, οι σαουδαραβικές δυνάμεις συνεχίζουν τις αεροπορικές επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των ανταρτών στην Υεμένη.