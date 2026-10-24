Μια νέα εποχή στη χρήση στρατιωτικών σκύλων φιλοδοξεί να εγκαινιάσει η αμερικανική εταιρεία Warhound, η οποία σχεδιάζει να αξιοποιήσει τη γενετική μηχανική για τη δημιουργία ζώων με βελτιωμένες σωματικές και αισθητηριακές ικανότητες. Στόχος είναι οι σκύλοι αυτοί να αναλαμβάνουν απαιτητικές αποστολές, όπως ο εντοπισμός εκρηκτικών μηχανισμών και οι εξειδικευμένες επιχειρήσεις έρευνας.

Η νεοφυής επιχείρηση, που υποστηρίζεται από την εταιρεία βιοτεχνολογίας Colossal Biosciences, εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η αποτίμησή της έχει ήδη φτάσει τα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πίσω από το εγχείρημα βρίσκονται ο διευθύνων σύμβουλος της Colossal, Μπεν Λαμ, και ο Πάλμερ Λάκι, συνιδρυτής της εταιρείας αμυντικής τεχνολογίας Anduril.

Γενετικές παρεμβάσεις για ταχύτερους και ανθεκτικότερους σκύλους

Η Warhound σκοπεύει να ξεκινήσει το πρόγραμμά της χρησιμοποιώντας δύο φυλές που ήδη αξιοποιούνται ευρέως από τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία: τους βελγικούς ποιμενικούς Μαλινουά και τους γερμανικούς ποιμενικούς.

Οι επιστήμονες θα συλλέξουν κυτταρικές σειρές από τα συγκεκριμένα ζώα και θα τις διατηρήσουν σε ειδική βιοτράπεζα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν γενετικές τροποποιήσεις.

Οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν τόσο στην ενίσχυση χαρακτηριστικών που θεωρούνται σημαντικά για στρατιωτικές επιχειρήσεις όσο και στον περιορισμό κληρονομικών παθήσεων.

Μιλώντας στο TechCrunch, ο Μπεν Λαμ εξήγησε ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι εκτροφής δεν μπορούν να αποκλείσουν προβλήματα όπως η μειωμένη όραση, η προδιάθεση για καρκίνο, η δυσπλασία του ισχίου και η μυϊκή ατροφία.

Τέτοιες παθήσεις μπορεί να καταστήσουν έναν σκύλο ακατάλληλο για υπηρεσία, ακόμη και αν έχει ήδη ξεκινήσει την απαιτητική στρατιωτική εκπαίδευση.

Η εταιρεία επιδιώκει να δημιουργήσει ζώα με μεγαλύτερη αντοχή, ταχύτητα, ευκινησία και διάρκεια ζωής. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην όσφρηση, καθώς η βελτίωσή της θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των σκύλων στον εντοπισμό εκρηκτικών.

Γιατί ο αμερικανικός στρατός στρέφεται στη γενετική μηχανική

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η Warhound, περισσότερο από το 80% των σκύλων που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προέρχεται από την Ευρώπη.

Παράλληλα, η εταιρεία υποστηρίζει ότι λιγότερα από τα μισά ζώα που εξετάζονται πληρούν τελικά τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν σε στρατιωτικές μονάδες.

Η δημιουργία ενός προγράμματος γενετικής βελτίωσης στις ΗΠΑ θα μπορούσε, σύμφωνα με τους εμπνευστές του, να περιορίσει την εξάρτηση από εισαγωγές και να αυξήσει τον αριθμό των κατάλληλων σκύλων.

Το εγχείρημα αξιοποιεί την τεχνογνωσία της Colossal Biosciences, η οποία έχει γίνει γνωστή για τις προσπάθειές της να επαναφέρει εξαφανισμένα είδη, όπως το ντόντο και το μαλλιαρό μαμούθ.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, οι τεχνολογίες γενετικής μηχανικής και κλωνοποίησης προορίζονται για μια πολύ διαφορετική εφαρμογή: την υποστήριξη στρατιωτικών και αστυνομικών επιχειρήσεων.

Αλεξίσφαιρα γιλέκα, αισθητήρες και ειδικός εξοπλισμός

Η γενετική τροποποίηση αποτελεί μόνο το ένα σκέλος του σχεδίου.

Η Anduril θα αναλάβει την ανάπτυξη τεχνολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιούν οι σκύλοι κατά τη διάρκεια των αποστολών τους, με στόχο την προστασία τους και την καλύτερη συνεργασία με τους χειριστές τους.

Μεταξύ των λύσεων που εξετάζονται περιλαμβάνονται προστατευτικά γιλέκα, ειδικά γυαλιά και συστήματα αισθητήρων.

Τα γιλέκα θα μπορούσαν να μεταδίδουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στους στρατιωτικούς να παρακολουθούν καλύτερα τις συνθήκες στις οποίες επιχειρούν τα ζώα.

Η εταιρεία επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να περιορίσει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι στρατιωτικοί σκύλοι, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης ή ένοπλης επίθεσης.

Στους επενδυτές του εγχειρήματος περιλαμβάνονται οι In-Q-Tel, Sequoia και 8VC. Ο Πάλμερ Λάκι συμμετέχει ως συνεργάτης, χωρίς να διαθέτει μετοχικό ποσοστό, ενώ η Colossal κατέχει μερίδιο της Warhound και της παραχωρεί άδεια χρήσης της τεχνολογίας της.

Οι πρώτοι σκύλοι αναμένονται το 2027

Η Warhound εκτιμά ότι οι πρώτοι κλωνοποιημένοι σκύλοι θα γεννηθούν στις αρχές του 2027, με τη συνδρομή της ViaGen, εταιρείας κλωνοποίησης που ανήκει στην Colossal.

Ο Μπεν Λαμ ευελπιστεί ότι τα ζώα θα είναι έτοιμα να αναλάβουν επιχειρησιακά καθήκοντα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Η εταιρεία δεν έχει γνωστοποιήσει ακόμη το κόστος απόκτησής τους. Στους πιθανούς πελάτες της συγκαταλέγονται το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, αστυνομικές υπηρεσίες, στρατιωτικοί οργανισμοί και ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

Σύμφωνα με τον Λαμ, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ενημερωτικές παρουσιάσεις του προγράμματος σε κυβερνητικούς φορείς.

Τα ερωτήματα για την ευζωία των ζώων

Παρά τις τεχνολογικές φιλοδοξίες, το σχέδιο εγείρει προβληματισμούς σχετικά με τις γενετικές παρεμβάσεις, την προστασία των ζώων και τις συνθήκες στις οποίες θα χρησιμοποιούνται.

Η Warhound συνεργάζεται με την American Humane Society για την πιστοποίηση του εκπαιδευτικού της προγράμματος, ενώ εξετάζει τρόπους ώστε οι σκύλοι που αποσύρονται από την ενεργό υπηρεσία να εντάσσονται σε προγράμματα επανένωσης με τους χειριστές τους ή να βρίσκουν κατάλληλες οικογένειες.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι τα γενετικά τροποποιημένα ζώα θα εκπαιδεύονται και θα χρησιμοποιούνται με βάση τις διαδικασίες που ισχύουν ήδη για τους στρατιωτικούς σκύλους.

Προς το παρόν, πάντως, η αποτελεσματικότητα της νέας τεχνολογίας παραμένει υπό δοκιμή. Τα πρώτα ζώα που θα προκύψουν από το πρόγραμμα αναμένεται να δείξουν κατά πόσο ο συνδυασμός γενετικής μηχανικής και προηγμένου εξοπλισμού μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά πλεονεκτήματα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.