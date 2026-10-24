Τη βαθιά θλίψη και τη συμπαράστασή του για τα θύματα της ένοπλης επίθεσης στον ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στο Χμούντ της επαρχίας Καράκ στην Ιορδανία, μετέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας τους το βράδυ της Παρασκευής. Ο κ. Βαρθολομαίος εξέφρασε τόσο την προσωπική του οδύνη όσο και τη βαθύτατη λύπη του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την επίθεση.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος βρίσκεται για επίσκεψη στην Ρώμη, καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση προς τους πιστούς που βρισκόντουσαν στον ελληνορθόδοξο Ναό. Επεσήμανε δε ότι κάθε τρομοκρατική ενέργεια στην πραγματικότητα στρέφεται κατά της ειρηνικής συνυπάρξεως λαών, θρησκειών και πολιτισμών, η οποία είναι ζωτικής σημασίας ιδιαιτέρως για την πολύπαθη Μέση Ανατολή.

Ο Παναγιώτατος ευχήθηκε ο Πανάγαθος Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των αθώων θυμάτων της επίθεσης και ζήτησε από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων να διαβιβάσει προς τους οικογενείς αυτών τα θερμά συλλυπητήρια και την συμπαράσταση του. Ευχήθηκε, επίσης, ταχεία αποκατάσταση της υγείας των τραυματιών.

πηγή: ΑΠΕ