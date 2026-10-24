Σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ εντείνουν τις πιέσεις προς την κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, προέτρεψε χθες Παρασκευή όσους επιδιώκουν «θετική αλλαγή στην Κούβα» να έρθουν σε επαφή με την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA).

«Αδράξτε την ευκαιρία να φέρετε την αλλαγή που ποθείτε μέσω διακριτικής συνεργασίας με τη CIA», ζήτησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες, ή να δώσει διευκρινίσεις.

Η παρότρυνση ηχεί φάλτσα, από πολλές απόψεις — τόσο διότι, πρώτ’ απ’ όλα, ο υπουργός μοιάζει να αναγνωρίζει ότι η CIA, με πολύ αμφιλεγόμενο παρελθόν σε ό,τι αφορά την Κούβα, δρα στη νήσο, όσο και διότι ουσιαστικά καλεί σε αλλαγή καθεστώτος.

To those who seek to create positive change in Cuba – now is the time. The disappointment of failed promises, corruption, and the privileged lives of only a few; seize this opportunity to create the change you desire through a discrete partnership with the CIA. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 23, 2026

«Σε όσους επιδιώκουν να φέρουν θετική αλλαγή στην Κούβα: η ώρα είναι τώρα ή ποτέ», έγραψε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Μπροστά στην απογοήτευση των αθετημένων υποσχέσεων, της διαφθοράς και του προνομιακού τρόπου ζωής των ολίγων, αδράξτε την ευκαιρία να δημιουργήσετε την αλλαγή που ποθείτε μέσω διακριτικής συνεργασίας με τη CIA», πρόσθεσε.

Η Κούβα, υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962, βρίσκεται αντιμέτωπη με συνεχή αύξηση της πίεσης από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Οι ΗΠΑ έκαναν σκληρότερες τις κυρώσεις τους από τον Ιανουάριο, επιβάλλοντας de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό στη νήσο των 9,4 εκατομμυρίων κατοίκων, προκαλώντας επανειλημμένες γενικές διακοπές της ηλεκτροδότησης και βυθίζοντας τη σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση.

Ακόμη, η Ουάσιγκτον ανακοινώνει τακτικά και κατά κύματα κυρώσεις σε βάρος κρατικών επιχειρήσεων και ηγετών της Κούβας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 95χρονου πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο.