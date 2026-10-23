Αλλαγές καταγράφονται στην κούρσα διαδοχής για τη θέση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, μετά την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητας της Λάνα Ζάκι Νουσεϊμπέ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την απόφαση του πρώην προέδρου της Σενεγάλης, Μακί Σαλ, να αποσυρθεί από τη διαδικασία.

Η Νουσεϊμπέ αναμένεται να παρουσιάσει τις προτεραιότητες και τις προτάσεις της για το μέλλον του ΟΗΕ την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, συμμετέχοντας σε διαδραστική συζήτηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης.

Η υποψηφιότητα γνωστοποιήθηκε στα κράτη μέλη με κοινή επιστολή, στις 21 Οκτωβρίου, του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, Χαλιλούρ Ραχμάν, και της προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Οκτώβριο, Μόνιμης Αντιπροσώπου της Ελλάδας, Αγλαΐας Μπάλτα. Η επιστολή διαβιβάζει την επίσημη πρόταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τα συνοδευτικά έγγραφα της υποψηφιότητας, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής και διορισμού του νέου Γενικού Γραμματέα.

Τι αναφέρει η επιστολή της υποψηφιότητας της Λ. Νουσεϊμπέ

Στην επιστολή υποβολής της υποψηφιότητας, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προβάλλουν τη διπλωματική εμπειρία της Νουσεϊμπέ, την προσήλωσή της στους σκοπούς και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη και τη γνώση της για τη λειτουργία του Οργανισμού. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ικανότητά της να οικοδομεί σχέσεις και να διαμορφώνει συναίνεση.

Η Νουσεϊμπέ διετέλεσε Μόνιμη Αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον ΟΗΕ από το 2013 έως το 2024 και άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας τον Μάρτιο του 2022 και τον Ιούνιο του 2023. Σύμφωνα με το βιογραφικό που συνοδεύει την υποψηφιότητά της, συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις για το Αφγανιστάν, την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Έχει επίσης διατελέσει πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του UN Women.

Η Νουσεϊμπέ αναφέρει στο κείμενο του οράματός της ότι, προκειμένου να διεκδικήσει τη θέση της Γενικής Γραμματέως, έλαβε άδεια με άμεση ισχύ από τα καθήκοντά της ως υπουργού Επικρατείας στο υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Συνδέει την απόφαση αυτή με την ανεξαρτησία που απαιτεί το αξίωμα, επικαλούμενη το άρθρο 100 του Καταστατικού Χάρτη. Όπως σημειώνει, επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση όπως θα την υπηρετούσε: «μιλώντας με ειλικρίνεια σε κάθε κυβέρνηση και χωρίς να λογοδοτώ σε καμία». Προσθέτει ότι «δεν θα υπάρχουν εξαιρέσεις για φίλους ούτε μνησικακία απέναντι σε επικριτές».

Κεντρικό στοιχείο της πρότασής της είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη διεθνή συνεργασία μέσα από απτά αποτελέσματα. «Όταν τα οφέλη της συμφωνίας παύουν να είναι ορατά, η συμφωνία παύει να επιδιώκεται», αναφέρει, υπογραμμίζοντας ότι οι δεσμεύσεις πρέπει να τηρούνται και ότι ο ΟΗΕ οφείλει να συμμετέχει ενεργά στον μετασχηματισμό του.

Στον τομέα της ειρήνης και της ασφάλειας, δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη και την αθόρυβη διπλωματία. Σε περιπτώσεις σύγκρουσης προτείνει συστηματική επιδίωξη αρχικών, επιμέρους συμφωνιών, όπως τοπικές εκεχειρίες, ανταλλαγές κρατουμένων και διάδρομοι για τρόφιμα και φάρμακα, ως βήματα προς ευρύτερες διευθετήσεις. «Ο ΟΗΕ δεν χρειάζεται να ηγείται κάθε διαδικασίας, αλλά θα πρέπει να είναι έτοιμος να βρίσκεται σε κάθε αίθουσα όπου η παρουσία του έχει αξία», σημειώνει.

Για την ανάπτυξη, προτάσσει τις εθνικές προτεραιότητες, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, πρακτικές λύσεις για το χρέος και συνεργασίες με αναπτυξιακές τράπεζες, φιλανθρωπικά ιδρύματα και τον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, δεσμεύεται να υπερασπιστεί το διεθνές δίκαιο, τον Καταστατικό Χάρτη και την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επισημαίνοντας ότι η αξιοπιστία του ΟΗΕ στα ανθρώπινα δικαιώματα εξαρτάται από τη συνεπή εφαρμογή τους, χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Η μεταρρύθμιση της λειτουργίας του Οργανισμού αποτελεί επίσης βασική προτεραιότητα. Η Νουσεϊμπέ προτείνει απολογισμό των αποτελεσμάτων σε σχέση με το κόστος, ενοποίηση αλληλεπικαλυπτόμενων εργασιών στη Γραμματεία και ευθεία συζήτηση με τις κυβερνήσεις για τις οφειλόμενες εισφορές. «Τα κράτη μέλη δεν θα επενδύσουν σε έναν ΟΗΕ που ζητά πίστη. Θα επενδύσουν σε έναν που δείχνει την απόδοσή του», αναφέρει.

Πηγή: ΑΠΕ