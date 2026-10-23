Ιστορία έγραψε η επαγγελματίας αθλήτρια καταδύσεων από μεγάλα ύψη Μόλι Κάρλσον, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που βούτηξε από την κορυφή ενός παγόβουνου στον Ατλαντικό Ωκεανό. Η 28χρονη Καναδή χαρακτήρισε την εμπειρία ως την «καλύτερη ημέρα της ζωής μου», παρά τον φόβο που ένιωσε μπροστά στο επικίνδυνο εγχείρημα, σύμφωνα με τη nypost.

Η Κάρλσον πραγματοποίησε την κατάδυση στις 11 Ιουνίου, στα ανοιχτά της Νέας Γης στον Καναδά, πέφτοντας από ύψος σχεδόν 15 μέτρων στα παγωμένα νερά. Η προσπάθειά της καταγράφηκε σε ντοκιμαντέρ της Red Bull, το οποίο δημοσιεύτηκε στο YouTube την Πέμπτη.

«Αυτό είναι σίγουρα το πιο τρομακτικό πράγμα που έχω κάνει ποτέ», δήλωσε η 28χρονη αθλήτρια. Όταν ολοκλήρωσε με επιτυχία την κατάδυση, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της και ξέσπασε σε δάκρυα χαράς. «Σίγουρα, ήταν η καλύτερη ημέρα της ζωής μου», είπε.

Η Κάρλσον, η οποία έχει ξεχωρίσει στο Red Bull Cliff Diving World Series, αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνατότητές της έπειτα από τις εμπειρίες της με τις δυσκολίες ψυχικής υγείας που αντιμετώπισε. Όπως εξήγησε, η πρόκληση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία για την ίδια, καθώς ήθελε να ξεπεράσει τους φόβους της.

Το παγόβουνο που έπρεπε να πληροί αυστηρές προϋποθέσεις

Η Κάρλσον και η ομάδα της επέλεξαν ένα ελεύθερα επιπλέον παγόβουνο, το οποίο ονόμασαν «No Name», στα ανοιχτά της περιοχής Τουίλινγκεϊτ, στη Νέα Γη του Καναδά. Η ιστορική πόλη έχει υιοθετήσει τον χαρακτηρισμό «Πρωτεύουσα των Παγόβουνων του Κόσμου», καθώς πολλά παγόβουνα περνούν από τις ακτές της.

Η επιλογή του κατάλληλου σημείου δεν ήταν απλή υπόθεση. Το παγόβουνο έπρεπε να είναι προσβάσιμο με σκάφος, να διαθέτει μια απότομη πλευρά από την οποία θα μπορούσε να γίνει η βουτιά, αλλά και καθαρή ζώνη προσγείωσης στο νερό. Παράλληλα, η διαδρομή για την ανάβαση έπρεπε να είναι εφικτή χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τον επαγγελματία αναρριχητή Γουίλ Γκαντ.

«Αν δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, η κατάδυση δεν θα ήταν δυνατή», εξήγησε η αθλήτρια.

Μήνες προετοιμασίας για ένα επικίνδυνο εγχείρημα

Για να προετοιμαστεί, η Κάρλσον συνεργάστηκε με τον Γκαντ, επαγγελματία αναρριχητή πάγου, ο οποίος της έμαθε τις βασικές τεχνικές και τη χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού. Η προετοιμασία διήρκεσε μήνες, καθώς κάθε στάδιο της προσπάθειας έκρυβε σοβαρούς κινδύνους.

«Τα παγόβουνα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Μπορούν να σχιστούν, να καταρρεύσουν ή να αναποδογυρίσουν χωρίς προειδοποίηση», σημείωσε η Κάρλσον. Ο Γκαντ, που περιγράφεται ως ένας άνθρωπος με ιδιαίτερη εμπειρία στις περιπέτειες, εκπαιδεύτηκε μαζί της για την απαιτητική ανάβαση, η οποία, σύμφωνα με την περιγραφή, έφτανε περίπου τα 65 μέτρα.

Cliff diver Molly Carlson made history off the coast of Newfoundland in Canada by becoming the first woman to dive off an iceberg. Carlson said her dive was inspired by her mental health challenges https://t.co/Y54SDUESVH — Reuters (@Reuters) October 23, 2026

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ότι τα παγόβουνα μπορούν να αναποδογυρίσουν. Όταν συμβαίνει αυτό, η κίνηση είναι εξαιρετικά βίαιη», ανέφερε ο ίδιος.

Εκτός από την αναρρίχηση, η αθλήτρια έπρεπε να προσαρμοστεί και στο σχεδόν παγωμένο νερό. Για την κατάδυση φόρεσε ειδική στολή κατάδυσης, διαφορετική από το συνηθισμένο μαγιό της, η οποία την προστάτευε από τις χαμηλές θερμοκρασίες. Παρ’ όλα αυτά, όπως είπε, ένιωσε αμέσως το σοκ του κρύου.

Αφού αναδύθηκε στην επιφάνεια, έπρεπε να απομακρυνθεί γρήγορα κολυμπώντας από το παγόβουνο, ώστε να φτάσει σε ασφαλές σημείο. Μόνο τότε μπόρεσε να συνειδητοποιήσει τι είχε καταφέρει.

«Υπάρχουν δύσκολες ημέρες, μπορεί να νιώθεις άγχος, να φοβάσαι ή να σε κατακλύζει ο φόβος. Αλλά, στο τέλος της ημέρας, είναι κάτι ξεχωριστό να αποδεικνύεις στον εαυτό σου ότι μπορείς να κάνεις πραγματικά εντυπωσιακά πράγματα. Είμαι πολύ περήφανη», δήλωσε.