Ένα χαρτονόμισμα στο πάτωμα ήταν το δόλωμα για να αποσπάσουν την προσοχή των θυμάτων τους. Όσο οι ηλικιωμένοι κοιτούσαν αλλού, η τραπεζική τους κάρτα άλλαζε χέρια και στη θέση της έμπαινε μια παρόμοια. Οι πελάτες έφευγαν χωρίς να υποψιάζονται ότι οι άνθρωποι που μόλις τους είχαν πλησιάσει μπορούσαν πλέον να χρησιμοποιήσουν τον λογαριασμό τους.

Με αυτό το τέχνασμα, τρεις Ρουμάνοι απέσπασαν περισσότερες από 40.000 λίρες, στοχεύοντας ηλικιωμένους και ευάλωτους πελάτες τραπεζών σε περιοχές της Αγγλίας. Η δράση τους διήρκεσε από τον Οκτώβριο του 2024 έως τον Αύγουστο του 2026.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Τσέσαϊρ, οι τρεις καταδικάστηκαν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στο δικαστήριο του Λίβερπουλ, αφού παραδέχθηκαν την ενοχή τους για συνωμοσία με σκοπό την κλοπή και την απάτη.

Το χαρτονόμισμα που έκρυβε την παγίδα

Η συμμορία αναζητούσε θύματα σε ΑΤΜ μέσα σε υποκαταστήματα των Halifax και Lloyds Bank. Ένα μέλος παρακολουθούσε την πληκτρολόγηση του PIN και άλλο αποσπούσε την προσοχή του πελάτη με ένα χαρτονόμισμα που είχε τοποθετηθεί στο πάτωμα.

Ακολουθούσε η αντικατάσταση της κάρτας με μια άλλη, παρόμοια στην εμφάνιση. Έχοντας πλέον την πραγματική κάρτα και τον κωδικό, οι δράστες πραγματοποιούσαν αναλήψεις και αγορές.

Πολλά από τα θύματα ήταν άνω των 70 ή των 80 ετών. Σε μία περίπτωση, χάθηκαν 11.100 λίρες μέσα σε σχεδόν δύο εβδομάδες, προτού ο κάτοχος του λογαριασμού αντιληφθεί την απάτη.

Τους εντόπισαν στο Πόρτσμουθ

Οι τρεις άνδρες, όλοι Ρουμάνοι υπήκοοι, μετακινούνταν σε διαφορετικές περιοχές, με περιστατικά να καταγράφονται στο Τσέσαϊρ, το Στάφορντσαϊρ, το Νότιγχαμσαϊρ, το ευρύτερο Μάντσεστερ, το Νότιο Γιόρκσαϊρ και το Κεντ.

Η έρευνα, με την κωδική ονομασία «Operation Rages», αποκάλυψε ότι αποκτούσαν επίσης αυτοκίνητα χρησιμοποιώντας πλαστές άδειες οδήγησης, επιχειρώντας να κρύψουν την ταυτότητα και τις μετακινήσεις τους.

Η εξέταση υλικού από κάμερες ασφαλείας οδήγησε στην ταυτοποίησή τους. Συνελήφθησαν στο Πόρτσμουθ στις 18 Αυγούστου 2026 και αρνήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις των αστυνομικών.

Οι ποινές και το αποτύπωμα στα θύματα

Ο Ιονούτ Ματέι, 40 ετών, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια και έξι μήνες φυλάκισης. Η ποινή του αφορούσε επίσης την εν γνώσει του είσοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά παράβαση απόφασης απέλασης.

Στον Βασίλε Τσιουμποτάρου, 45 ετών, επιβλήθηκαν τέσσερα χρόνια και οκτώ μήνες, ενώ ο Ραμονέλ Μαντάκε, 51 ετών, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης.

Η επικεφαλής της έρευνας, Στέφανι Μπλαντ, υπογράμμισε ότι η ζημιά δεν περιορίζεται στα χρήματα. Η στοχοποίηση άφησε διαρκείς συνέπειες στο αίσθημα ασφάλειας και στην ψυχική ευεξία των θυμάτων, τα οποία είχαν επιλεγεί ακριβώς λόγω της ευαλωτότητάς τους.