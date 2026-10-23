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Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, εξασφάλισε κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία στην υπό ρωσική κατοχή πόλη Ολέσκι, η οποία θα ξεκινήσει στις 29 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Οι κάτοικοι αυτής της πόλης στην ανατολική Ουκρανία, την οποία κατέλαβαν ρωσικές δυνάμεις τον Φεβρουάριο του 2022, έχουν αναφέρει μια επισιτιστική κρίση η οποία ολοένα βαθαίνει.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν να σταματήσουν προσωρινά κάθε στρατιωτική δράση στο Ολέσκι προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας και να ετοιμαστεί απομάκρυνση των κατοίκων μέσω ενός καθορισμένου ασφαλούς διαδρόμου”, αναφέρει ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Η Μελάνια Τραμπ προσπαθεί να εξασφαλίσει την επιστροφή στις οικογένειές τους των παιδιών από την Ουκρανία που απήγαγε η Ρωσία στη διάρκεια του πολέμου.

“Η κατάσταση στο Ολέκσι είναι φρικτή. Το Ολέσκι είναι μια πόλη στην πρώτη γραμμή του πολέμου που βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής. Ο εναπομείναν πληθυσμός του Ολέσκι αποτελείται κυρίως από ηλικιωμένους κατοίκους, που χρειάζονται επειγόντως ιατρική φροντίδα, φάρμακα, τρόφιμα και καθαρό νερό“, ανέφερε σε μια δήλωση η Μελάνια Τραμπ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.