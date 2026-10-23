Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, εξασφάλισε κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία στην υπό ρωσική κατοχή πόλη Ολέσκι, η οποία θα ξεκινήσει στις 29 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Οι κάτοικοι αυτής της πόλης στην ανατολική Ουκρανία, την οποία κατέλαβαν ρωσικές δυνάμεις τον Φεβρουάριο του 2022, έχουν αναφέρει μια επισιτιστική κρίση η οποία ολοένα βαθαίνει.



“Οι δύο χώρες συμφώνησαν να σταματήσουν προσωρινά κάθε στρατιωτική δράση στο Ολέσκι προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας και να ετοιμαστεί απομάκρυνση των κατοίκων μέσω ενός καθορισμένου ασφαλούς διαδρόμου”, αναφέρει ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

BREAKING: First Lady Melania Trump announces she has personally secured a localized ceasefire in a city in southern Ukraine, allowing humanitarian aid to enter and civilians to evacuate safely. According to her office, both Russia and Ukraine have agreed to temporarily halt military operations in the area. The city of Oleshky, once home to roughly 24,000 people before the war, now has just 2,000 residents remaining. Download the FOX News app to follow this developing story: https://t.co/ISpW9Fc0R3 — Fox News (@FoxNews) October 23, 2026

Η Μελάνια Τραμπ προσπαθεί να εξασφαλίσει την επιστροφή στις οικογένειές τους των παιδιών από την Ουκρανία που απήγαγε η Ρωσία στη διάρκεια του πολέμου.



“Η κατάσταση στο Ολέκσι είναι φρικτή. Το Ολέσκι είναι μια πόλη στην πρώτη γραμμή του πολέμου που βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής. Ο εναπομείναν πληθυσμός του Ολέσκι αποτελείται κυρίως από ηλικιωμένους κατοίκους, που χρειάζονται επειγόντως ιατρική φροντίδα, φάρμακα, τρόφιμα και καθαρό νερό“, ανέφερε σε μια δήλωση η Μελάνια Τραμπ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.