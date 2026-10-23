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Μια γυναίκα μεταφέρει στους ώμους της τη σορό της Μουσίρα, διασχίζοντας δύσβατα μονοπάτια στο όρος Σαμπρ της Υεμένης, για να την οδηγήσει στην τελευταία της κατοικία. Οι εικόνες από την περιοχή της Ταΐζ διαδόθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, μετατρέποντας μια οικογενειακή τραγωδία σε σύμβολο της δοκιμασίας των αμάχων στον πόλεμο.

Η νεκρή, Μουσίρα Μοχάμεντ Κάσεμ, και ο 65χρονος πατέρας της σκοτώθηκαν όταν βομβαρδίστηκε το σπίτι τους στο χωριό Αλ Αντάν, στην περιοχή Σαμπρ αλ Μαουαντίμ, νότια της Ταΐζ. Το Al Hadath, επικαλούμενο τοπικούς ακτιβιστές και πηγές από τον χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποδίδει το πλήγμα στους Χούθι.

Η διαδρομή για την τελευταία ταφή

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, στο στόχαστρο βρέθηκε και ασθενοφόρο που έφτασε στην περιοχή για την παραλαβή των θυμάτων. Χωρίς ασφαλή δυνατότητα μεταφοράς, η σορός μεταφέρθηκε με τα πόδια, μέσα από το ορεινό τοπίο.

Η γυναίκα προσωρούσε μαζί με παιδιά και ηλικιωμένους, σε μια διαδρομή επικίνδυνη λόγω των συγκρούσεων και της παρουσίας ελεύθερων σκοπευτών. Η εικόνα της να σηκώνει το βάρος της σορού έγινε το επίκεντρο των αναρτήσεων για την τραγωδία.

Το Al Jazeera αναφέρει ότι το βίντεο δημοσιοποίησε και ο υπουργός Ενημέρωσης της Υεμένης, Μουαμάρ αλ Ιριάνι. Στο υλικό εμφανίζονται γυναίκες να μεταφέρουν τη σορό μέσα από τα δύσβατα μονοπάτια. Ο υπουργός κατηγόρησε τους Χούθι για τον θάνατο της Μουσίρα, την οποία περιέγραψε ως δασκάλα του Κορανίου.

Ζητούν να ονομαστεί «Βουνό της Αντοχής»

Οι φωτογραφίες και το βίντεο προκάλεσαν πλήθος μηνυμάτων συμπαράστασης. Στις αναρτήσεις, οι χρήστες αναφέρονται στον πόνο της απώλειας, αλλά και στην επιμονή να εξασφαλιστεί μια αξιοπρεπής ταφή παρά τους κινδύνους.

Σύμφωνα με αραβικά δημοσιεύματα, κυκλοφόρησε ακόμη και καλλιτεχνική αναπαράσταση της γυναίκας με τίτλο «Μνημείο Αντοχής», ενώ άλλοι πρότειναν να αποκαλείται το όρος Σαμπρ «Βουνό της Αντοχής»

Το Ανώτατο Συμβούλιο Λαϊκής Αντίστασης της Υεμένης ανακοίνωσε, από την πλευρά του, ότι θα τιμήσει τη γυναίκα που μετέφερε τη σορό, την οποία κατονομάζει ως Ιφτικάρ, και θα προσφέρει οικονομική στήριξη στην οικογένεια.

Τα δύσβατα μονοπάτια της πολιορκημένης Ταΐζ

Η τραγωδία αναδεικνύει τις δυσκολίες μετακίνησης και πρόσβασης σε βοήθεια στην Ταΐζ, στη νοτιοδυτική Υεμένη.

Όπως περιγράφουν τα δημοσιεύματα, οι αποκλεισμοί βασικών οδικών αρτηριών και οι επιθέσεις στις γραμμές ανεφοδιασμού αναγκάζουν κατοίκους να χρησιμοποιούν ορεινές διαδρομές. Οι συνέπειες φτάνουν στην καθημερινή τους επιβίωση: ελλείψεις πόσιμου νερού, ακριβότερα τρόφιμα και δυσκολίες στην προμήθεια φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού.