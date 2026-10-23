Μια γυναίκα μεταφέρει στους ώμους της τη σορό της Μουσίρα, διασχίζοντας δύσβατα μονοπάτια στο όρος Σαμπρ της Υεμένης, για να την οδηγήσει στην τελευταία της κατοικία. Οι εικόνες από την περιοχή της Ταΐζ διαδόθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, μετατρέποντας μια οικογενειακή τραγωδία σε σύμβολο της δοκιμασίας των αμάχων στον πόλεμο.

Η νεκρή, Μουσίρα Μοχάμεντ Κάσεμ, και ο 65χρονος πατέρας της σκοτώθηκαν όταν βομβαρδίστηκε το σπίτι τους στο χωριό Αλ Αντάν, στην περιοχή Σαμπρ αλ Μαουαντίμ, νότια της Ταΐζ. Το Al Hadath, επικαλούμενο τοπικούς ακτιβιστές και πηγές από τον χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποδίδει το πλήγμα στους Χούθι.

This is not in Gaza; it is in Yemen. The perpetrators of this crime are the Iranian-backed militias in Yemen, not Israel. A Yemeni mother carries her daughter’s body on her back after the Houthis killed her along with her elderly father in the village of Al-Adin, in the Saber District of Taiz. They also targeted the ambulance that arrived to retrieve the victims. Faced with the horror of this tragedy, the mother could find no one to carry her daughter but herself. She lifted her onto her shoulders and walked on, in a scene that captures the pain of millions of Yemenis and the grief of the entire city of Taiz. — The Middle East (@A_M_R_M1) October 20, 2026

Η διαδρομή για την τελευταία ταφή

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, στο στόχαστρο βρέθηκε και ασθενοφόρο που έφτασε στην περιοχή για την παραλαβή των θυμάτων. Χωρίς ασφαλή δυνατότητα μεταφοράς, η σορός μεταφέρθηκε με τα πόδια, μέσα από το ορεινό τοπίο.

Η γυναίκα προσωρούσε μαζί με παιδιά και ηλικιωμένους, σε μια διαδρομή επικίνδυνη λόγω των συγκρούσεων και της παρουσίας ελεύθερων σκοπευτών. Η εικόνα της να σηκώνει το βάρος της σορού έγινε το επίκεντρο των αναρτήσεων για την τραγωδία.

Το Al Jazeera αναφέρει ότι το βίντεο δημοσιοποίησε και ο υπουργός Ενημέρωσης της Υεμένης, Μουαμάρ αλ Ιριάνι. Στο υλικό εμφανίζονται γυναίκες να μεταφέρουν τη σορό μέσα από τα δύσβατα μονοπάτια. Ο υπουργός κατηγόρησε τους Χούθι για τον θάνατο της Μουσίρα, την οποία περιέγραψε ως δασκάλα του Κορανίου.

كنت أتحدث مع الشيخ حمود سعيد المخلافي. بخصوص الصورة المستوحاة من شهيدة القرآن التي حملتها بنتها في #جبل_صبر.. تعهد رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بأن هذا التمثال سيزين جبل صبر بعد النصر إن شاء الله. 🖊️ ياسين التميمي #تعز #فجر_اليمن https://t.co/tuE8chy2zE — مُخلد (@Mukhlad101) October 22, 2026

Ζητούν να ονομαστεί «Βουνό της Αντοχής»

Οι φωτογραφίες και το βίντεο προκάλεσαν πλήθος μηνυμάτων συμπαράστασης. Στις αναρτήσεις, οι χρήστες αναφέρονται στον πόνο της απώλειας, αλλά και στην επιμονή να εξασφαλιστεί μια αξιοπρεπής ταφή παρά τους κινδύνους.

Σύμφωνα με αραβικά δημοσιεύματα, κυκλοφόρησε ακόμη και καλλιτεχνική αναπαράσταση της γυναίκας με τίτλο «Μνημείο Αντοχής», ενώ άλλοι πρότειναν να αποκαλείται το όρος Σαμπρ «Βουνό της Αντοχής»

Το Ανώτατο Συμβούλιο Λαϊκής Αντίστασης της Υεμένης ανακοίνωσε, από την πλευρά του, ότι θα τιμήσει τη γυναίκα που μετέφερε τη σορό, την οποία κατονομάζει ως Ιφτικάρ, και θα προσφέρει οικονομική στήριξη στην οικογένεια.

هذي صبر وهذا معاناة أهلها أم تحمل على ظهرها جنازة ابنتها الشهيدة مشهد يوجع القلوب ويهز الجبال والله العظيم لن يهدأ لنا بال وأنين الموجوعين لن يضيع و صبر لن تنسى ودموع الأمهات أمانة في أعناقنا #اليمن #تعز #جبل_صبر #تعز_لن_تنكسر #الحوثي_يستهدف_المدنيين https://t.co/XbM6MOZ3ov — أخبار_تعز (@1_Yemen_news) October 20, 2026

Τα δύσβατα μονοπάτια της πολιορκημένης Ταΐζ

Η τραγωδία αναδεικνύει τις δυσκολίες μετακίνησης και πρόσβασης σε βοήθεια στην Ταΐζ, στη νοτιοδυτική Υεμένη.

Όπως περιγράφουν τα δημοσιεύματα, οι αποκλεισμοί βασικών οδικών αρτηριών και οι επιθέσεις στις γραμμές ανεφοδιασμού αναγκάζουν κατοίκους να χρησιμοποιούν ορεινές διαδρομές. Οι συνέπειες φτάνουν στην καθημερινή τους επιβίωση: ελλείψεις πόσιμου νερού, ακριβότερα τρόφιμα και δυσκολίες στην προμήθεια φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού.