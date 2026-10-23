Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε στρατιωτικό σημείο ελέγχου στη Δυτική Όχθη, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος προανήγγειλε μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, δύο Παλαιστίνιοι ένοπλοι επιτέθηκαν σε στρατιώτες που βρίσκονταν σε μεγάλο οδικό κόμβο βόρεια της Χεβρώνας, της μεγαλύτερης πόλης της Δυτικής Όχθης.

Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών διάρκειας περίπου 20 λεπτών, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο Ισραηλινοί στρατιώτες, ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι δύο Παλαιστίνιοι δράστες σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά.

Ποιοι είναι οι δύο Ισραηλινοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τον θάνατο των δύο στρατιωτών, δίνοντας στη δημοσιότητα τα στοιχεία τους.

Πρόκειται για τον 23χρονο επιλοχία Ρον Γιονατάν Ρόιτμαν και τον 20χρονο λοχία Γιουβάλ Σάι Σβίλεμ.

«Δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μάχη την Παρασκευή στο σταυροδρόμι της Ιουδαίας», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του στρατού.

Οι άλλοι τρεις στρατιώτες που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης φέρουν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ελαφρά τραύματα.

«Οι ένοπλοι σχεδίαζαν μεγαλύτερη επίθεση»

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, οι δύο Παλαιστίνιοι δεν είχαν ως μοναδικό στόχο το συγκεκριμένο στρατιωτικό σημείο ελέγχου.

Ο στρατός υποστήριξε ότι οι δράστες σχεδίαζαν επίθεση μεγαλύτερης κλίμακας, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους φερόμενους σχεδιασμούς τους.

Η ένοπλη συμπλοκή ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου 20 λεπτά, όταν οι Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν και τους δύο επιτιθέμενους.

Νετανιάχου: «Επιχείρηση που δεν έχει υπάρξει από τον Πόλεμο των Έξι Ημερών»

Η επίθεση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προχωρήσει σε ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στη Δυτική Όχθη.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε λόγο για επιχείρηση που, όπως υποστήριξε, δεν έχει προηγούμενο από τον Πόλεμο των Έξι Ημερών του 1967, προαναγγέλλοντας ιδιαίτερα σκληρή απάντηση.

Μάλιστα, δήλωσε ότι η γειτονιά στην οποία κατοικούσαν οι δύο Παλαιστίνιοι ένοπλοι θα «καταστραφεί».

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ οι δηλώσεις του σηματοδοτούν πρόθεση σημαντικής κλιμάκωσης των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Δυτική Όχθη, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση ή το χρονοδιάγραμμα της σχεδιαζόμενης επιχείρησης.