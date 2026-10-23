Με 70.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες, περίπου 20 τεθωρακισμένα οχήματα και 15 εκτοξευτήρες νερού, η Γαλλία προετοιμάζεται για τις κινητοποιήσεις του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου, υπό τον φόβο επανάληψης των επεισοδίων και των λεηλασιών του προηγούμενου Σαββατοκύριακου. Την ίδια ώρα, ο Εμανουέλ Μακρόν μεταθέτει την προγραμματισμένη επίσκεψή του στη Νιγηρία και τη Σενεγάλη.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, ανακοίνωσε την Παρασκευή την κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας, επικαλούμενος αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα που, όπως είπε, καλούν σε έκτροπα και λεηλασίες. Απέδωσε τα καλέσματα σε οργανώσεις της άκρας και της ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Τεθωρακισμένα και επίλεκτες μονάδες

Το σχέδιο περιλαμβάνει τοπικές αστυνομικές δυνάμεις αλλά και επίλεκτες μονάδες. Η χωροφυλακή θα διαθέσει περίπου 20 τεθωρακισμένα Centaure, ενώ η αστυνομία θα αναπτύξει 15 εκτοξευτήρες νερού, σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να αποτρέψει νέες καταστροφές, ενώ δέχεται κριτική για τη διαχείριση των προηγούμενων επεισοδίων. Σύμφωνα με τη Le Monde, ο Μακρόν έχει αναλάβει πιο άμεσο ρόλο στον συντονισμό της αντίδρασης, με έμφαση στην αποκατάσταση της δημόσιας τάξης. Η αντιπολίτευση, από την πλευρά της, επιμένει ότι η αντιμετώπιση της κρίσης απαιτεί απαντήσεις και στα κοινωνικά αιτήματα για το κόστος ζωής.

451 καταστήματα με ζημιές στο Παρίσι

Το μέγεθος των καταστροφών στην πρωτεύουσα αποτυπώνεται στον απολογισμό σύμφωνα τον δήμο και τις αρμόδιες αρχές.

Στα επεισόδια της 17ης και 18ης Οκτωβρίου, συνολικά 451 καταστήματα υπέστησαν βανδαλισμούς ή λεηλασίες: 228 λεηλατήθηκαν και άλλα 223 υπέστησαν φθορές. Ανάμεσα στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο βρίσκονται το 10ο διαμέρισμα και το κέντρο του Παρισιού.

Απαγορεύσεις και διαφωνία για τη διαδρομή της πορείας

Στη Λυών, οι αρχές απαγόρευσαν τις συγκεντρώσεις του Σαββάτου σε εκτεταμένες ζώνες του κέντρου. Στη Μασσαλία, αντίθετα, δόθηκε κατ’ εξαίρεση άδεια για συνδικαλιστική πορεία, με συμφωνημένη διαδρομή και ομάδα περιφρούρησης.

Στο Παρίσι προέκυψε αντιπαράθεση για τη διαδρομή της διαδήλωσης. Τα συνδικάτα απέρριψαν την πρόταση της αστυνομικής διοίκησης να μεταφερθεί η πορεία από τον άξονα Βαστίλη–Νασιόν στη διαδρομή Πορτ ντε Βενσέν–Πορτ ντ’ Ιταλί, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή δυσκολεύει την ασφαλή διεξαγωγή της.

Το κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία», του Ζαν-Λικ Μελανσόν, επέκρινε τις απαγορεύσεις και τις νυχτερινές απαγορεύσεις κυκλοφορίας ως αυταρχική επιλογή, καλώντας παράλληλα σε ειρηνικές διαδηλώσεις.

Γιατί ο Μακρόν αναβάλλει το ταξίδι στην Αφρική

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Γάλλος πρόεδρος ανέβαλε την επίσκεψη στη Νιγηρία και τη Σενεγάλη, που είχε προγραμματιστεί για τις 28–31 Οκτωβρίου.

Η γαλλική προεδρία διαχώρισε τη συγκεκριμένη περιοδεία από το ταξίδι στον Κόλπο, το οποίο ο Μακρόν πραγματοποίησε από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη, δεχόμενος έντονη κριτική.

Η επίσκεψη στη Μέση Ανατολή είχε επείγοντα στόχο: την εξασφάλιση προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου εν μέσω της ενεργειακής κρίσης. Αντίθετα, το πρόγραμμα στη Δυτική Αφρική αφορούσε τη διπλωματία και τη συνεργασία, χωρίς άμεση σύνδεση με αυτές τις ανάγκες, και γι’ αυτό μετατέθηκε.

Παράλληλα, το RTL ανέφερε ότι στο πρόγραμμα του Μακρόν για την Παρασκευή περιλαμβανόταν συνάντηση με μαθητικές οργανώσεις στο Ελιζέ, για πρώτη φορά από την έναρξη των κινητοποιήσεων.