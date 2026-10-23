Τρεις ανθρακωρύχοι έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν από έκρηξη μεθανίου σε ιδιωτικό ανθρακωρυχείο στην επαρχία Ζονγκουλντάκ, στη βόρεια Τουρκία. Μάλιστα, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 10:00 το πρωί στην περιοχή Γκελίκ, ενώ στο σημείο έσπευσαν διασώστες, πυροσβέστες και ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι τουρκικές δικαστικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας, με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, να ανακοινώνει την κινητοποίηση τριών εισαγγελικών λειτουργών.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας, Κεμάλ Μεμίσογλου, επιβεβαίωσε ότι ένας από τους πέντε τραυματίες βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, ανακοίνωσε ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι στο ορυχείο, ενώ ο νομάρχης Ζονγκουλντάκ, ο Οσμάν Χατζιμπεκτάσογλου, επισκέφθηκε τους τραυματίες.

Συλλυπητήρια μηνύματα για τα θύματα έστειλαν επίσης ο πρόεδρος της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλμούς, και μέλη της κυβέρνησης.