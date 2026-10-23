Στο επίκεντρο μιας περίπλοκης υπόθεσης μυστικών χρηματοδοτήσεων, τραπεζικών μεταφορών και πιθανής άσκησης ξένης επιρροής στην αμερικανική κυβέρνηση βρέθηκε ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ και πρώην ανώτερος σύμβουλός του στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που περιγράφονται στο αρχικό δημοσίευμα, ολλανδικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να απέκτησαν πρόσβαση σε δεδομένα από το iPhone του Κούσνερ, εντοπίζοντας στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονταν με χρηματοδοτήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων από το Αζερμπαϊτζάν, αλλά και με κεφάλαια που αποδίδονται στην ηγεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας.

Η υπόθεση, όπως παρουσιάζεται στο κείμενο, ξεκίνησε να αποκαλύπτεται την άνοιξη του 2020, όταν μια αξιόπιστη πηγή ενημέρωσε τον συντάκτη ότι η ολλανδική κυβέρνηση είχε παραβιάσει το τηλέφωνο του Κούσνερ και παρακολουθούσε τη δραστηριότητά του σε τραπεζικό λογαριασμό με έδρα το Ντουμπάι. Εκείνο που προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν ότι εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια είχαν μεταφερθεί στον λογαριασμό από τράπεζα του Αζερμπαϊτζάν, ενώ ο Κούσνερ φερόταν να έχει στείλει σημαντικά ποσά σε άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ένας πολέμαρχος, ένας μισθοφόρος και ένας πρώην εκτελεστής. Έξι μήνες αργότερα, μια διαφορετική συνομιλία για τη χρήση μισθοφόρων από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στις συγκρούσεις της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής έφερε ξανά στο προσκήνιο τις συγκεκριμένες τραπεζικές μεταφορές, όπως αναφέρει το vanityfair.

Πώς οι Ολλανδοί απέκτησαν πρόσβαση στο iPhone του Κούσνερ

Σύμφωνα με την περιγραφή της υπόθεσης, στα τέλη του 2017 η Ολλανδική Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών και Ασφάλειας (MIVD) εντόπισε έναν Ρώσο πράκτορα της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων (GRU), ο οποίος ειδικευόταν στην παραβίαση του σκοτεινού διαδικτύου και στην απόκτηση κλεμμένων τραπεζικών δεδομένων. Ο άνδρας επρόκειτο να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο για αποστολή κατασκοπείας και οι Ολλανδοί ζήτησαν από τις βρετανικές αρχές άδεια για τη σύλληψή του κατά την άφιξή του. Οι Βρετανοί συμφώνησαν και όταν ο Ρώσος έφτασε στην Αγγλία, του δόθηκε η επιλογή είτε να συνεργαστεί με τις ολλανδικές υπηρεσίες εναντίον της GRU είτε να συλληφθεί και να αντιμετωπίσει κατηγορίες κατασκοπείας, με κίνδυνο να περάσει χρόνια στη φυλακή. Εκείνος επέλεξε να αλλάξει πλευρά.

Αργότερα, μέσα στο ίδιο έτος, ο Ρώσος έδωσε στους Ολλανδούς πρόσβαση σε ένα από τα πιο ευαίσθητα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία της GRU. Η ομάδα χάκερ και κυβερνοεπιχειρήσεων της ρωσικής υπηρεσίας διατηρούσε έναν απομακρυσμένο διακομιστή στο Ροστόφ της Ρωσίας, όπου αποθήκευε μέρος των δεδομένων που είχε συγκεντρώσει. Ανάμεσα στα μυστικά αρχεία που εξέτασαν οι Ολλανδοί βρέθηκαν στιγμιότυπα οθόνης από το iPhone του Κούσνερ.

Η ολλανδική ομάδα κυβερνοεπιχειρήσεων στη Χάγη επιχείρησε να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι Ρώσοι είχαν διεισδύσει στο τηλέφωνο. Ο Κούσνερ χρησιμοποιούσε τότε το iPhone X, το οποίο είχε κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2017 και διέθετε το σύστημα αναγνώρισης προσώπου Face ID, που η Apple είχε παρουσιάσει ως σημαντικό χαρακτηριστικό ασφαλείας. Οι Ολλανδοί αρχικά προσπάθησαν να κατανοήσουν πώς οι Ρώσοι είχαν παραβιάσει την προστασία της συσκευής, προτού καταλήξουν στην εκτίμηση ότι είχαν εντοπίσει ένα διαφορετικό σημείο εισόδου, αντί να σπάσουν απευθείας το ψηφιακό «κλειδί» του τηλεφώνου.

Στις αρχές του 2018, η MIVD είχε εντοπίσει ευπάθεια που της επέτρεπε να αποκτήσει πρόσβαση στη δραστηριότητα της συσκευής. Η συγκεκριμένη μέθοδος, ωστόσο, δεν παρείχε τον πλήρη έλεγχο που θα μπορούσε να προσφέρει ένα πιο εξελιγμένο κακόβουλο λογισμικό, το οποίο επιτρέπει την ενεργοποίηση του μικροφώνου και της κάμερας, την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου και τη διαχείριση αρχείων. Αντί γι’ αυτό, οι Ολλανδοί μπορούσαν να βλέπουν την οθόνη του Κούσνερ όταν εκείνος χρησιμοποιούσε τη συσκευή. Έτσι, η υπηρεσία άρχισε να καταγράφει συστηματικά τα στιγμιότυπα της οθόνης του, δημιουργώντας ένα αρχείο παρακολούθησης στους εσωτερικούς διακομιστές της.

Οι τραπεζικές μεταφορές από το Αζερμπαϊτζάν και ο ρόλος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Παρακολουθώντας τη δραστηριότητα του τηλεφώνου, οι Ολλανδοί διαπίστωσαν ότι ο Κούσνερ συνδεόταν μέσω αυτού σε τραπεζικό λογαριασμό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Μέχρι τη στιγμή που απέκτησαν ορατότητα στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, στον λογαριασμό είχαν ήδη κατατεθεί εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από τράπεζα του Αζερμπαϊτζάν. Η αρχική εκτίμηση των υπηρεσιών ήταν ότι η τράπεζα συνδεόταν με την κυβέρνηση της χώρας.

Η διερεύνηση των συναλλαγών εξελίχθηκε σε ένα περίπλοκο ζήτημα πληροφοριών, με αρκετές πτυχές να συνδέονται με πιθανές ρωσικές παρεμβάσεις και τις διεθνείς πολιτικές επιδιώξεις της πρώτης προεδρίας Τραμπ. Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, εκείνη την περίοδο οι Ολλανδοί, όπως και πράκτορες του FBI και ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στην Ουάσιγκτον που συμμετείχαν στην έρευνα του Ρόμπερτ Μιούλερ, διέθεταν μόνο μέρος της συνολικής εικόνας.

Στο επίκεντρο βρίσκονταν ο Κούσνερ, ο ηγέτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, γνωστός ως ΜΒΖ και ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, γνωστός ως ΜΒS, από τη Σαουδική Αραβία. Ο ΜΒS επιδίωκε να γίνει διάδοχος του θρόνου, ενώ ο ΜΒΖ ήθελε να ανατρέψει τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν που είχε συναφθεί επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα. Από την πλευρά του, ο Κούσνερ επιδίωκε τη βοήθεια και των δύο, προκειμένου να προωθήσει μια συμφωνία για τους Παλαιστινίους, την οποία θα αποδεχόταν το Ισραήλ.

Την ίδια στιγμή, παρά την εικόνα οικονομικής ευρωστίας που τον συνόδευε, ο Κούσνερ δεν ήταν πλήρως οικονομικά ανεξάρτητος από τους γονείς του. Η οικογενειακή επιχείρηση, η Kushner Companies, αντιμετώπιζε την επικείμενη αποπληρωμή δανείου ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων για το εμβληματικό κτίριο γραφείων στη διεύθυνση 666 της Πέμπτης Λεωφόρου στο Μανχάταν.

Το αρχικό σχέδιο για τα 10 δισ. δολάρια και η δημιουργία μυστικού ταμείου

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις αρχές της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ ο ΜΒΖ και ο ΜΒS προσφέρθηκαν να χρηματοδοτήσουν ένα ταμείο εκτός των επίσημων διαδικασιών, με σκοπό να βοηθήσουν τη νέα αμερικανική κυβέρνηση να προωθήσει τους στόχους της στην εξωτερική πολιτική. Μεταξύ των ιδεών που συζητήθηκαν ήταν η χρηματοδότηση του τείχους στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών και Μεξικού, το οποίο είχε υποσχεθεί ο Τραμπ, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο. Αρχικά, οι δύο Άραβες ηγέτες συζήτησαν με τον Κούσνερ την τοποθέτηση περισσότερων από 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αυτή την πρωτοβουλία.

Το ευρύτερο σχέδιο, ωστόσο, σταδιακά εγκαταλείφθηκε, καθώς ο ΜΒΖ πίεζε την κυβέρνηση Τραμπ να υποστηρίξει την προσπάθεια του ΜΒS να γίνει διάδοχος του θρόνου και μελλοντικός βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας. Αντί για το αρχικό ταμείο, ο ΜΒΖ και ο ΜΒS και στη συνέχεια ο ΜΒΖ μόνος του, φέρονται να διοχέτευσαν τουλάχιστον δύο δισεκατομμύρια δολάρια σε τουλάχιστον δύο τραπεζικούς λογαριασμούς που προορίζονταν για τον Κούσνερ. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι δεν είναι σαφές πώς οργανώθηκαν οι συνολικές πληρωμές, ωστόσο οι δύο ηγέτες φέρονται ουσιαστικά να μοιράστηκαν το κόστος.

Ο λογαριασμός Άλφα και τα 750 εκατομμύρια δολάρια

Ο πρώτος λογαριασμός, που περιγράφεται ως «Άλφα», τηρούνταν στην First Abu Dhabi Bank, τη μεγαλύτερη τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Την εποπτεία της είχε ο αδελφός του ΜΒΖ, Ταχνούν μπιν Ζαγέντ, ο οποίος ήταν πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας. Από το 2017, Σαουδάραβες και Εμιρατινοί φέρονται να μετέφεραν περίπου 750 εκατομμύρια δολάρια στον συγκεκριμένο λογαριασμό, ο οποίος προοριζόταν να λειτουργήσει ως ταμείο για την εξωτερική πολιτική.

Τα χρήματα θα εποπτεύονταν και θα διαχειρίζονταν εν μέρει από τον Κούσνερ και τον ΜΒΖ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο άνδρες πίστευαν ότι, για να επιτευχθεί μια συνολική συμφωνία που θα έβαζε τέλος στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, θα έπρεπε να αλλάξει ο χάρτης της περιοχής.

Πηγή που γνώριζε τη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κούσνερ δήλωσε ότι ο τελευταίος αναζητούσε συντομεύσεις στη διπλωματία του. Η ίδια πηγή είχε συζητήσει το μυστικό χρηματοδοτικό σχήμα με ανώτερους αξιωματούχους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ισραήλ και ανέφερε ότι ο Κούσνερ είχε υποσχεθεί στον ΜΒΖ πως θα προωθούσε την ατζέντα του στον Τραμπ, εφόσον συμμετείχε στο ταμείο. Παράλληλα, επιδίωκε την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η ίδια πηγή περιέγραψε τα άτυπα ταμεία ως συνηθισμένη πρακτική διαφθοράς στις κυβερνήσεις των αραβικών κρατών του Κόλπου, σημειώνοντας ότι οι Εμιρατινοί και οι Σαουδάραβες συγκροτούν τέτοιους μηχανισμούς κάθε χρόνο και ότι ποσά της τάξης του ενός ή δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων θεωρούνται σχετικά μικρά, εφόσον εξυπηρετούν τους στόχους τους.

Η φιλανθρωπική οργάνωση που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως κάλυψη

Παρότι ο λογαριασμός «Άλφα» μπορούσε αρχικά να δίνει την εντύπωση ότι χρηματοδοτούσε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η διαδρομή των χρημάτων και τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαχείρισή τους έδειχναν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ότι επιδιωκόταν η απόκρυψη του πραγματικού σκοπού τους. Οι Ολλανδοί διαπίστωσαν ότι οι μεταφορές πραγματοποιούνταν σε δολάρια ΗΠΑ μέσω τράπεζας του Αζερμπαϊτζάν.

Το Αζερμπαϊτζάν περιγράφεται ως χώρα με ιδιαίτερο ρόλο στη διακίνηση χρημάτων μέσω αδιαφανών τραπεζικών συναλλαγών. Η κεντρική του τράπεζα διατηρεί υψηλά αποθέματα δολαρίων, χωρίς να εφαρμόζει τα υψηλότερα πρότυπα τραπεζικής διαφάνειας. Σύμφωνα με την περιγραφή, ορισμένες τράπεζες της χώρας λειτουργούν ως ενδιάμεσοι σταθμοί για μεγάλες μεταφορές κεφαλαίων, μετατρέποντας ξένο νόμισμα σε ισόποσα δολάρια.

Για προμήθεια περίπου 6% έως 7% επί της συναλλαγής, ορισμένες αζερικές τράπεζες φέρονται να δέχονται μεταφορές από πελάτες που επιθυμούν να μετακινήσουν σαουδαραβικά ριάλ ή εμιρατινά ντιρχάμ συνολικής αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Στη συνέχεια, η τράπεζα χρησιμοποιεί διαφορετικό εσωτερικό λογαριασμό για να στείλει το αντίστοιχο ποσό σε δολάρια στον προορισμό που έχει υποδείξει ο πελάτης. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πραγματική διαδρομή των χρημάτων δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί σε έναν απλό έλεγχο.

Οι Ολλανδοί, ωστόσο, δεν μπορούσαν αρχικά να διακρίνουν μια ακόμη σημαντική λεπτομέρεια: ο λογαριασμός στην First Abu Dhabi Bank δεν ανήκε στον Κούσνερ. Εκείνος είχε δικαίωμα υπογραφής σε λογαριασμό που ανήκε και τελούσε υπό τη διαχείριση μιας εμιρατινής φιλανθρωπικής οργάνωσης.

Πρόκειται για το Ίδρυμα Γουατάνι Αλ Εμαράτ, μια φιλανθρωπική οργάνωση που χρηματοδοτούνταν από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και το 2017 διοικούνταν από τον Ντεράρ Μπελχούλ Αλ Φαλάσι. Ο τελευταίος ήταν τεχνοκράτης, μέλος του Ομοσπονδιακού Εθνικού Συμβουλίου και φίλος ενός από τους στενότερους συνεργάτες και συμβούλους του ΜΒΖ.

Σύμφωνα με πηγή με άμεση γνώση του προγράμματος προμήθειας όπλων της οργάνωσης, το Ίδρυμα Γουατάνι φέρεται να είχε και δεύτερη αποστολή, λειτουργώντας ως κάλυψη για τη μεταφορά χρημάτων που υποστήριζαν μυστικές στρατιωτικές και κατασκοπευτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο εξωτερικό. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο Αλ Φαλάσι διευκόλυνε μυστικά προγράμματα αγοράς όπλων και ότι η ιδιότητα του οργανισμού ως φιλανθρωπικού ιδρύματος θεωρούνταν πως περιόριζε την πιθανότητα ελέγχου των διεθνών συναλλαγών του.

Ο ΜΒΖ και ο Ταχνούν έδωσαν στον Κούσνερ δικαίωμα υπογραφής στον λογαριασμό Άλφα. Αυτό του επέτρεπε να έχει πρόσβαση και, θεωρητικά, να πραγματοποιεί συναλλαγές, χωρίς όμως να τον καθιστά ιδιοκτήτη του λογαριασμού.

Το δημοσίευμα αντιπαραβάλλει αυτή την κατάσταση με τον ρόλο του διευθυντή της CIA, ο οποίος μπορεί να διαχειρίζεται μυστικά προγράμματα στο πλαίσιο των επίσημων αρμοδιοτήτων του, με προεδρική έγκριση και ενημέρωση του Κογκρέσου. Ο Κούσνερ, αντίθετα, δεν κατείχε τέτοια θέση και σύμφωνα με τέσσερις ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, δύο συμβούλους εθνικής ασφάλειας, έναν προσωπάρχη του Λευκού Οίκου και έναν πρώην διευθυντή της CIA, δεν υπήρχε γνώση κάποιας προεδρικής εξουσιοδότησης που να του επέτρεπε την πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό ξένης κυβέρνησης.

Από την πλευρά του, ο νομικός εκπρόσωπος του Κούσνερ υποστήριξε ότι ο πελάτης του δεν είχε συνάψει συμφωνίες ή διακανονισμούς με ξένους ηγέτες ή αξιωματούχους χωρίς την έγκριση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι κάθε σχετική ενέργεια εξυπηρετούσε τα αμερικανικά συμφέροντα.

Οι πιθανές νομικές παραβάσεις και οι δηλώσεις της υπεράσπισης

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ομοσπονδιακοί κανονισμοί και οι απαιτήσεις της αμερικανικής φορολογικής υπηρεσίας υποχρέωναν τον Κούσνερ να δηλώσει την πρόσβασή του στον λογαριασμό Άλφα, ανεξάρτητα από το αν ήταν δικαιούχος υπογραφής ή ιδιοκτήτης. Εφόσον η πρόσβαση δεν είχε δηλωθεί και εγκριθεί από την αμερικανική κυβέρνηση και δεν είχε αναφερθεί στις φορολογικές του δηλώσεις, ενδέχεται να είχε παραβιαστεί η αμερικανική νομοθεσία.

Δικηγόρος του Κούσνερ αρνήθηκε, πάντως, ότι ο πελάτης του γνώριζε ή είχε οποιαδήποτε σχέση με τον Αλ Φαλάσι, το φιλανθρωπικό Ίδρυμα Γουατάνι ή τραπεζικό λογαριασμό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Κούσνερ είχε συμμορφωθεί με όλες τις νομικές απαιτήσεις στις συναλλαγές του με ξένες κυβερνήσεις.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι το ζήτημα δεν περιοριζόταν στη μη δήλωση της πρόσβασης στους λογαριασμούς. Η διάθεση περίπου δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον ΜΒΖ και τον ΜΒS, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα, θα μπορούσε να εκληφθεί ως πληρωμή για την επιρροή του Κούσνερ στην αμερικανική κυβέρνηση. Εφόσον εκείνος προωθούσε πολιτικές που εξυπηρετούσαν μια ξένη κυβέρνηση η οποία είχε χρηματοδοτήσει λογαριασμούς στους οποίους είχε πρόσβαση, θα μπορούσαν να προκύψουν ζητήματα σχετικά με τη δράση του ως εκπροσώπου ξένης δύναμης.

Η αμερικανική νομοθεσία απαιτεί από τους πολίτες που ασκούν πιέσεις για λογαριασμό ξένης δύναμης να δηλώνουν στο υπουργείο Δικαιοσύνης τόσο τη δραστηριότητά τους όσο και τη χώρα για την οποία ενεργούν. Πρώην εισαγγελέας που είχε εργαστεί στην έρευνα Μιούλερ ανέφερε ότι, εάν ο Κούσνερ είχε υποσχεθεί οτιδήποτε στον ΜΒΖ και τον ΜΒS ως αντάλλαγμα για τα χρήματα, ακόμη και απλώς να συνομιλήσει με τον πεθερό του, θα μπορούσε να είχε παραβιάσει την ομοσπονδιακή νομοθεσία περί δωροδοκίας, καθώς και τη νομοθεσία για τους εκπροσώπους ξένων συμφερόντων. Ο δικηγόρος του Κούσνερ αρνήθηκε ότι ο πελάτης του παραβίασε οποιονδήποτε νόμο κατά τη θητεία του στον Λευκό Οίκο.

Ο δεύτερος λογαριασμός στο Ισραήλ και το ένα δισεκατομμύριο δολάρια

Πέρα από τον λογαριασμό Άλφα, ο ΜΒΖ φέρεται να διοχέτευσε χρήματα και σε τουλάχιστον έναν ακόμη λογαριασμό που προοριζόταν για τον Κούσνερ. Την άνοιξη του 2018, ο ηγέτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχε μεταφέρει, μέσω του Αζερμπαϊτζάν, περίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια στο Ισραήλ για λογαριασμό του. Το δημοσίευμα αναφέρεται σε αυτόν ως λογαριασμό «Βήτα».

Δεν είναι σαφές πώς ο τότε πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πληροφορήθηκε αρχικά για τα χρήματα του ΜΒΖ που προορίζονταν για τον Κούσνερ. Ωστόσο, πρόσωπο που είχε ενημερωθεί για τον λογαριασμό Βήτα ανέφερε ότι ο Νετανιάχου ενθάρρυνε τον Κούσνερ να καταθέσει τα χρήματα στην Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ, ώστε η συναλλαγή να εμφανίζεται ως μεταφορά προς κυβερνητικό λογαριασμό.

Παραμένει ασαφές πώς χρησιμοποιήθηκαν τα κεφάλαια που κατέθεσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στον συγκεκριμένο λογαριασμό. Σύμφωνα, όμως, με την πηγή που γνώριζε τη διαχείριση των χρημάτων, η κατανομή τους προοριζόταν για προσωπικό όφελος του Κούσνερ.

Η Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ δεν τηρεί προσωπικούς λογαριασμούς, αλλά διαχειρίζεται και μεταφέρει αποκλειστικά κρατικά κεφάλαια. Οι κυβερνητικοί λογαριασμοί λειτουργούν με σύστημα διπλής έγκρισης, σύμφωνα με το οποίο απαιτούνται δύο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για την πραγματοποίηση μιας μεταφοράς, ως μηχανισμός ελέγχου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Νετανιάχου απαιτούσε από τον Κούσνερ να τον ενημερώνει πριν πραγματοποιήσει οποιαδήποτε συναλλαγή από τον λογαριασμό Βήτα.

Για την επικοινωνία τους, ο Κούσνερ φέρεται να χρησιμοποιούσε τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Ντέιβιντ Μ. Φρίντμαν, ο οποίος συναντούσε συχνά τον Νετανιάχου. Η μεταφορά των χρημάτων στην Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ θα καθιστούσε δύσκολη, αν όχι αδύνατη, τη σύνδεση της πληρωμής του ΜΒΖ με τον Κούσνερ. Δεν είναι γνωστό αν οι ολλανδικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν εντοπίσει τον λογαριασμό Βήτα.

Ο Φρίντμαν αρνήθηκε ότι γνώριζε οτιδήποτε ή ότι είχε εμπλακεί σε οποιαδήποτε διάθεση χρημάτων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς τον Κούσνερ. Αρνήθηκε επίσης ότι είχε μεταφέρει μηνύματα για λογαριασμό του, χαρακτηρίζοντας απολύτως ψευδείς τις συγκεκριμένες καταγγελίες και οποιονδήποτε ισχυρισμό περί συμμετοχής του στο υποτιθέμενο σχέδιο. Ο νομικός εκπρόσωπος του Κούσνερ δήλωσε επίσης ότι ο πελάτης του δεν γνώριζε την ύπαρξη τέτοιου λογαριασμού, επιμένοντας ότι «δεν υπάρχουν λογαριασμοί και δεν υπήρξαν ποτέ».

Οι μεταφορές μέσω Κύπρου και το τρίτο ταμείο για την άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Ένα ακόμη ερώτημα αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα χρήματα του λογαριασμού Βήτα θα μπορούσαν να μεταφερθούν από το Ισραήλ σε άλλους λογαριασμούς, ώστε να μην είναι εύκολα ανιχνεύσιμη η πρόσβαση στα κεφάλαια. Πρόσωπο που συνεργάστηκε με τον Κούσνερ για τη μετακίνηση των χρημάτων εκτός Ισραήλ ανέφερε ότι μεγάλο μέρος τους κατευθύνθηκε σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κύπρο, προτού μεταφερθεί σε άλλους προορισμούς.

Κατά τη διάρκεια της μυστικής οικονομικής διευθέτησης με τον ΜΒΖ, ο Κούσνερ φέρεται να συνέβαλε και στη διαπραγμάτευση ενός τρίτου, ξεχωριστού λογαριασμού. Την ίδια περίοδο, ενώ οι διπλωματικές σχέσεις Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων άρχιζαν να βελτιώνονται μυστικά, ο Κούσνερ βοήθησε να επιτευχθεί συμφωνία βάσει της οποίας το Ισραήλ θα συνέδραμε στην άμυνα των Εμιράτων σε περίπτωση μεγάλης στρατιωτικής επίθεσης από το Ιράν.

Η άμυνα αυτή είχε κόστος, το οποίο η κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έπρεπε να καλύψει. Για τον σκοπό αυτό, φέρεται να πραγματοποίησε μυστική μεταφορά χρημάτων στην Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ, δημιουργώντας έναν μηχανισμό χρηματοδότησης έκτακτης αμυντικής ανάγκης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι τρεις λογαριασμοί συνδέονταν συνολικά με μια μυστική διευθέτηση εξωτερικής πολιτικής, την οποία ο Κούσνερ διαπραγματεύτηκε με τις ηγεσίες του Ισραήλ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας.

Οι υποχρεώσεις του Κούσνερ ως κυβερνητικού αξιωματούχου

Παρότι η θέση του Κούσνερ ως ανώτερου συμβούλου του προέδρου ήταν άμισθη, εκείνος αποτελούσε επίσημο υπάλληλο της αμερικανικής κυβέρνησης. Η ιδιότητά του συνεπαγόταν υποχρεώσεις οικονομικής γνωστοποίησης στο πλαίσιο των κανόνων δεοντολογίας. Κάθε χρόνο που εργαζόταν στον Λευκό Οίκο, έπρεπε να υποβάλλει τόσο δημόσια όσο και εμπιστευτική οικονομική δήλωση, γνωστή ως Έκθεση Δημόσιας Οικονομικής Γνωστοποίησης Προσωπικού της Εκτελεστικής Εξουσίας, με την ονομασία «278e».

Επειδή είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένα κρατικά μυστικά, όφειλε να δηλώνει κάθε τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είχε δικαίωμα υπογραφής ή πρόσβαση ως δικαιούχος. Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η πιθανή παραβίαση της δημόσιας εμπιστοσύνης δεν αφορούσε μόνο την παράλειψη δήλωσης του λογαριασμού Άλφα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή του λογαριασμού Βήτα στο Ισραήλ, αλλά και το ενδεχόμενο η πρόσβαση σε κεφάλαια ύψους περίπου δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων να συνιστούσε τρόπο εξαγοράς επιρροής εντός της αμερικανικής κυβέρνησης.

Εάν ο Κούσνερ είχε αναλάβει δεσμεύσεις απέναντι στους δύο ηγέτες με αντάλλαγμα τα χρήματα, ακόμη και μέσω της προώθησης των θέσεών τους στον Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσαν να προκύψουν ζητήματα παραβίασης της ομοσπονδιακής νομοθεσίας περί δωροδοκίας και της νομοθεσίας για τη δράση εκπροσώπων ξένων συμφερόντων. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί, ωστόσο, συνοδεύονται από τις αρνήσεις της υπεράσπισης του Κούσνερ, η οποία υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε παραβίαση νόμου κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο.