Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του καύσωνα στις ευρωπαϊκές πόλεις το καλοκαίρι του 2026, με την κλιματική αλλαγή να ευθύνεται για περίπου δύο στους τρεις από αυτούς τους θανάτους, σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο επιβάρυναν σημαντικά την υγεία των πολιτών, ενώ η πρόσθετη ζέστη που προκαλεί η ανθρωπογενής ρύπανση εκτιμάται ότι συνέβαλε στον πρόωρο θάνατο 32.000 ανθρώπων σε αστικές περιοχές.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι νεκροί από τη ζέστη έφτασαν σε επίπεδα χωρίς προηγούμενο, καθώς τα αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα είχαν σχεδόν διπλάσιο αντίκτυπο σε σύγκριση με καθένα από τα δύο αμέσως επόμενα πιο επικίνδυνα έτη. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναγκάζουν τον ανθρώπινο οργανισμό να καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να διατηρήσει τη λειτουργία του, ενώ οι θερμές νύχτες δεν του επιτρέπουν να ανακάμψει επαρκώς από την καταπόνηση της ημέρας.

Κλιματική αλλαγή και θάνατοι από τον καύσωνα στην Ευρώπη

Οι επιστήμονες κατέληξαν στα συμπεράσματά τους αναλύοντας τις ιστορικές σχέσεις μεταξύ θερμοκρασίας και υγείας σε 854 ευρωπαϊκές πόλεις. Ο Μάλκολμ Μίστρι, επιστήμονας που μελετά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία και συνυπογράφει τη μελέτη, από τη Σχολή Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου, χαρακτήρισε τους αριθμούς «πραγματικά συγκλονιστικούς», επισημαίνοντας ότι ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το ποσοστό των θανάτων που αποδίδεται στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το μερίδιο των θανάτων από τη ζέστη που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή αυξήθηκε σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ στις αρχές του αιώνα αντιστοιχούσε περίπου στο 40%, το καλοκαίρι του 2026 έφτασε το 65%, γεγονός που αναδεικνύει τη συμβολή της ανθρώπινης δραστηριότητας στην επιδείνωση των επιπτώσεων των υψηλών θερμοκρασιών.

Τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας σε σχέση με τον πληθυσμό καταγράφηκαν στη Μάλτα, την Ιταλία και την Ουγγαρία. Σε απόλυτους αριθμούς, οι περισσότεροι θάνατοι σημειώθηκαν στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, η πραγματική έκταση του προβλήματος είναι δύσκολο να αποτυπωθεί πλήρως, καθώς τα πιστοποιητικά θανάτου σπάνια καταγράφουν παράγοντες που συνέβαλαν στην απώλεια ζωής, όπως οι επικίνδυνες θερμοκρασίες που μπορεί να επιδεινώσουν την κατάσταση ενός ασθενούς με εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρκίνο του πνεύμονα.

Η υπουργός Κλιματικής Μετάβασης του Ηνωμένου Βασιλείου, Κέιτι Γουάιτ, δήλωσε ότι τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν χιλιάδες οικογένειες που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα εξαιτίας της κλιματικής κρίσης το φετινό καλοκαίρι. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι επιστήμονες εκτίμησαν ότι οι θάνατοι που συνδέονται με τη ζέστη ανήλθαν σε 4.354.

Η Νάπολη η πόλη με το μεγαλύτερο πλήγμα από τον καύσωνα

Η Νάπολη αναδείχθηκε στην πόλη της Ευρώπης που επλήγη περισσότερο από τη ζέστη, σύμφωνα με τη μελέτη. Με βάση τις εκτιμήσεις που έχουν προσαρμοστεί ως προς την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού, 815 άνθρωποι ανά εκατομμύριο κατοίκους έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του καύσωνα.

Ο Μάριο Γκουαρίνο, γιατρός επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Οσπεντάλε Σι Τι Ο, στο βόρειο τμήμα της πόλης, ανέφερε ότι κατά τις θερμότερες εβδομάδες παρατήρησε αύξηση κατά 15% στις επισκέψεις στα επείγοντα. Όπως εξήγησε, χαρακτηριστικό της περιόδου ήταν η πολυπλοκότητα των προβλημάτων υγείας που επιδεινώθηκαν από τη ζέστη, με τη μοναξιά και τη φτώχεια να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Ο ίδιος περιέγραψε περιστατικό ασθενούς με καρκίνο τελικού σταδίου, ο οποίος ζούσε σε μια πολύ ζεστή σοφίτα, επειδή η οικογένειά του δεν μπορούσε να βρει εταιρεία για την εγκατάσταση κλιματιστικού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σε ένα άλλο περιστατικό, ένας ηλικιωμένος άνδρας με άνοια εγκαταλείφθηκε ξαφνικά από την Ουκρανή φροντίστριά του, η οποία επέστρεψε στην πατρίδα της για να αποχαιρετήσει τον γιο της, που είχε κληθεί να πολεμήσει. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εντόπισαν τον ηλικιωμένο ένα βράδυ πεσμένο στο πάτωμα, με κάταγμα στη λεκάνη, ενώ προσπαθούσε απεγνωσμένα να καλέσει τον γείτονά του, ο οποίος διέμενε στο διπλανό διαμέρισμα.

Οι ηλικιωμένοι τα μεγαλύτερα θύματα των υψηλών θερμοκρασιών

Ιδιαίτερα ευάλωτοι αποδείχθηκαν οι άνθρωποι άνω των 85 ετών, οι οποίοι αντιστοιχούσαν σχεδόν στο μισό του συνολικού αριθμού των θανάτων που καταγράφηκαν στην έρευνα. Ωστόσο, η ζέστη δεν έπληξε αποκλειστικά τους ηλικιωμένους, καθώς οι επιστήμονες εκτιμούν ότι 833 άνθρωποι ηλικίας από 20 έως 44 ετών έχασαν επίσης τη ζωή τους εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, όπως αναφέρει ο Guardian.

Οι ερευνητές διευκρίνισαν ότι οι εκτιμήσεις αφορούν τις 854 πόλεις που εξετάστηκαν, στις οποίες κατοικεί περίπου το 40% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία δεν μπορούν να επεκταθούν με απλό τρόπο στο σύνολο της Ευρώπης, προκειμένου να υπολογιστούν οι θάνατοι και σε μικρότερες πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά.

Το καλοκαίρι του 2026, η δυτική Ευρώπη βίωσε τις υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί στην περιοχή, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία παρακολούθησης του κλίματος, η οποία ανακοίνωσε τα σχετικά στοιχεία αυτόν τον μήνα. Περισσότερο από το μισό της ηπείρου επηρεάστηκε από «πολύ ισχυρή» θερμική καταπόνηση, με τις συνθήκες να δίνουν την αίσθηση θερμοκρασιών υψηλότερων από τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική Ευρώπη, οι θερμοκρασίες ήταν ελαφρώς λιγότερο ακραίες, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος για ολόκληρη την ήπειρο να καταταχθεί στην τρίτη υψηλότερη θέση που έχει καταγραφεί.

Η Ευρώπη θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο

Τα αέρια του θερμοκηπίου έχουν οδηγήσει σε αύξηση της θερμοκρασίας στην Ευρώπη με ρυθμό περίπου διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Η εξέλιξη αυτή εκθέτει περισσότερους ανθρώπους σε αφόρητα θερμά καλοκαίρια, ενώ μειώνει τον αριθμό όσων κινδυνεύουν από επικίνδυνα χαμηλές θερμοκρασίες κατά τους χειμερινούς μήνες.

Παρότι το κρύο εξακολουθεί να προκαλεί περισσότερους θανάτους από ό,τι η ζέστη, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η άνοδος της θερμοκρασίας θα οδηγήσει τελικά σε περισσότερους θανάτους από όσους θα αποτρέψει. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη αναμένεται να αυξηθούν ταχύτερα από όσο θα μειώνονται εκείνοι που συνδέονται με το κρύο.

Για την εκτίμηση των επιπτώσεων του καλοκαιριού του 2026, η ερευνητική ομάδα συνδύασε τις ήδη τεκμηριωμένες σχέσεις μεταξύ θερμοκρασίας και θνησιμότητας με τα δεδομένα θερμοκρασιών της φετινής χρονιάς. Οι αριθμοί που προέκυψαν για κάθε χώρα διαφέρουν από εκείνους που έχουν υπολογίσει οι εθνικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας, καθώς οι τελευταίες χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους.

Ο Νταβίντ Γκαρθία-Γκαρθία, ερευνητής στο σύστημα παρακολούθησης της θνησιμότητας του Ινστιτούτου Υγείας Κάρλος Γ΄ στη Μαδρίτη, ο οποίος δεν συμμετείχε στη συγκεκριμένη μελέτη, χαρακτήρισε την έρευνα «πολύτιμη συμβολή», καθώς επιτρέπει συγκρίσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Τόνισε, ωστόσο, ότι πρόκειται για εκτιμήσεις που βασίζονται στις καταγεγραμμένες θερμοκρασίες και σε επιδημιολογικά μοντέλα, τα οποία δεν ενσωματώνουν πραγματικά δεδομένα για τους θανάτους που σημειώθηκαν το καλοκαίρι του 2026.

Οι προτάσεις των ειδικών για την αντιμετώπιση των θανάτων από τον καύσωνα

Οι γιατροί καλούν τις κυβερνήσεις να περιορίσουν την καύση ορυκτών καυσίμων, την κύρια αιτία της ανόδου της θερμοκρασίας, και παράλληλα να ενισχύσουν τα συστήματα υγείας. Μεταξύ των μέτρων που προτείνουν περιλαμβάνονται η αύξηση του πρασίνου στις πόλεις, η επέκταση της χρήσης κλιματιστικών, καθώς και η ενημέρωση των πολιτών ώστε να καταναλώνουν αρκετό νερό και να αναζητούν σκιερά σημεία κατά τις ώρες έντονης ζέστης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην ανάγκη να ελέγχουν οι πολίτες την κατάσταση ηλικιωμένων και άλλων ευάλωτων ανθρώπων που ζουν μόνοι, είτε πρόκειται για συγγενείς είτε για γείτονες, ώστε να μπορούν να λάβουν βοήθεια πριν η κατάσταση γίνει επικίνδυνη.

Ο Μάριο Γκουαρίνο υπογράμμισε ότι η μοναξιά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της εποχής. Όπως ανέφερε, πολλοί ηλικιωμένοι μένουν μόνοι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς οι οικογένειές τους τούς εγκαταλείπουν, ενώ τα χαμηλά εισοδήματα δεν τους επιτρέπουν να αποκτήσουν κλιματιστικό. Ακόμη και όταν διαθέτουν τέτοια συσκευή, συχνά αποφεύγουν να τη χρησιμοποιούν, επειδή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.