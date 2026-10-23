Άγνωστο μέχρι πρότινος έργο του σπουδαίου Ιταλού καλλιτέχνη Canaletto πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 135.000 αγγλικών λιρών.

Το σπάνιο έργο τέχνης, «capriccio» (φανταστικό τοπίο), ξεπέρασε κατά πολύ την εκτιμώμενη τιμή του κατά τη διάρκεια δημοπρασίας που διοργάνωσε ο οίκος Mallams στην Οξφόρδη.

Ο Canaletto, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Τζοβάνι Αντόνιο Κάναλ, γεννήθηκε στη Βενετία το 1697 και εξελίχθηκε σε αγαπημένο καλλιτέχνη των Βρετανών συλλεκτών έργων τέχνης.

Πριν από τη δημοπρασία, ο οίκος Mallams ανέφερε ότι το έργο δημιουργήθηκε από τον Βενετό δάσκαλο του 18ου αιώνα με πένα, καφέ μελάνι και ανοιχτό γκρι χρώμα σε χαρτί.

Η τιμή πώλησής του αναμενόταν να κυμανθεί μεταξύ 40.000 και 60.000 λιρών.

Ο ιστορικός τέχνης John Rolfe χαρακτήρισε το έργο του Canaletto, με τίτλο «Ruins of a Pavilion and an Arcade over the Water» (Ερείπια ενός Περιπτέρου και μιας Στοάς πάνω στο Νερό) ως «αριστούργημα».

Σημείωσε ότι το έργο απεικονίζει «αρχιτεκτονικά μεγαλεία του παρελθόντος σε κατάσταση ερειπίων» και ταυτόχρονα «την καθημερινή ζωή που συνεχίζεται ανάμεσα στις σκιές και το φως του ήλιου».

Ο Canaletto ήταν μέλος της βενετικής σχολής ζωγραφικής και έγινε ευρύτερα γνωστός σε όλη την Ευρώπη για τις απεικονίσεις αστικών τοπίων της Βενετίας και του Λονδίνου.