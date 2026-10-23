Ο Καναδός πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε σήμερα ότι η ομάδα του έθεσε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+, στη διάρκεια συναντήσεων που είχε χθες, Πέμπτη, με την τουρκική κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι η δέσμευση της Οτάβας σε συμπράξεις δεν σημαίνει πως εγκρίνει πολιτικές.

Όπως είπε ο Κάρνεϊ, υπάρχουν τώρα «καλές πιθανότητες» η καναδική τεχνική εταιρεία AtkinsRealis να επιλεγεί ως εταίρος στην κατασκευή ενός πυρηνικού σταθμού στην Τουρκία.

«Αν μας είχατε ρωτήσει πριν από ένα χρόνο πώς υπολογίζουμε τις πιθανότητες, θα λέγαμε ότι ήταν πολύ χαμηλές. Τώρα υπάρχουν καλές πιθανότητες. Υπάρχει φυσικά πραγματικός ανταγωνισμός», δήλωσε ο Κάρνεϊ στους δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη, προσθέτοντας ότι ενδέχεται να υπάρξει απόφαση για το θέμα αυτό πριν από το τέλος του έτους.

Ο Κάρνεϊ, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη διμερή επίσκεψη καναδού ηγέτη στην Τουρκία, μίλησε σε δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη, αφού συμφώνησε στην Άγκυρα με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να αναβαθμίσουν τις σχέσεις των δύο χωρών σε στρατηγική σύμπραξη.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η επίσκεψή του καναδού πρωθυπουργού πραγματοποιείται εν μέσω καταστολής της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στην Τουρκία, με την κυβέρνηση να ισχυρίζεται πως στόχος της είναι να προστατεύσει τα παιδιά και τις αξίες της οικογένειας, αλλά να έχει προκαλέσει επικρίσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.