Το υπουργείο Εξωτερικών της Αυστρίας ανακοίνωσε σήμερα ότι απελαύνει τέσσερις Ρώσους διπλωμάτες με έδρα τη Βιέννη λόγω «δραστηριοτήτων ασύμβατων με το διπλωματικό καθεστώς τους», όρος που χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει την κατασκοπεία.

«Βάσει ευρημάτων από τις αυστριακές αρχές ασφαλείας, το αυστριακό υπουργείο Εξωτερικών έλαβε μέτρα εναντίον τεσσάρων Ρώσων διπλωματών στη Βιέννη», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση, προσθέτοντας πως τα πρόσωπα αυτά κηρύχθηκαν ανεπιθύμητα (personae non gratae) και διατάχθηκαν να φύγουν από τη χώρα.

Τρία από τα άτομα αυτά εργάζονταν στην πρεσβεία της Ρωσίας στην Αυστρία και ένα στη ρωσική αποστολή στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), στον τομέα της στρατιωτικής ασφάλειας και του ελέγχου εξοπλισμών, ανέφερε το υπουργείο.

Με την κίνηση αυτή, ο αριθμός των Ρώσων διπλωματών που έχει απελάσει η Αυστρία από το 2020 ανέρχεται σε 18. Αν και η Αυστρία είναι ουδέτερη χώρα, πολιτικά οι κυβερνήσεις της υποστηρίζουν την Ουκρανία αφότου η Ρωσία εισέβαλε στη χώρα αυτή το 2022.

Η ρωσική πρεσβεία δεν απάντησε προσώρας σε αίτημα του Reuters για σχόλια.

Η Ρωσία θα απαντήσει στην απόφαση της Αυστρίας να κηρύξει τέσσερις Ρώσους διπλωμάτες personae non gratae, δήλωσε Ρώσος αξιωματούχος τον οποίο επικαλούνται ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Αν και η Αυστρία δεν εξειδικεύει συνήθως σχετικά με τέτοιες απελάσεις, στον τελευταίο γύρο τον Μάιο, όταν απέλασε τρεις Ρώσους διπλωμάτες, είπε ότι το έκανε λόγω ενός «δάσους από κεραίες» στις στέγες ρωσικών διπλωματικών κτιρίων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για κατασκοπευτικές δραστηριότητες

Η Βιέννη είναι μεγάλο διπλωματικό κέντρο, φιλοξενεί τον ΟΑΣΕ και οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας.

Μεγαλύτερες χώρες, όπως η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συχνά διαφορετικούς πρεσβευτές στην Αυστρία, στον ΟΑΣΕ και οργανισμούς του ΟΗΕ, με την κάθε μία να διατηρεί πρεσβεία ή αποστολή.

Η Βιέννη η οποία μοιράστηκε σε τομείς μεταξύ των Συμμάχων μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου , είχε επί μακρόν φήμη φωλιάς κατασκόπων. Η μεγάλη παρουσία διπλωματών προσφέρει την ευκαιρία για τοποθέτηση εκεί πρακτόρων των μυστικών υπηρεσιών υπό το κάλυμμα της διπλωματικής ασυλίας.