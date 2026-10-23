Δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας, το οποίο μεταφέρει 40.000 μετρικούς τόνους ρωσικού ντίζελ, βρίσκεται καθ’ οδόν προς τη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο συμφωνίας που συνδέεται με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τα στοιχεία ναυσιπλοΐας της LSEG που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Η αποστολή του φορτίου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ αναζητά τρόπους για να συγκρατήσει τις τιμές του ντίζελ, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτό, έχει προχωρήσει στην αναβολή της εφαρμογής ορισμένων νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ενώ παράλληλα έχει προειδοποιήσει τις ευρωπαϊκές χώρες ότι ενδέχεται να απαγορεύσει τις εξαγωγές αμερικανικού ντίζελ προς αυτές, εάν δεν διαθέσουν μεγαλύτερες ποσότητες από τα αποθέματα καυσίμων έκτακτης ανάγκης που διατηρούν.

Το δεξαμενόπλοιο Agioi Fanendes παρέλαβε το φορτίο του, αποτελούμενο από 40.000 μετρικούς τόνους ντίζελ εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, από το ρωσικό λιμάνι Πριμόρσκ στη Βαλτική στις 22 Οκτωβρίου. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για την πορεία του πλοίου, η άφιξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται στις 7 Νοεμβρίου.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τη συμφωνία μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ, βάσει της οποίας η Μόσχα συμφώνησε να καταργήσει την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ και να ενισχύσει την τροφοδοσία των διεθνών αγορών με καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής αγοράς.

Στις 9 Οκτωβρίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία επρόκειτο να προχωρήσει άμεσα στην εξαγωγή 300.000 μετρικών τόνων ντίζελ, ποσότητας που αντιστοιχεί σε 2,25 εκατομμύρια βαρέλια. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το σχέδιο προβλέπει την αποστολή επιπλέον 500.000 τόνων μέσα στον Νοέμβριο, καθώς και ακόμη 1 εκατομμυρίου τόνων «αμέσως μετά».

Τη δυνατότητα επαναφοράς των ρωσικών εξαγωγών στα συνηθισμένα επίπεδα επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντρ Νόβακ. Όπως δήλωσε, η χώρα θα μπορούσε να αυξήσει τις εξαγωγές ντίζελ στους 3 έως 3,5 εκατομμύρια τόνους μηνιαίως έως το τέλος του έτους, προσεγγίζοντας τον όγκο που εξήγαγε υπό κανονικές συνθήκες.

Παράλληλα, την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν φορτώσεις ποσοτήτων ντίζελ προς εξαγωγή στο Πριμόρσκ, ωστόσο δεν έχει αποσαφηνιστεί πού θα καταλήξουν όλα τα συγκεκριμένα φορτία. Τα περισσότερα από τα πλοία που αναχώρησαν δήλωναν ως προορισμούς το Γιβραλτάρ, τις ακτές του Ατλαντικού ή το Πορτ-Σαΐντ, σύμφωνα με τα δεδομένα ναυσιπλοΐας της LSEG.

Η αλλαγή αυτή στις εμπορικές ροές συνδέεται με τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στη Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Από τον Φεβρουάριο του 2023, όταν τέθηκε σε ισχύ το πλήρες εμπάργκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εισαγωγές ρωσικών πετρελαϊκών προϊόντων, η Μόσχα διοχετεύει το ντίζελ της κυρίως στη Βραζιλία, την Τουρκία και χώρες της Αφρικής.

Επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο

Από την πλευρά του το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι το πρώτο πλοίο που μεταφέρει ρωσικό ντίζελ στο πλαίσιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ είναι ήδη καθ’ οδόν και ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα.

«Εξ όσων γνωρίζω, έχουν ήδη υπάρξει αναφορές από το υπουργείο Ενέργειας ότι το πρώτο δεξαμενόπλοιο έχει πράγματι αναχωρήσει για τους παραλήπτες του, τους αγοραστές του. Οι περαιτέρω αποστολές θα συνεχιστούν με σταθερό ρυθμό από δω και στο εξής», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στην ημερήσια τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους.