Σε νέα προσπάθεια να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τους διαδηλωτές προχωρά ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, καθώς η πολιτική κρίση στη χώρα συνεχίζεται και τα βασικά ζητήματα της αντιπαράθεσης παραμένουν άλυτα. Για τέταρτη φορά απευθύνει πρόσκληση σε διάλογο, χρησιμοποιώντας ακόμη και τον χώρο έξω από το γραφείο του ως σκηνικό για το μήνυμά του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει ανταπόκριση.

Στα πέτρινα παγκάκια που βρίσκονται μπροστά από το γραφείο του τοποθετήθηκαν κόκκινα μαξιλάρια, συνοδευόμενα από προσκλήσεις για συζήτηση. Τις προηγούμενες ημέρες, ο Ράμα είχε επιλέξει κόκκινες βελούδινες καρέκλες και στη συνέχεια μαύρες, επιχειρώντας με διαφορετικές σκηνοθετικές επιλογές να προβάλει την πρόθεσή του για διάλογο. Στο σημερινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συζητήσει, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως το παρελθόν δεν έχει καμία πιθανότητα να επιστρέψει. Ταυτόχρονα, προειδοποίησε εκ νέου ότι όσοι «πήραν όμηρο την πρωτεύουσα» θα κληθούν να λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου.

Στο μικροσκόπιο η αποβολή 20 βουλευτών της αντιπολίτευσης

Καθοριστικής σημασίας για την πορεία της πολιτικής αντιπαράθεσης θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση της Γραμματείας Διαδικασιών, Ψηφοφορίας και Δεοντολογίας της αλβανικής Βουλής. Το όργανο αναμένεται να εξετάσει στις 10:00, ώρα Αλβανίας, το αίτημα που κατέθεσε ομάδα βουλευτών του Σοσιαλιστικού Κόμματος για την αποβολή 20 βουλευτών του Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Το αίτημα συνδέεται με τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας.

Η πρωτοβουλία των Σοσιαλιστών προκάλεσε την αντίδραση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών, Γκάζμεντ Μπάρντι. Ο ίδιος χαρακτήρισε την απόφαση σοβαρή πράξη πολιτικής επιθετικότητας, κάνοντας λόγο για απόπειρα να φιμωθεί η αντιπολίτευση.

Αλλαγές στη δημόσια διοίκηση μετά τις διαμαρτυρίες

Παράλληλα με την πολιτική ένταση, ο Έντι Ράμα ζήτησε από τους υπουργούς του να κινήσουν διαδικασίες για την απομάκρυνση διευθυντών υπηρεσιών και ιδρυμάτων που υπάγονται στα υπουργεία τους, καλώντας τους να ζητήσουν τις παραιτήσεις τους. Η πρωτοβουλία παρουσιάζεται ως κίνηση με στόχο την ενίσχυση της αξιοκρατίας και την αντιμετώπιση της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση.

Από τη συγκεκριμένη διαδικασία εξαιρούνται τα υπουργεία Υγείας, Παιδείας και Δημόσιας Τάξης. Ο Αλβανός πρωθυπουργός συζήτησε το ζήτημα με υπουργούς της κυβέρνησής του την Πέμπτη, ενώ βρισκόταν στην Μπούντα του Μαυροβουνίου για τη Διάσκεψη του Βερολίνου. Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό καγκελάριο Μερτς.

Οι κυβερνητικές κινήσεις έρχονται έπειτα από πολύμηνες διαμαρτυρίες του κινήματος των «Φλαμίνγκο», καθώς και από τις κινητοποιήσεις των φοιτητών, οι οποίες έχουν προσθέσει νέα πίεση στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Νέα διαδήλωση στα Τίρανα το Σάββατο

Την ίδια ώρα, φοιτητές και δυνάμεις της αντιπολίτευσης απευθύνουν κάλεσμα στους πολίτες της Αλβανίας να συμμετάσχουν σε μεγάλη διαδήλωση που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο, στα Τίρανα, σημειώνει ανταπόκριση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική αντιπαράθεση παραμένει έντονη, ενώ η έκβαση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και η ανταπόκριση στην πρόσκληση του Ράμα για διάλογο αναμένεται να επηρεάσουν τις επόμενες εξελίξεις.