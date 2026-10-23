Μια μυστηριώδης εμφάνιση φωτεινών αντικειμένων πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό περιέγραψαν δύο ναυτικοί, οι οποίοι υποστήριξαν ότι παρατήρησαν παράξενες κινήσεις και απότομες μεταβολές ταχύτητας, τις οποίες χαρακτήρισαν αδύνατες. Η αναφορά τους υποβλήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Αναφορών για UFO (NUFORC) στις 11 Οκτωβρίου και δημοσιεύτηκε στις 21 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την περιγραφή, οι δύο ναυτικοί παρατηρούσαν επί περίπου 40 λεπτά τα φωτεινά αντικείμενα με κιάλια. Αρχικά, ένας από αυτούς εντόπισε μια παράξενη φωτεινή κουκκίδα χαμηλά πάνω από τον ορίζοντα, λίγο αριστερά από την πλώρη του πλοίου. Το αντικείμενο βρισκόταν, όπως υπολογίστηκε, σε απόσταση 12 έως 16 μιλίων, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Για περίπου πέντε έως δέκα λεπτά, η φωτεινή σφαίρα φέρεται να ανεβοκατέβαινε γρήγορα, να κινούταν δεξιά και αριστερά και κατά διαστήματα να αναπτύσσει, σύμφωνα με τον μάρτυρα, υπερηχητικές ταχύτητες.

Glowing UFOs spotted racing over the Atlantic at ‘hypersonic speeds’ as sailors describe them vanishing and reappearing https://t.co/nD7uxXjgTi https://t.co/9H3tEotABh — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 22, 2026

Στη συνέχεια εμφανίστηκαν ακόμη τρεις ή τέσσερις φωτεινές σφαίρες, οι οποίες έμοιαζαν με την πρώτη. «Όλες στριφογύριζαν, άλλαζαν κατεύθυνση, ανέβαιναν και κατέβαιναν μαζί, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο», αναφερόταν στην καταγραφή.

Οι ναυτικοί υποστήριξαν ακόμη ότι τα αντικείμενα εξαφανίζονταν ξαφνικά από ένα σημείο και εμφανίζονταν ξανά αλλού, με ταχύτητα που ο μάρτυρας χαρακτήρισε «παράλογη». Παράλληλα, το ραντάρ του πλοίου δεν εντόπισε κανέναν στόχο. Στην αναφορά περιλαμβάνονταν στιγμιότυπα από τις οθόνες του συστήματος, στα οποία δεν φαινόταν κάτι που να υποδεικνύει την παρουσία αντικειμένων στον ουρανό.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε περίπου στις 3:25 τα ξημερώματα, ενώ το πλοίο διέσχιζε τον Ατλαντικό, περίπου 400 μίλια νότια της Νέας Σκωτίας, με ανατολική κατεύθυνση και ταχύτητα περίπου 32 χιλιομέτρων την ώρα. Ο μάρτυρας περιέγραψε καθαρό ουρανό, με ένα λεπτό μισοφέγγαρο και εξαιρετική ορατότητα. Πρόσθεσε ότι το πλοίο δεν κουνιόταν αισθητά και δεν υπήρχε άλλο σκάφος στην περιοχή.

Ένα ακόμη περιστατικό με φωτεινό αντικείμενο στην Καλιφόρνια

Η αναφορά θυμίζει μια άλλη υπόθεση που καταγράφηκε στο NUFORC την προηγούμενη χρονιά και αφορούσε ένα φωτεινό αντικείμενο πάνω από την Καλιφόρνια. Το βίντεο, το οποίο τραβήχτηκε στις 27 Απριλίου από κάτοικο της περιοχής Τουέντινταϊν Παλμς, φέρεται να δείχνει ένα μεγάλο, φωτεινό αντικείμενο με έξι πλευρές να κινείται πάνω από την έρημο.

Glowing UFOs spotted racing over the Atlantic at ‘hypersonic speeds’ as sailors describe them vanishing and reappearing. https://t.co/Q7LRhdx3vH — Katie Liane (@TheKaterPotater) October 23, 2026

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, το αντικείμενο εμφανίστηκε περίπου στις 22:27, ενώ εκείνος βρισκόταν σε απομονωμένη καλύβα. Κινούταν αργά και ακανόνιστα, χωρίς σαφή πορεία, με απότομες μεταβολές στην ταχύτητα. Παράλληλα, φαινόταν να πάλλεται, εκπέμποντας έντονο φως από τις άκρες του, ενώ παρέμεινε ορατό για περίπου 15 λεπτά.

Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να πρόκειται για τη Σελήνη, καθώς εκείνο το βράδυ υπήρχε νέα Σελήνη και το αντικείμενο ήταν πολύ φωτεινότερο ακόμη και από την πανσέληνο. Ανέφερε επίσης ότι, καθώς το παρακολουθούσε, το σχήμα του φαινόταν να αλλάζει, από εξαγωνικό σε κυκλικό.

Ωστόσο, ήταν ο μοναδικός άνθρωπος στην καλύβα εκείνο το βράδυ, επομένως δεν υπήρχε άλλος αυτόπτης μάρτυρας που να επιβεβαιώσει την περιγραφή του. Δήλωσε ακόμη ότι δεν είχε καταναλώσει ουσίες που επηρεάζουν την αντίληψη και ότι έβλεπε καθαρά καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού.

Οι υπεύθυνοι του NUFORC αναζήτησαν πιθανές εξηγήσεις και εξέτασαν το ενδεχόμενο να σχετίζεται το φαινόμενο με εκτόξευση πυραύλου της SpaceX που είχε πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα. Ωστόσο, ο πύραυλος Falcon 9 είχε εκτοξευθεί από τη Φλόριντα τρεις ώρες νωρίτερα.

Ένα παρόμοιο εντυπωσιακό φαινόμενο είχε παρατηρηθεί πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάρτιο. Τότε, το παράξενο φωτεινό σπειροειδές σχήμα αποδόθηκε σε παγωμένο καύσιμο που αποβλήθηκε από πύραυλο της SpaceX. Καθώς ο πύραυλος περιστρεφόταν με μεγάλη ταχύτητα, το καύσιμο μετατράπηκε σε πάγο, ο οποίος αντανακλούσε το ηλιακό φως στην ανώτερη ατμόσφαιρα, δημιουργώντας μια ασυνήθιστη γαλάζια λάμψη, πριν εξατμιστεί και μετατραπεί σε υδρατμούς.