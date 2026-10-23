Υπέρ της απαγόρευσης των αμαξών, που σέρνονται από άλογα, στους δρόμους της Νέας Υόρκης και το Σέντραλ Παρκ, ψήφισε χθες, Πέμπτη, το δημοτικό συμβούλιο της πόλης.

Το μέτρο, που θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο του 2028, βάζει τέλος σε ένα ιστορικό τουριστικό αξιοθέατο και σε έναν κλάδο με μακροχρόνια παράδοση.

Τα 40 από τα 51 μέλη του δημοτικού συμβουλίου ψήφισαν υπέρ της απαγόρευσης, την οποία στηρίζει και ο δήμαρχος, Ζόραν Μαμντάνι. Νωρίτερα, τον Οκτώβριο, ο Μαμντάνι είχε προαναγγείλει την απαγόρευση των αμαξών με άλογα.

The New York City Council voted 40-7 to ban horse-drawn carriages after decades of criticism from animal-rights activists. https://t.co/kJLsh1BKSx — The Wall Street Journal (@WSJ) October 22, 2026

Η υποστήριξη στην πρόταση ενισχύθηκε, αφού το καλοκαίρι σκοτώθηκε ένας 18χρονος τουρίστας από την Ινδία, ο Ρομάντς Μαχαζάν. Ο Μαχαζάν έπεσε από μια άμαξα και σκοτώθηκε στις 17 Ιουνίου όταν το άλογο που την έσερνε αφηνίασε όταν ο αμαξάς απομακρύνθηκε για να τραβήξει φωτογραφία την οικογένεια του 18χρονου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε εκφράσει τις επιφυλάξεις του για την απαγόρευση. «Όταν σημειώνεται ένα τροχαίο στην περιοχή, όπου γίνονται πολλά, δεν απαγορεύουν στα αυτοκίνητα να εισέρχονται στο Παρκ. Οπότε γιατί να σταματήσουν τις άμαξες; Ήταν μια μεγάλη παράδοση. Ακόμη ένα κομμάτι της ιστορίας που χάθηκε. Θα μας λείψει!», έγραψε στο Truth Social ο Τραμπ.

Η πρόταση, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, προβλέπει ότι η δημοτική αρχή της Νέας Υόρκης θα καταρτίσει έως τον Απρίλιο ένα σχέδιο μετάβασης για το εργατικό δυναμικό, καθώς και θα εξετάσει ένα πρόγραμμα αποζημίωσης των ιδιοκτητών αμαξών για τις επιχειρήσεις τους, παρέχοντας παράλληλα βοήθεια για τη διευθέτηση της τύχης των αλόγων τους. Σύμφωνα με την πρόταση, τα άλογα δεν θα επιτρέπεται να οδηγηθούν στη σφαγή.

Μία ημέρα πριν την ψηφοφορία, το συνδικάτο Transport Workers Union, που εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες αμαξών και τους οδηγούς του, είχε ανακοινώσει ότι, εφόσον ψηφιστεί η πρόταση, θα προσφύγει στα δικαστήρια για να ζητήσει την έκδοση προσωρινών ασφαλιστικών μέτρων «μόλις στεγνώσει το μελάνι», σύμφωνα με επιστολή που εστάλη στον δημοτικό σύμβουλο της Νέας Υόρκης Στιβ Μπανκς.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης που απαγορεύεται ένα επάγγελμα για το οποίο απαιτούνταν η έκδοση άδειας από τις αρχές», τονίζεται στην επιστολή. «Η πρόταση στερεί από τον ιδιοκτήτη κάθε οικονομικά επωφελή ή παραγωγική χρήση της ιδιοκτησίας του».