Ένταση επικράτησε στην Τυνησία μετά τον θάνατο ενός άνδρα, ο οποίος είχε συλληφθεί ως ύποπτος για διακίνηση ναρκωτικών και έχασε τη ζωή του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το περιστατικό πυροδότησε διαμαρτυρίες στην πρωτεύουσα, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων για να απομακρύνει το πλήθος, ενώ συγκρούσεις σημειώθηκαν και σε δύο πόλεις της νότιας Τυνησίας.

Οι χθεσινές συγκρούσεις σημειώθηκαν στον απόηχο μιας εντεινόμενης οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κρίσης στη χώρα ενισχύοντας τους φόβους για ένα ευρύτερο κύμα βίαιων διαδηλώσεων. Η οργή στην Τυνησία εντείνεται, καθώς οι πολίτες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και τις ελλείψεις στις δημόσιες υπηρεσίες.

Η οικογένεια του άνδρα δήλωσε ότι «πέθανε ως αποτέλεσμα της βίας που του άσκησαν αστυνομικοί μετά τη σύλληψή του» και έκαναν έκκληση να διαλευκανθούν οι συνθήκες θανάτου του και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο, μετέδωσαν ότι ο άνδρας πέθανε αφού πήρε ναρκωτικά. Το υπουργείο Εσωτερικών δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο να σχολιάσει.

Διαδηλωτές μπλόκαραν δρόμους, έκαψαν ελαστικά και πέταξαν πέτρες στους αστυνομικούς. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με ρίψη δακρυγόνων.

Νωρίτερα χθες, η αστυνομία συγκρούστηκε με διαδηλωτές στην πόλη Τζεμπενιάνα στα νότια της χώρας έπειτα από τον θάνατο ενός άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με τους συγγενείς του προκλήθηκε στη διάρκεια καταδίωξης από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Στην πόλη Αγκάρεμπ, επίσης στο κυβερνείο Σφαξ, σημειώθηκαν παρεμφερείς συγκρούσεις.

Στην πόλη Σφαξ φοιτητές διαδήλωσαν χθες διαμαρτυρόμενοι για τον θάνατο μιας φοιτήτριας, η οποία εμφάνισε καρδιακό πρόβλημα.

Οι συμφοιτητές της είπαν ότι το ασθενοφόρο καθυστέρησε πολύ να φτάσει, κατήγγειλαν την έλλειψη ιατρικών εγκαταστάσεων και έκαναν έκκληση για αποχή στις πανεπιστημιακές σχολές της Σφαξ σήμερα.

Το Σάββατο χιλιάδες Τυνήσιοι συμμετείχαν στη μεγαλύτερη διαδήλωση που έγινε στην πρωτεύουσα κατά του προέδρου Καΐς Σάγεντ εδώ και χρόνια κατηγορώντας τον για υπονόμευση της δημοκρατίας και για κακοδιαχείριση της οικονομίας στο πλαίσιο μιας αυξανόμενης αμφισβήτησης της εξουσίας του, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.