Το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας πρότεινε επισήμως σήμερα στρατιωτικές συνομιλίες με τη Βόρεια Κορέα για να συμφωνηθεί η ακριβής χάραξη του χερσαίου συνόρου ανάμεσα στα δύο κορεατικά κράτη και να μειωθεί ο κίνδυνος τυχαίων συγκρούσεων.

Η πρόταση, η οποία ανακοινώθηκε από τον υπουργό Αναπληρωτή Εθνικής Αμυντικής Πολιτικής Κιμ Χονγκ-τσέολ, έγινε έπειτα από έκρηξη χερσαίας νάρκης τον περασμένο μήνα στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, από την οποία τραυματίστηκαν νοτιοκορεάτες στρατιώτες.

Η Νότια Κορέα «προτείνει επισήμως τη διεξαγωγή στρατιωτικών συνομιλιών με τη Βόρεια Κορέα με στόχο να επιβεβαιωθεί αμοιβαίως η ακριβής θέση της χερσαίας στρατιωτικής γραμμής οριοθέτησης και να συζητηθούν μέσα για την αποκατάσταση των στρατιωτικών γραμμών επικοινωνίας στις μεθοριακές ζώνες», δήλωσε ο υπουργός στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στη Σεούλ.

«Οι ημερομηνίες και οι συγκεκριμένοι τόποι μπορούν να συζητηθούν μέσω του Πανμουντζόμ», συνέχισε ο αξιωματούχος, αναφερόμενος στο μοναδικό σημείο επαφής ανάμεσα στα δύο κορεατικά κράτη στη μέση της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης, βόρεια της Σεούλ.

Η Σεούλ «ελπίζει σε μια θετική απάντηση από τη Βόρεια Κορέα», πρόσθεσε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι στις συνομιλίες θα μπορούσε ενδεχομένως να συμμετάσχει και η Διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών (UNC), η υπό τις ΗΠΑ πολυεθνής δύναμη στη Νότια Κορέα.

Εδώ και χρόνια, η Βόρεια Κορέα έχει διακόψει κάθε επαφή με τη Νότια Κορέα. Από το 2023 άρχισε να οχυρώνει τη δική της πλευρά της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης, η οποία δημιουργήθηκε στο τέλος του πολέμου της Κορέας (1950-1953), αρνούμενη κάθε προοπτική επανένωσης της κορεατικής χερσονήσου και θεωρώντας πλέον τη Νότια Κορέα εχθρικό κράτος.

Αυτά τα οχυρωματικά έργα, τα οποία μερικές φορές πραγματοποιούνται πολύ κοντά στη γραμμή οριοθέτησης, έγιναν τους τελευταίους μήνες πηγή επεισοδίων. Το Σεπτέμβριο, τρεις νοτιοκορεάτες στρατιώτες τραυματίστηκαν από την έκρηξη δύο βορειοκορεατικών ναρκών στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, με τη Σεούλ να υποστηρίζει ότι είχαν τοποθετηθεί στη δική της πλευρά του συνόρου, κάτι που η Πιονγκγιάνγκ αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν, εξάλλου, τους τελευταίους μήνες δεκάδες προειδοποιητικές βολές έπειτα από εισβολές, όπως ανακοίνωσαν, βορειοκορεατών στρατιωτών στη δική τους πλευρά της ουδέτερης ζώνης.

Η γραμμή οριοθέτησης ανάμεσα στα δύο κορεατικά κράτη, που συχνά περνάει από απομακρυσμένες ορεινές ζώνες και περιοχές με πυκνή βλάστηση, δεν είναι επακριβώς προσδιορισμένη, εξ ου και οι διαφορές ερμηνείας μεταξύ των δύο πλευρών.