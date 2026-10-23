Με απόλυτη επιτυχία σημειώθηκε η πρώτη άφιξη του κινεζικού αεροσκάφους C919 στην πόλη Γιντσουάν, στη βορειοδυτική Κίνα, καθώς στις 20 Οκτωβρίου προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Yinchuan Hedong, πραγματοποιώντας την πρώτη επιβατική πτήση του συγκεκριμένου τύπου αεροσκάφους στην πόλη.

Το Comac C919 είναι ένα αεροσκάφος στενής ατράκτου που αναπτύχθηκε από την κρατική κινεζική εταιρεία παραγωγής αεροσκαφών «Comac». Το πρόγραμμα ανάπτυξης του αεροσκάφους ενεργοποιήθηκε το 2008, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικό στα δυτικά αεροσκάφη Airbus A320 και Boeing 737.

Η παραγωγή του άρχισε τον Δεκέμβριο του 2011, με το πρωτότυπο αεροσκάφος να εγκαταλείπει τη γραμμή παραγωγής στις 2 Νοεμβρίου του 2015. Η πρώτη πτήση του πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου του 2017.

IN PICS: #China’s homegrown #C919 passenger jet landed in #Yinchuan, #Ningxia, in NW China on October 20, marking its first commercial passenger flight to the city. The aircraft arrived from Changsha, Hunan, and received a water-gate welcome at the airport. https://t.co/8JQ484FyGE — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) October 21, 2026

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2022, το C919 έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας, ενώ το πρώτο αεροσκάφος παραδόθηκε στην China Eastern Airlines, στις 9 Δεκεμβρίου του 2022 και τέθηκε σε υπηρεσία στις 28 Μαΐου του 2023, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.