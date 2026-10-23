Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Σκωτία η απόφαση των υπευθύνων του Μουσείου και της Πινακοθήκης Κέλβινγκροουβ στη Γλασκώβη να απομακρύνουν ανθρώπινα λείψανα, μεταξύ των οποίων και μια μουμιοποιημένη ανδρική κεφαλή, με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχει «ενημερωμένη συναίνεση από τον αποβιώσαντα».

Την ευθύνη για τη λειτουργία του μουσείου έχει η Glasgow Life, ένας φιλανθρωπικός οργανισμός που λειτουργεί ανεξάρτητα από τον δήμο, αλλά χρηματοδοτείται από το Δημοτικό Συμβούλιο της Γλασκώβης, το οποίο διοικείται από το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας (SNP). Η απόφαση έγινε γνωστή όταν ένας επισκέπτης δημοσίευσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ μια φωτογραφία από πινακίδα του μουσείου, στην οποία αναγραφόταν: «Αφαιρέσαμε ανθρώπινα λείψανα από αυτή την έκθεση ως ένδειξη σεβασμού».

Η διοίκηση της Glasgow Life επιβεβαίωσε ότι τα ανθρώπινα λείψανα δεν θα εκτίθενται πλέον, εξηγώντας ότι η αλλαγή αυτή «αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη μουσειακή πρακτική». Η απόφαση προκάλεσε επικρίσεις, με τον εκπρόσωπο των Συντηρητικών της Σκωτίας για θέματα πολιτισμού, Μέρντο Φρέιζερ, να κάνει λόγο για υπερβολική προσήλωση στις σύγχρονες αντιλήψεις περί ευαισθησίας.

Οι αντιδράσεις για την απομάκρυνση των εκθεμάτων

Ο Μέρντο Φρέιζερ καταδίκασε την απόφαση, δηλώνοντας: «Αυτή είναι η παράνοια της πολιτικής ορθότητας στην πιο γελοία της μορφή. Ακόμη και οι αιγυπτιακές μούμιες ακυρώνονται πλέον από μια κοινωνία τόσο εμμονική με τις σύγχρονες ευαισθησίες, που έχει χάσει κάθε αίσθηση του μέτρου.

Οι άνθρωποι επισκέπτονται τα μουσεία για να μάθουν για τους αρχαίους πολιτισμούς και όχι για να βλέπουν την Ιστορία να κρύβεται επειδή δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά ιδεολογικά πρότυπα».

Αντίστοιχα, ο επισκέπτης του μουσείου Τζόνι ΜακΦάρλεϊν περιέγραψε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ την εμπειρία του, εξηγώντας ότι είχε επισκεφθεί το Κέλβινγκροουβ μαζί με την κόρη του, η οποία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την αρχαία Αίγυπτο. «Η κόρη μου έχει ένα βιβλίο για τους αρχαίους Αιγύπτιους και έχει ενθουσιαστεί αρκετά με αυτό, οπότε την πήγαμε στο Μουσείο Κέλβινγκροουβ για να δει τη μούμια τους.Μόνο που δεν βρίσκεται πλέον εκεί. Όλα τα “ανθρώπινα λείψανα” έχουν εξαφανιστεί, με την ακόλουθη πινακίδα να έχει τοποθετηθεί στη θέση εκθεμάτων που βρίσκονταν εκεί για χρόνια», έγραψε.

Η απομάκρυνση των λειψάνων θα συνεχιστεί και σε άλλο μουσείο

Η Glasgow Life ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία απομάκρυνσης αρχαιολογικών ανθρώπινων λειψάνων από το Κέντρο Ανακάλυψης της Ιστορίας και την αίθουσα «Οι πρώτοι κάτοικοι της Σκωτίας» στο Μουσείο Κέλβινγκροουβ. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι, μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες στο συγκεκριμένο μουσείο, θα ξεκινήσει η απομάκρυνση ενός φερέτρου και μουμιοποιημένων ανθρώπινων λειψάνων που εκτίθενται στο Μουσείο του Αγίου Μούνγκο.

Το Μουσείο και η Πινακοθήκη Κέλβινγκροουβ άνοιξαν το 1901 και προσελκύουν περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Οι αιγυπτιακές μούμιες και άλλα ανθρώπινα λείψανα αποτελούσαν επί χρόνια από τα σημαντικότερα εκθέματα των αιθουσών που είναι αφιερωμένες στην αρχαία Αίγυπτο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού.

Οι μούμιες συγκαταλέγονται διαχρονικά στα εκθέματα που προσελκύουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών στα μουσεία, προσφέροντας μια εικόνα ενός πολιτισμού που άκμασε πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι διατηρούσαν τους νεκρούς τους μέσω της μουμιοποίησης, καθώς πίστευαν ότι το σώμα έπρεπε να παραμείνει ακέραιο για τη μετά θάνατον ζωή.