Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας εξέφρασε στις 20 Οκτωβρίου την ουσιαστική αντίθεσή του στην τελευταία κίνηση των ΗΠΑ να διατάξει η Ουάσινγκτον τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες της να σταματήσουν τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) από κινεζικές εταιρίες.

Το Πεκίνο δίνει την ίδια έμφαση στην ανάπτυξη της ασφάλειας, διασφαλίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ασφαλής, ελεγχόμενη και αξιόπιστη, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ίδιου υπουργείου.

Οι κινεζικές εταιρίες τεχνητής νοημοσύνης έχουν συστηματικά δεσμευτεί για την παροχή ασφαλών και αξιόπιστων υπηρεσιών για τους παγκόσμιους χρήστες, ενώ ταυτόχρονα συμμορφώνονται με τη νομοθεσία των χωρών-πελατών τους, κερδίζοντας ευρεία φήμη σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.