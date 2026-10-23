Ένταση σημειώθηκε στη Βουλγαρία, όταν η δημοσιογράφος Σόνια Κολτουκλίεβα επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα του υπηρεσιακού οχήματος στο οποίο είχε επιβιβαστεί λίγο νωρίτερα η πρόεδρος της Βουλής, Μιχαέλα Ντότσοβα, με σκοπό να τις κάνει ερωτήσεις στο πλαίσιο του ρεπορτάζ που είχε αναλάβει.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άνδρας της Εθνικής Υπηρεσίας Προστασίας (NSO) την έσπρωξε, με αποτέλεσμα να πέσει στο πεζοδρόμιο, έξω από τα γραφεία του κόμματος «Προοδευτική Βουλγαρία».

Η δημοσιογράφος τραυματίστηκε από την πτώση, καθώς χτύπησε στο κεφάλι και εξαρθρώθηκε ο ώμος της. Αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έλαβε φροντίδα, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στο σπίτι της για ανάρρωση. Στη συνέχεια, οδηγήθηκε στη Στρατιωτική Εισαγγελία για να καταθέσει σχετικά με το περιστατικό.

Sofia, Bulgaria – A civil service security guard attacked journalist from the Bulgarian media outlet PIK, Sonya Koltuklieva, while she was trying to ask a question to Parliament Speaker Mihaela Dotsova. Source: https://t.co/yQVHEy5Hd3 #BREAKING #BREAKING_NEWS #Bulgaria #news https://t.co/gT4vbAqZnu — Календар News (@KalendarNews) October 22, 2026

Η Ντότσοβα ζήτησε προσωπικά συγγνώμη στη δημοσιογράφο

Την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ζήτησε η πρόεδρος της Βουλής, Ντότσοβα, προαναγγέλλοντας αυστηρά μέτρα και έλεγχο των χειρισμών της Εθνικής Υπηρεσίας Προστασίας (NSO).

Όπως δήλωσε, θα απευθυνθεί στον επικεφαλής της υπηρεσίας, ζητώντας να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση, να αποδοθούν ευθύνες όπου προκύπτουν και να διασφαλιστεί η διαφάνεια σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Παράλληλα, η Ντότσοβα επισκέφθηκε τη δημοσιογράφο στη Στρατιωτική Εισαγγελία, προκειμένου να της ζητήσει προσωπικά συγγνώμη για όσα συνέβησαν, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό απολύτως απαράδεκτο.

«Θα ζητήσω από τον επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Προστασίας να λάβει τα αυστηρότερα δυνατά μέτρα, γιατί αυτό δεν πρέπει να συμβεί ξανά», τόνισε η Ντότσοβα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων περιστατικών.

UPDATE: Parliament Speaker Dotsova called the incident unacceptable, expressed regret and promised strict measures against those responsible. President Yotova condemned the incident and demanded an investigation. There was also a very strong reaction from opposition leaders. https://t.co/lkhGP58zCg — JazzBG 🇧🇬🇪🇺🇺🇦 (@JazzBulgaria) October 22, 2026

Σφοδρές οι πολιτικές αντιδράσεις

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις από την πολιτική ηγεσία και κόμματα της Βουλγαρίας, με αιτήματα για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Η πρόεδρος της χώρας, Ιλιάνα Γιότοβα, καταδίκασε την αντίδραση του υπαλλήλου της NSO, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη και υπερβολική». Τόνισε ότι η άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους συμπεριφορά και υπογράμμισε ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να μπορούν να εργάζονται ελεύθερα και χωρίς φόβο.

Από την πλευρά του, ο υποψήφιος για την προεδρία Αντρέι Γκιούροφ ζήτησε την παραίτηση του επικεφαλής της NSO, στρατηγού Εμίλ Τόνεφ, υποστηρίζοντας ότι η ηγεσία της υπηρεσίας φέρει ευθύνη για την πειθαρχία και τη συμπεριφορά του προσωπικού της.

«Η υποβολή ερωτήσεων προς την εξουσία δεν είναι έγκλημα, είναι θεμέλιο της δημοκρατίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η χρήση βίας εναντίον ανθρώπων που ζητούν απαντήσεις από τους κυβερνώντες είναι απαράδεκτη και αντιεπαγγελματική.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο ηγέτης του GERB, Μπόικο Μπορίσοφ, δημοσιοποίησε το βίντεο του περιστατικού και ζήτησε την παραίτηση των υπευθύνων, επικρίνοντας τη στάση του άνδρα ασφαλείας της προέδρου της Βουλής απέναντι στη δημοσιογράφο.

Το κόμμα GERB-SDS ζήτησε επίσης την παραίτηση της προέδρου της Βουλής, Μιχαέλα Ντότσοβα, καθώς και τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τις ενέργειες των υπαλλήλων της NSO. Σε ανακοίνωσή του, υποστήριξε ότι η στάση της προέδρου του κοινοβουλίου μετά το περιστατικό εγείρει ζητήματα πολιτικής ευθύνης, τονίζοντας ότι οι θεσμοί οφείλουν να υπηρετούν τους πολίτες και να σέβονται την ελευθερία του Τύπου.

«Ο αμοιβαίος σεβασμός πρέπει να παραμένει βασική αρχή»

Έντονη ήταν και η αντίδραση του Κοσταντίν Κοσταντίνοφ, επικεφαλής του κόμματος «Αναγέννηση», ο οποίος καταδίκασε τη μεταχείριση της δημοσιογράφου. Όπως ανέφερε, «ακόμη και όταν υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ δημοσιογράφων και πολιτικών, ο αμοιβαίος σεβασμός πρέπει να παραμένει βασική αρχή».

Ο Κοσταντίνοφ άσκησε επίσης κριτική στο κόμμα «Προοδευτική Βουλγαρία», χρησιμοποιώντας τη φράση «Επιθετική Βουλγαρία» για να σχολιάσει την πολιτική του στάση.

Τέλος, ο ηγέτης του Κινήματος για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες (DPS), Ντελιάν Πεέφσκι, κατηγόρησε την ασφάλεια ότι έσπρωξε τη δημοσιογράφο και την άφησε στο πεζοδρόμιο, ενώ επέκρινε την πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης και τη συνοδεία της για τη στάση τους μετά το περιστατικό.

Οι πολιτικές τοποθετήσεις συνοδεύουν την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη από την NSO, ενώ τα αιτήματα για απόδοση ευθυνών και παραίτηση στελεχών αναδεικνύουν τις ευρύτερες πολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης, σύμφωνα με το bTV Novinite.