Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στη Νότια Αφρική, όταν ένας πατέρας βρέθηκε αντιμέτωπος με ένοπλους κακοποιούς που επιχείρησαν να του αρπάξουν το αυτοκίνητο, την ώρα που βρίσκονταν κοντά του τα δύο παιδιά του. Ο άνδρας αντέδρασε βγάζοντας το όπλο του και πυροβολώντας επανειλημμένα εναντίον των δραστών, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να χάσει τη ζωή του.

Όπως σημειώνει η Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε στις 9 Οκτωβρίου στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής και καταγράφηκε από κάμερα τοποθετημένη στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Στο βίντεο φαίνεται ο πατέρας να συνομιλεί και να γελά με τη μικρή κόρη του, η οποία κάθεται στη θέση του συνοδηγού, ενώ ο γιος του βρίσκεται κοντά στην πύλη του σπιτιού.

Λίγες στιγμές αργότερα, ένα λευκό όχημα σταματά μπροστά τους και δύο άνδρες βγαίνουν από αυτό, τρέχοντας προς το αυτοκίνητο του πατέρα και ανοίγοντας πυρ. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας από τους φερόμενους δράστες πλησίασε τον γιο του άνδρα, ο οποίος στεκόταν δίπλα στην πύλη.

Αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, ο πατέρας στρέφεται προς την πλευρά των ενόπλων, βγάζει το πιστόλι του και αρχίζει να πυροβολεί από τη θέση του οδηγού. Σύμφωνα με τις αναφορές, πυροβόλησε τουλάχιστον 26 φορές, τραυματίζοντας θανάσιμα έναν από τους φερόμενους κακοποιούς.

🇿🇦 In South Africa, a father kills three carjackers in a shootout while protecting his children He and his two children were leaving their yard when a white vehicle blocked them. One attacker held a gun to the son’s head at the gate while another opened fire. The father returned fire from the car, killing one on the spot. The other two fled but later died of their wounds. — Visegrád 24 (@visegrad24) October 22, 2026

Η κόρη του σκύβει για να προστατευτεί – Το αυτοκίνητο προσκρούει σε δέντρο

Στο βίντεο καταγράφονται οι δραματικές στιγμές που ακολουθούν, με την κόρη του άνδρα να σκύβει τρομοκρατημένη στο κάθισμά της, προσπαθώντας να προστατευτεί από τις σφαίρες. Ο πατέρας φαίνεται να χρησιμοποιεί το σώμα του για να την καλύψει, ενώ συνεχίζει να πυροβολεί προς την κατεύθυνση των επιτιθέμενων.

Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, το αυτοκίνητο συνεχίζει να κινείται ανεξέλεγκτα, καθώς ο οδηγός έχει αφήσει το τιμόνι για να αμυνθεί. Τελικά, το όχημα προσκρούει σε δέντρο, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές το παρμπρίζ του. Όταν σταματούν οι πυροβολισμοί, ο γιος του άνδρα πλησιάζει το αυτοκίνητο και βοηθά την αδελφή του να βγει από τη θέση του συνοδηγού.

Το οπτικό υλικό δημοσιοποιήθηκε αρχικά μέσω της οργάνωσης οδικής ασφάλειας Arrive Alive της Νότιας Αφρικής. Η οργάνωση επισήμανε ότι ο μεγάλος αριθμός κλεμμένων πυροβόλων όπλων που κυκλοφορούν στη χώρα διευκολύνει τη δράση εγκληματικών ομάδων που πραγματοποιούν ένοπλες ληστείες και αρπαγές οχημάτων.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Highway Mail, η αστυνομία του Πάινταουν άνοιξε τρεις δικογραφίες για το περιστατικό, οι οποίες αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα αρπαγής αυτοκινήτου και τη διερεύνηση του θανάτου ενός από τους φερόμενους δράστες.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, αντισυνταγματάρχης Πολ Μαγκουάζα, δήλωσε, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα: «Οι ύποπτοι άνοιξαν πυρ και το θύμα ανταπέδωσε τους πυροβολισμούς, τραυματίζοντας θανάσιμα έναν από αυτούς. Οι υπόλοιποι ύποπτοι διέφυγαν από το σημείο με το όχημά τους».

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το σοβαρό πρόβλημα των ένοπλων επιθέσεων με στόχο την αρπαγή οχημάτων στη Νότια Αφρική, όπου οργανωμένες εγκληματικές ομάδες δραστηριοποιούνται στην κλοπή αυτοκινήτων, πολλά από τα οποία μεταφέρονται παράνομα σε γειτονικές χώρες.

Σημειώνεται ότι ορισμένα τοπικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για περισσότερους νεκρούς από την ανταλλαγή πυροβολισμών, χωρίς ωστόσο ο αριθμός αυτός να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.