Για σχεδόν 50 χρόνια κρατούσε κρυφά όσα είχε βιώσει στο διαβόητο σπίτι της οδού Κρόμγουελ, στο Γκλόστερ της Αγγλίας. Η Κάθλιν Ρίτσαρντς, η οποία έζησε στο σπίτι του Φρεντ και της Ρόουζ Γουέστ και κατάφερε να ξεφύγει από τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη, αφηγείται για πρώτη φορά δημόσια την τραυματική εμπειρία της, μέσα από ένα συγκλονιστικό τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ δύο επεισοδίων.

Το σπίτι στον αριθμό 25 της οδού Κρόμγουελ έμεινε γνωστό ως «σπίτι της φρίκης», καθώς εκεί ο Φρεντ και η σύζυγός του, Ρόουζ, κακοποίησαν σεξουαλικά και δολοφόνησαν εννέα νεαρές γυναίκες και παιδιά, μεταξύ των οποίων και την ίδια τους την κόρη. Η Κάθλιν, η οποία τότε ήταν μόλις 17 ετών, βρέθηκε στο στόχαστρο του ζευγαριού, δέχθηκε ανεπιθύμητες σεξουαλικές επιθέσεις και γλίτωσε οριακά από το να γίνει ακόμη ένα θύμα τους.

«Μακάρι να μην είχα χτυπήσει ποτέ την πόρτα στον αριθμό 25 της οδού Κρόμγουελ», λέει σήμερα, περιγράφοντας γιατί χρειάστηκε να περάσουν δεκαετίες μέχρι να μπορέσει να μιλήσει ανοιχτά. «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα ήμουν εδώ για να διηγηθώ την ιστορία μου και να με ακούσει κάποιος. Δεν μιλούσα για χρόνια για όσα συνέβησαν στην οδό Κρόμγουελ. Ήθελα απλώς να τα ξεχάσω, επειδή ένιωθα αμηχανία και ντροπή. Πίστευα ότι, αν μιλούσα γι’ αυτά, θα γίνονταν πραγματικά, ενώ, αν τα κρατούσα στο μυαλό μου, ήταν σαν να μην είχαν συμβεί. Όμως, πριν από μερικά χρόνια, κατέρρευσα και αναγκάστηκα να αντιμετωπίσω το γεγονός ότι όλα όσα έζησα ήταν αληθινά».

Η μετακόμιση στο σπίτι του Φρεντ και της Ρόουζ Γουέστ

Η Κάθλιν γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Δουβλίνο, αλλά, όταν ήταν ακόμη στην εφηβεία της, μετακόμισε με την οικογένειά της στο Γκλόστερσαϊρ της Αγγλίας. Τα εννέα αδέλφια μοιράζονταν ένα δωμάτιο στον επάνω όροφο του μικρού σπιτιού τους, ενώ οι γονείς τους είχαν μετατρέψει ένα δωμάτιο στο ισόγειο σε δική τους κρεβατοκάμαρα. Παρά τις περιορισμένες συνθήκες διαβίωσης, η ίδια θυμάται ότι είχε φίλους και αισθανόταν ευτυχισμένη και ελεύθερη.

Στα 17 της χρόνια έπιασε δουλειά σε εργοστάσιο παγωτών της εταιρείας Γουόλς, μια εργασία που αγαπούσε. Όταν η μεγαλύτερη αδελφή της, Ντιρντ, η οποία ήταν έναν χρόνο μεγαλύτερή της, απέκτησε παιδί και αναγκάστηκε να φύγει από το πατρικό τους επειδή δεν υπήρχε αρκετός χώρος, η μητέρα τους ζήτησε από την Κάθλιν να τη συνοδεύσει και να τη βοηθήσει με το μωρό.

Οι δύο αδελφές έμαθαν ότι σε κοντινή απόσταση υπήρχε ένα σπίτι που νοίκιαζε δωμάτια σε γυναίκες σε χαμηλές τιμές. Έτσι, το φθινόπωρο του 1977, η 17χρονη Κάθλιν χτύπησε την πόρτα στον αριθμό 25 της οδού Κρόμγουελ. Ο ιδιοκτήτης, Φρεντ Γουέστ, τις υποδέχθηκε και τις προσκάλεσε να περάσουν.

Η πρώτη εντύπωση της Κάθλιν για τον Φρεντ και τη Ρόουζ ήταν ότι αποτελούσαν ένα παράξενο ζευγάρι. Ωστόσο, επειδή ήταν παντρεμένοι και είχαν παιδιά, το σπίτι έμοιαζε με ένα οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο θα μπορούσε να αισθάνεται ασφαλής.

Η ίδια θυμάται τον Φρεντ να φορά ένα γκρι σακάκι πάνω από ένα πρασινογάλαζο πουλόβερ. Τον περιγράφει ως έναν ατημέλητο άνδρα, που δεν ήταν πολύ ψηλότερος από εκείνη, αλλά εμφανιζόταν φιλικός. Όταν τις οδήγησε στους χώρους όπου διέμενε η οικογένειά του, είδε δύο γυναίκες και μερικά παιδιά στο πάτωμα. Τότε ο Φρεντ τής σύστησε τη σύζυγό του, τα παιδιά του και μια νεαρή γυναίκα, την οποία παρουσίασε ως ερωμένη του.

Η γυναίκα αυτή ήταν η Σίρλεϊ Ρόμπινσον, η οποία είχε περίπου την ίδια ηλικία με την Κάθλιν. Η έφηβη ξαφνιάστηκε από τον τρόπο με τον οποίο ο Φρεντ την παρουσίασε μπροστά στη σύζυγό του, καθώς δεν μπορούσε να καταλάβει πώς ήταν δυνατόν να μιλά για την ερωμένη του τόσο ανοιχτά. Όπως λέει, η κατάσταση τής φάνηκε παράξενη.

Οι πρώτες επιθέσεις και τα σημάδια που την ανησύχησαν

Αφού ο Φρεντ έδειξε στις δύο αδελφές το δωμάτιό τους στον επάνω όροφο, η Κάθλιν παρατήρησε μικρές τρύπες στον τοίχο, οι οποίες οδηγούσαν προς το πλατύσκαλο της σκάλας. Της έμοιαζαν με κρυφές οπές παρακολούθησης και τις έκλεισε με εφημερίδα. Το επόμενο πρωί, ωστόσο, το χαρτί βρισκόταν στο πάτωμα. Αρχικά θεώρησε ότι κάποιος από τους ενοίκους ή τα παιδιά το είχε πειράξει περνώντας από εκεί.

Η Ρόουζ Γουέστ

Λίγες εβδομάδες μετά την εγκατάστασή της, ο Φρεντ άρχισε να την αγγίζει, καθώς περνούσε δίπλα της στο πλατύσκαλο. Όταν εκείνη του ζητούσε να φύγει, αυτός υποστήριζε ότι επρόκειτο απλώς για ένα παιχνίδι και ότι αστειευόταν μαζί της.

Η Κάθλιν αναφέρει ότι, όταν ήταν μικρότερη, είχε ήδη υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από δύο άνδρες: ένα μέλος της οικογένειάς της και έναν τοπικό φύλακα ασφαλείας. Όπως θυμάται, όταν ήταν οκτώ ετών, οι δύο άνδρες την έβαζαν να τους αγγίζει και της έδιναν ως αντάλλαγμα μια δεκάρα ή ένα γλυκό. Οι εμπειρίες αυτές τής είχαν προκαλέσει έντονα αισθήματα ντροπής και αμηχανίας.

«Όταν ο Φρεντ άρχισε να με αγγίζει, σκέφτηκα απλώς ότι έτσι συμπεριφέρονται οι άνδρες», εξηγεί. Με τον καιρό, ωστόσο, προσπάθησε να τον αποφεύγει όσο περισσότερο μπορούσε.

Στο μεταξύ, η σχέση της με τη Σίρλεϊ Ρόμπινσον έγινε στενότερη. Μια ημέρα, συνάντησε τη νεαρή γυναίκα στη σκάλα και διαπίστωσε ότι ήταν εμφανώς έγκυος. Η Σίρλεϊ τής είπε ότι ο πατέρας του παιδιού ήταν ο Φρεντ, κάτι που αρχικά η Κάθλιν δυσκολεύτηκε να πιστέψει. Η ίδια θεωρούσε ότι η Σίρλεϊ ήταν απλώς μία από τις ενοίκους του σπιτιού και όχι η ερωμένη του ιδιοκτήτη. Παρ’ όλα αυτά, ένιωθε ότι και οι δύο βρίσκονταν σε μια δύσκολη θέση, γεγονός που τις έφερε πιο κοντά.

Η δράση του ζευγαριού και η εξαφάνιση της Σίρλεϊ Ρόμπινσον

Ο Φρεντ και η Ρόουζ Γουέστ είχαν έξι παιδιά. Εκείνος εργαζόταν ως οικοδόμος και μπορούσε να αναλαμβάνει πολλές διαφορετικές εργασίες, γεγονός που τον έκανε δημοφιλή στους γείτονές του, τους οποίους βοηθούσε σε διάφορες δουλειές. Παράλληλα, κυκλοφορούσαν φήμες για τη Ρόουζ και για τη διοργάνωση απογευματινών συγκεντρώσεων με πορνογραφικά βίντεο στο σπίτι τους τις Κυριακές. Η Ρόουζ διαφήμιζε, μάλιστα, τις υπηρεσίες της σε τοπικό περιοδικό αγγελιών γνωριμιών, ενώ ο Φρεντ παρακολουθούσε τις σεξουαλικές επαφές της με άλλους άνδρες μέσα από μια κρυφή οπή στην πόρτα.

Η Κάθλιν θυμάται ότι η Ρόουζ έδειχνε ενοχλημένη από την παρουσία της Σίρλεϊ. Μια ημέρα, όταν οι δύο νεαρές επέστρεψαν από την πόλη, η Κάθλιν ακολούθησε τη Σίρλεϊ στο καθιστικό της οικογένειας και βρήκε τη Ρόουζ να παρακολουθεί στην τηλεόραση εικόνες γυμνών γυναικών, φορώντας ένα διάφανο νυχτικό με δαντέλα. Η ίδια πάγωσε από αμηχανία.

Καθώς η αδελφή της περνούσε συχνά τα Σαββατοκύριακα σε φίλους στο Ντέρμπι, η Κάθλιν έμενε αρκετές φορές μόνη στο σπίτι. Ο Φρεντ άρχισε να δείχνει ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εκείνη και οι επιθέσεις του έγιναν πιο απειλητικές.

Μια ημέρα, ενώ περπατούσε στο πλατύσκαλο, εκείνος βγήκε από το δωμάτιό του, την άρπαξε και την πίεσε στον τοίχο, κρατώντας το χέρι του κοντά στον λαιμό της και αγγίζοντάς την. Η Κάθλιν άρχισε να φωνάζει. Η Σίρλεϊ βγήκε από το δωμάτιό της και του ζήτησε να την αφήσει ήσυχη. Ο Φρεντ γέλασε και ισχυρίστηκε ξανά ότι απλώς αστειευόταν. Στη συνέχεια, η Σίρλεϊ πλησίασε την Κάθλιν και της πρότεινε να κατέβουν μαζί για ένα φλιτζάνι τσάι. Η Κάθλιν θυμάται ότι ένιωσε μεγάλη ανακούφιση που η νεαρή γυναίκα βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο σπίτι.

Τον Μάιο του 1978, όμως, η Σίρλεϊ εξαφανίστηκε μυστηριωδώς, ενώ βρισκόταν στον όγδοο μήνα και δύο εβδομάδες της εγκυμοσύνης της. Ο Φρεντ είπε στην Κάθλιν ότι είχε επιστρέψει στη Γερμανία, όπου ζούσε η οικογένειά της.

Η Κάθλιν θυμάται επίσης ότι κάποια στιγμή είδε τον Φρεντ να σκάβει στον κήπο. Εκείνος έκανε συχνά διάφορες εργασίες στην αυλή και, όταν την αντιλήφθηκε στο παράθυρο, σήκωσε το βλέμμα του και της χαμογέλασε πλατιά. Σε άλλη περίπτωση, επέστρεψε στο δωμάτιό της και τον βρήκε να κάθεται στο κρεβάτι της, έχοντας μπει με το κλειδί του. Την έσπρωξε στο στρώμα και επιχείρησε να την παρενοχλήσει, αλλά η παρουσία ενός άλλου ενοίκου που χτύπησε την πόρτα τον ανάγκασε να απομακρυνθεί.

Από εκείνη τη στιγμή, η Κάθλιν άρχισε να τον φοβάται πραγματικά. Σκέφτηκε αρκετές φορές να απευθυνθεί στην αστυνομία και μία φορά έφτασε μέχρι το αστυνομικό τμήμα. Τελικά, όμως, δεν προχώρησε σε καταγγελία, καθώς πίστευε ότι κανείς δεν θα την έπαιρνε στα σοβαρά απέναντι σε ένα παντρεμένο ζευγάρι με παιδιά, το οποίο ήταν γνωστό στην τοπική κοινωνία και εμφανιζόταν πρόθυμο να βοηθά τους γείτονες.

Η προηγούμενη καταγγελία και ο κίνδυνος για την Κάθλιν

Το 1972, είχε ήδη υπάρξει καταγγελία σε βάρος του ζευγαριού. Η Κάρολαϊν Ρέιν, η οποία πρόσεχε τα παιδιά των Γουέστ, είχε δεχθεί άγρια επίθεση από τους δύο τους.

Ένα βράδυ, ενώ ο Φρεντ και η Ρόουζ τη μετέφεραν με το αυτοκίνητο στο σπίτι της, ο Φρεντ σταμάτησε το όχημα, γύρισε προς το μέρος της και άρχισε να τη γρονθοκοπεί επανειλημμένα, μέχρι που έχασε τις αισθήσεις της. Όταν συνήλθε, διαπίστωσε ότι τα χέρια της ήταν δεμένα πίσω από την πλάτη της και ότι το κεφάλι της ήταν τυλιγμένο με καφέ κολλητική ταινία συσκευασίας.

Το ζευγάρι την κράτησε στο σπίτι του όλη τη νύχτα, όπου υπέστη σεξουαλική κακοποίηση και ξυλοδαρμούς. Η Ρόουζ τη χτυπούσε επανειλημμένα με ζώνη στα γεννητικά της όργανα. Το επόμενο πρωί, η Κάρολαϊν κατάφερε να δραπετεύσει και ενημέρωσε την αστυνομία. Ωστόσο, απογοητεύτηκε όταν διαπίστωσε ότι η μοναδική τιμωρία που επιβλήθηκε στο ζευγάρι ήταν πρόστιμο 50 λιρών.

Σύμφωνα με την αφήγηση της υπόθεσης, οι Γουέστ αντιλήφθηκαν ότι, αν επαναλάμβαναν ανάλογες επιθέσεις, θα έπρεπε να σκοτώσουν τα θύματά τους ώστε να μην μπορέσουν να τους καταγγείλουν. Η Κάθλιν βρισκόταν πλέον σε σοβαρό κίνδυνο.

Ένα βράδυ, ο Φρεντ και η Ρόουζ εμφανίστηκαν μαζί στην πόρτα του δωματίου της. Ο Φρεντ τη ρώτησε αν ήθελε να κατέβει στο καθιστικό τους, αλλά εκείνη αρνήθηκε. Τότε, οι δύο τους την έπιασαν από τα χέρια και την οδήγησαν με τη βία κάτω από τις σκάλες, ενώ η ίδια φώναζε να την αφήσουν ήσυχη.

Στο καθιστικό, η Ρόουζ την τράβηξε στον καναπέ και άρχισε να χαϊδεύει το πρόσωπό της. Πλησίασε τόσο πολύ, ώστε η Κάθλιν πίστεψε ότι θα τη φιλούσε, ενώ ο Φρεντ έφερε το σώμα του κοντά στο πρόσωπό της. Τη στιγμή που χτύπησε το κουδούνι της εξώπορτας και η Ρόουζ σηκώθηκε, η Κάθλιν βρήκε την ευκαιρία να ξεφύγει. Ανέβηκε στο δωμάτιό της, κλείδωσε την πόρτα και έσπρωξε μπροστά της μια συρταριέρα για να εμποδίσει την είσοδο.

Παρά τα περιστατικά, συνέχισε να μένει στο σπίτι, καθώς, όπως εξηγεί, δεν γνώριζε πού αλλού θα μπορούσε να πάει. Μια ημέρα, ενώ ήταν άρρωστη στο κρεβάτι, ξύπνησε και βρήκε τον Φρεντ κάτω από τα σκεπάσματά της. Όταν άρχισε να φωνάζει και τον ρώτησε τι έκανε εκεί, εκείνος γέλασε και στη συνέχεια της πρότεινε να κατέβει για να παίξει παιχνίδια μαζί του και με τη Ρόουζ.

Η Κάθλιν προσποιήθηκε ότι συμφωνούσε, λέγοντας πως έπρεπε πρώτα να πάει στην τουαλέτα. Περίμενε να ακούσει τον Φρεντ να κατεβαίνει τις σκάλες και να κλείνει την πόρτα του καθιστικού και τότε έτρεξε έξω από το σπίτι. Έβρεχε καταρρακτωδώς, η ίδια δεν φορούσε παπούτσια ούτε κάλτσες και οι πιτζάμες της ήταν τόσο μεγάλες που αναγκαζόταν να τις κρατά για να μην πέφτουν. Παρ’ όλα αυτά, συνέχισε να τρέχει μέχρι τον σταθμό των λεωφορείων, όπου περίμενε να επιστρέψει η αδελφή της από το Ντέρμπι. Όταν εκείνη έφτασε, της ξεκαθάρισε ότι δεν επρόκειτο να επιστρέψει ποτέ ξανά σε εκείνο το σπίτι.

Η ψυχολογική κατάρρευση και η προσπάθεια να ξαναχτίσει τη ζωή της

Μετά τη διαφυγή της, η Κάθλιν πήγε να ζήσει με τον αδελφό της στο Γκλόστερ. Προσπάθησε να αφήσει πίσω της τις τραυματικές εμπειρίες και δεν μίλησε σε κανέναν για όσα είχε περάσει. Η καταπίεση, όμως, των αναμνήσεων επιβάρυνε την ψυχολογική της κατάσταση και την οδήγησε σε κατάθλιψη. Σε κάποια στιγμή επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της παίρνοντας υπερβολική δόση φαρμάκων, αλλά ο αδελφός της την εντόπισε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Όταν ανάρρωσε, εκείνος τη ρώτησε γιατί είχε κάνει αυτή την απόπειρα. Η ίδια δεν μπόρεσε να του εξηγήσει και απάντησε ότι δεν γνώριζε τον λόγο. Ακόμη και τότε, δεν κατάφερε να του αποκαλύψει τι είχε συμβεί στο σπίτι των Γουέστ. Με τον καιρό, ωστόσο, άρχισε να ανακτά τις δυνάμεις της και να προσπαθεί να προχωρήσει στη ζωή της.

Αργότερα παντρεύτηκε τον Μάικ Ρίτσαρντς και απέκτησαν οικογένεια. Αν και είχε αναφέρει στους δικούς της ανθρώπους ότι είχε μείνει στον αριθμό 25 της οδού Κρόμγουελ, δεν είχε αποκαλύψει το σύνολο των τρομακτικών εμπειριών της.

Η υπόθεση επανήλθε στη ζωή της το 1994, όταν άκουσε τη διεύθυνση του σπιτιού στις τηλεοπτικές ειδήσεις. Η αστυνομία είχε αρχίσει να σκάβει στον πίσω κήπο, ύστερα από πληροφορία που έδωσε η μητέρα μιας έφηβης. Η κόρη της είχε εμπιστευτεί ότι η 13χρονη τότε Λουίζ, κόρη του Φρεντ και της Ρόουζ, της είχε αποκαλύψει πως ο πατέρας της τη βίαζε επανειλημμένα.

Οι έρευνες στο σπίτι του τρόμου

Τα παιδιά των Γουέστ είπαν επίσης στην αστυνομία ότι οι γονείς τους τα απειλούσαν συχνά πως θα τα «έθαβαν κάτω από το αίθριο» εάν δεν συμπεριφέρονταν σωστά. Οι απειλές αυτές παρέπεμπαν στην εξαφάνιση της μεγαλύτερης κόρης τους, της Χέδερ, η οποία είχε χαθεί οκτώ χρόνια νωρίτερα, όταν ήταν 16 ετών.

Η Κάθλιν παρακολούθησε τις ειδήσεις σοκαρισμένη. Κατά τις ανασκαφές στον κήπο εντοπίστηκαν τα οστά της Χέδερ, καθώς και άλλα ανθρώπινα λείψανα. Ο Φρεντ αναγνώρισε στην αστυνομία ότι ένα από τα θύματα ήταν η Σίρλεϊ Ρόμπινσον, η οποία ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη όταν εξαφανίστηκε. Στη συνέχεια, εντοπίστηκαν και άλλα λείψανα θυμάτων στον κήπο και στο υπόγειο του σπιτιού.

Η δίκη της Ρόουζ Γουέστ και η καθοριστική μαρτυρία

Ο Φρεντ Γουέστ κατηγορήθηκε για 12 δολοφονίες. Τρεις από αυτές αφορούσαν την πρώτη σύζυγό του, τη θετή του κόρη και ακόμη μία νεαρή γυναίκα, οι οποίες είχαν δολοφονηθεί πριν από τη μετακόμισή του με τη Ρόουζ στην οδό Κρόμγουελ. Η Ρόουζ κατηγορήθηκε για δέκα δολοφονίες.

Ο Φρεντ ομολόγησε τα εγκλήματά του, επιμένοντας ωστόσο ότι η σύζυγός του δεν γνώριζε τίποτα για τις δολοφονίες. Τον Ιανουάριο του 1995 αυτοκτόνησε. Η Ρόουζ, κατά τη δίκη της τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, εξακολούθησε να αρνείται ότι γνώριζε τις πράξεις του συζύγου της.

Οι ένορκοι, όμως, είχαν επισκεφθεί το σπίτι και είχαν διαπιστώσει πόσο μικρό ήταν, με αποτέλεσμα να θεωρήσουν απίθανο το ενδεχόμενο η Ρόουζ να αγνοούσε όσα συνέβαιναν εκεί. Η κατάθεση της Κάθλιν αποδείχθηκε καθοριστική για την υπόθεση.

Η Ρόουζ είχε ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε καν ποια ήταν η Σίρλεϊ Ρόμπινσον. Η Κάθλιν, όμως, κατέθεσε ότι ο Φρεντ τής είχε παρουσιάσει τη νεαρή γυναίκα λέγοντας: «Αυτή είναι η σύζυγός μου και αυτή είναι η ερωμένη μου». Η μαρτυρία της έδειξε ότι η Ρόουζ γνώριζε την ταυτότητα της Σίρλεϊ και ότι ο Φρεντ δεν έκρυβε από εκείνη τη σχέση τους.

Τον Οκτώβριο του 1995, η Ρόουζ Γουέστ κρίθηκε ένοχη και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, όπως ανέφερε η Sun.

«Υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ»

Σήμερα, η Κάθλιν Ρίτσαρντς δηλώνει ότι έχει καταφέρει να αφήσει πίσω της το παρελθόν και να δημιουργήσει μια ευτυχισμένη ζωή με την οικογένειά της. Παρά τα όσα υπέστη ως έφηβη, θέλει η δημόσια αφήγησή της να δώσει ελπίδα σε ανθρώπους που έχουν βιώσει αντίστοιχες τραυματικές εμπειρίες.

«Η ζωή μου έχει εξελιχθεί καλά. Έχω μια όμορφη οικογένεια, είμαι ευτυχισμένη και ζω ειρηνικά», λέει, καταλήγοντας με ένα μήνυμα που συνοψίζει την απόφασή της να μιλήσει ύστερα από τόσα χρόνια: «Ελπίζω οι άνθρωποι να κρατήσουν από την ιστορία μου ότι υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ».