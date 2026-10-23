Τη μεταφορά των τελωνειακών ελέγχων στο εσωτερικό κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζει η Ουκρανία, με στόχο την προστασία των εμπορευματικών μεταφορών από τις ρωσικές επιθέσεις με drones, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κίεβο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Πολωνία και τη Σλοβακία για τη διενέργεια των ελέγχων σε φορτηγά που μεταφέρουν ουκρανικά σιτηρά εντός των εδαφών τους, αντί στα σύνορα. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στον περιορισμό της έκθεσης των οχημάτων σε επιθέσεις, καθώς οι ρωσικές επιδρομές σε συνοριακές διαβάσεις και μεταφορικές υποδομές προκαλούν σοβαρές καθυστερήσεις στις εξαγωγές της χώρας.

Οι επιθέσεις έχουν οδηγήσει στον σχηματισμό μεγάλων φορτηγών στα σύνορα, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη διακίνηση των ουκρανικών αγροτικών προϊόντων προς τις ευρωπαϊκές αγορές.