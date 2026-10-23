Επένδυση ύψους 270 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ θα πραγματοποιήσει η καναδική αεροναυπηγική εταιρεία Bombardier, σύμφωνα με δήλωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες μετά την απόσυρση των απειλών του για τον αποκλεισμό της εταιρείας από την αμερικανική αγορά.

Σε μία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι η επένδυση αυτή θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας στο Κάνσας, στο Τέξας και στην Ιντιάνα.

Η Bombardier που ανακοίνωσε μία επένδυση 50 εκατομμυρίων δολαρίων στην Γουίτσιτα του Κάνσας την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα σχολιασμού για τις επενδυτικές λεπτομέρειες που ανακοίνωσε ο Τραμπ, σύμφωνα με το Reuters.