Σε καταγγελίες για περιστατικά αστυνομικής βίας σε βάρος πέντε δημοσιογράφων προχώρησε την Πέμπτη μη κυβερνητική οργάνωση στην Κολομβία, αναφέροντας ότι οι επιθέσεις σημειώθηκαν στη διάρκεια των πρόσφατων κινητοποιήσεων κατά της κυβέρνησης του Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια.

Το Ίδρυμα για την Ελευθερία του Τύπου (Fundación para la Libertad de Prensa / FLIP) κατέγραψε αυθαίρετες συλλήψεις και βιαιοπραγίες σε βάρος δημοσιογράφων που κάλυπταν τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις οι οποίες διοργανώθηκαν από τις 14 έως τις 18 Οκτωβρίου.

«Είναι ανησυχητικό (να διαπιστώνουμε) ότι οι δυνάμεις επιβολής του νόμου, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με την ασφάλεια, μετατρέπονται σε παράγοντα κινδύνου για όσους ασκούν το δημοσιογραφικό επάγγελμα», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του FLIP στην πλατφόρμα Χ.

Οι επιθέσεις αστυνομικών σε δημοσιογράφους σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα Μπογκοτά και στις πόλεις Μεδεγίν και Ιμπαγκέ, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Στη διάρκεια των διαδηλώσεων, η αστυνομία έκανε χρήση βομβίδων κρότου-λάμψης, δακρυγόνων και κανονιών νερού.

Το Ίδρυμα για την Ελευθερία του Τύπου ανέφερε ότι βίντεο δείχνει τη στιγμή που αστυνομικός ρίχνει βομβίδα κρότου-λάμψης εναντίον δύο δημοσιογράφων στη Μεδεγίν, ζητώντας την ταυτοποίηση όσων εμπλέκονται σε ανάλογα περιστατικά.

Η κυβέρνηση διατηρεί τεταμένες σχέσεις με τον Τύπο. Η πληροφόρηση για το κυβερνητικό έργο περνάει από το γραφείο του προέδρου Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ενώ κανένας υπουργός δεν επιτρέπεται να παραχωρεί συνεντεύξεις.