Την ικανοποίησή του για τα βήματα που έχουν σημειωθεί στις επαφές της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα εξέφρασε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης των διαβουλεύσεων που αποσκοπούν στην επίτευξη πολιτικής συμφιλίωσης στη χώρα.

Αυτός ο γύρος συνομιλιών είχε ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου, μετά την άρση των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος του Χόρχε Ροδρίγκες, επικεφαλής διαπραγματευτή της κυβέρνησης και αδελφού της μεταβατικής προέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες.

Η διαδικασία «εξακολουθεί να ενισχύει τους δημοκρατικούς θεσμούς, να διευρύνει τις πολιτικές ελευθερίες και να θέτει τις βάσεις για ελεύθερες, δίκαιες και αξιόπιστες εκλογές» σε αυτήν τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξακολουθεί να ζητά την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα, σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ.