Στον θάνατο εννέα μελών του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (ELN) οδήγησε επιχείρηση των ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή Κάουκα, στη νοτιοδυτική Κολομβία, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε την Πέμπτη (22/10) ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια.

Κατά τον βομβαρδισμό που εξαπέλυσαν οι κολομβιανές ένοπλες δυνάμεις στην περιοχή Ελ Τάμπο, στην Κάουκα, «εξουδετερώθηκαν εννέα μέλη της ναρκοτρομοκρατικής οργάνωσης ELN», συμπεριλαμβανομένου ενός ηγετικού στελέχους με το προσωνύμιο «Μάρκος Πασίφικο», ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Κολομβίας. Νωρίτερα, ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια είχε κοινοποιήσει μέσω Χ βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν να δίνει εντολή στον υπουργό Άμυνας για την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης.

Μετά την ορκωμοσία του στις 7 Αυγούστου, ο πρόεδρος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια έχει υιοθετήσει σκληρή γραμμή απέναντι στις ένοπλες οργανώσεις, έχοντας την υποστήριξη των ΗΠΑ. Περισσότεροι από 50 νεκροί, συμπεριλαμβανομένων επτά ανηλίκων, είναι ο απολογισμός των αεροπορικών επιθέσεων που έχουν εξαπολύσει οι κολομβιανές ένοπλες δυνάμεις τις τελευταίες εβδομάδες.