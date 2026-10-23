Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης με εκτοξευτές βομβίδων σε πεδίο βολής εκδηλώθηκε η φωτιά που στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις στρατιώτες και άφησε δεκάδες τραυματίες, το Σάββατο, στη βάση Γουέινραϊτ της επαρχίας Αλμπέρτα, στον Καναδά, όπως γνωστοποίησε η στρατονομία της χώρας

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή οδήγησαν στη ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς. Το συμβάν αποτελεί μια από τις χειρότερες τραγωδίες για τις καναδικές ένοπλες δυνάμεις σε καιρό ειρήνης.

«Η πυρκαγιά ξέσπασε στο πεδίο βολής αυτόματων εκτοξευτών βομβίδων (…) στη διάρκεια μιας τυπικής στρατιωτικής εκπαίδευσης που διεξαγόταν εκείνη τη στιγμή», δήλωσε η επικεφαλής της Στρατονομίας, η ταξίαρχος Βανέσα Χάνραχαν.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι 27 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ορισμένοι εξ αυτών σε κρίσιμη κατάσταση.