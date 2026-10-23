Κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης με εκτοξευτές βομβίδων σε πεδίο βολής εκδηλώθηκε η φωτιά που στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις στρατιώτες και άφησε δεκάδες τραυματίες, το Σάββατο, στη βάση Γουέινραϊτ της επαρχίας Αλμπέρτα, στον Καναδά, όπως γνωστοποίησε η στρατονομία της χώρας

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή οδήγησαν στη ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς. Το συμβάν αποτελεί μια από τις χειρότερες τραγωδίες για τις καναδικές ένοπλες δυνάμεις σε καιρό ειρήνης.

Footage from @bkbrey shows the aftermath of the large fire at CFB Wainwright in Alberta, following an incident where a live fire exercise triggered a massive explosion. So far 7 have been reported killed with others injured in the serious incident. Numerous unconfirmed reports also indicate that additional military medical and/or emergency personnel were parachuted in to help aid in the response. More to come. — OSINTdefender (@sentdefender) October 18, 2026

«Η πυρκαγιά ξέσπασε στο πεδίο βολής αυτόματων εκτοξευτών βομβίδων (…) στη διάρκεια μιας τυπικής στρατιωτικής εκπαίδευσης που διεξαγόταν εκείνη τη στιγμή», δήλωσε η επικεφαλής της Στρατονομίας, η ταξίαρχος Βανέσα Χάνραχαν.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι 27 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ορισμένοι εξ αυτών σε κρίσιμη κατάσταση.