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Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 32 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (22/10) στο Θιβέτ, στην Κίνα. Η σεισμική δόνηση προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, με περισσότερες από 300 κατοικίες να καταρρέουν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των τοπικών αρχών.

Όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), ο σεισμός καταγράφηκε στις 22:33 τοπική ώρα, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται περίπου 191 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της πόλης Νάγκτσου, σε μια ορεινή και αραιοκατοικημένη περιοχή του βόρειου Θιβέτ.

Εκατοντάδες σπίτια κατέρρευσαν

Το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, επικαλούμενο αξιωματούχους της περιοχής, μετέδωσε ότι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε 16 νεκρούς και 32 τραυματίες, ενώ τουλάχιστον 300 σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση CCTV, πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει πλήξει τη συγκεκριμένη περιοχή την τελευταία πενταετία.

Η πόλη Νάγκτσου βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 χιλιομέτρων βόρεια της Λάσα, πρωτεύουσας του Θιβέτ.

Διαφορετικές εκτιμήσεις για το εστιακό βάθος

Το USGS υπολόγισε το εστιακό βάθος της δόνησης σε περίπου 18 χιλιόμετρα. Αντίθετα, το Κινεζικό Κέντρο Σεισμολογικών Δικτύων το προσδιόρισε στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Xinhua.

Η νέα φυσική καταστροφή σημειώνεται λιγότερο από δύο μήνες μετά τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν παραμεθόριες περιοχές του Νεπάλ και του Θιβέτ.

Οι πλημμύρες εκείνες, που σύμφωνα με τις αρχές προκλήθηκαν από κατάρρευση παγετώνα, είχαν στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, αφήνοντας πίσω τους κατεστραμμένους οικισμούς.