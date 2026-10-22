Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 32 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (22/10) στο Θιβέτ, στην Κίνα. Η σεισμική δόνηση προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, με περισσότερες από 300 κατοικίες να καταρρέουν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των τοπικών αρχών.

Όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), ο σεισμός καταγράφηκε στις 22:33 τοπική ώρα, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται περίπου 191 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της πόλης Νάγκτσου, σε μια ορεινή και αραιοκατοικημένη περιοχή του βόρειου Θιβέτ.

JUST IN: At least 16 dead, 32 injured and hundreds of homes collapsed after a magnitude 7.0 earthquake struck Tibet, China, officials say. https://t.co/2nTZ5BL4CU — Scope Report (@ScopeReport_) October 22, 2026

Εκατοντάδες σπίτια κατέρρευσαν

Το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, επικαλούμενο αξιωματούχους της περιοχής, μετέδωσε ότι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε 16 νεκρούς και 32 τραυματίες, ενώ τουλάχιστον 300 σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση CCTV, πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει πλήξει τη συγκεκριμένη περιοχή την τελευταία πενταετία.

A major magnitude 7 earthquake recently struck northern Tibet. The epicentre of the widely felt quake was in Nagqu. Reports coming in of possible fatalities, buildings collapsed and ground/wall cracks. Aftershocks are ongoing. https://t.co/73toOSyPSu — Pacific Wire (@JMChyno) October 22, 2026

Η πόλη Νάγκτσου βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 χιλιομέτρων βόρεια της Λάσα, πρωτεύουσας του Θιβέτ.

🇨🇳🚨Breaking: First footage of a reported 7.0 magnitude #earthquake striking Baqing County in #Tibet’s Nagqu Prefecture, #China 🚨Massisve Cracks reported on roads after the powerfull earthquake in Tibet https://t.co/Oc5Yf0Dgvd — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 22, 2026

Διαφορετικές εκτιμήσεις για το εστιακό βάθος

Το USGS υπολόγισε το εστιακό βάθος της δόνησης σε περίπου 18 χιλιόμετρα. Αντίθετα, το Κινεζικό Κέντρο Σεισμολογικών Δικτύων το προσδιόρισε στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Xinhua.

Another video captures the terrifying moment a powerful 7.0 magnitude earthquake struck Baqing County, Nagqu Prefecture, in Tibet, China https://t.co/em28ZIeA3n — Surajit (@surajit_ghosh2) October 22, 2026

Η νέα φυσική καταστροφή σημειώνεται λιγότερο από δύο μήνες μετά τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν παραμεθόριες περιοχές του Νεπάλ και του Θιβέτ.

Οι πλημμύρες εκείνες, που σύμφωνα με τις αρχές προκλήθηκαν από κατάρρευση παγετώνα, είχαν στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, αφήνοντας πίσω τους κατεστραμμένους οικισμούς.