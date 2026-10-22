Ένα εντυπωσιακό βίντεο με πρωταγωνιστή ένα ανθρωποειδές ρομπότ που επιδεικνύει τη δύναμή του χτυπώντας ένα αυτοκίνητο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας συζητήσεις για τις δυνατότητες της σύγχρονης ρομποτικής.

Πρόκειται για το H2-X Kung Fu Legend Guardian, το νέο δημιούργημα της κινεζικής εταιρείας Unitree Robotics, το οποίο παρουσιάστηκε την Τετάρτη (21/10) μέσα από ένα βίντεο επίδειξης.

Στα πρώτα πλάνα, το ρομπότ πηδά πάνω από ένα αυτοκίνητο και στη συνέχεια καταφέρνει ένα δυνατό λάκτισμα στην πόρτα του, προκαλώντας εμφανές βαθούλωμα. Ακολουθεί ένα χτύπημα με τον αγκώνα στο καπό του οχήματος, ενώ το H2-X συνεχίζει την επίδειξη με κινήσεις που παραπέμπουν σε πολεμικές τέχνες.

Unitree Introducing: H2-X Kung Fu Legend Guardian🤖 Powerful performance to serve and guard you, with a maximum endurance of approximately 8 hours. Please use the robot safely and in a friendly manner. https://t.co/5RU5kDzSUK — Unitree (@UnitreeRobotics) October 21, 2026

Από τα χτυπήματα στα αυτοκίνητα στις αποστολές διάσωσης

Η παρουσίαση δεν περιορίζεται στις εντυπωσιακές κινήσεις του ρομπότ. Σε επόμενες σκηνές, το H2-X εμφανίζεται να πραγματοποιεί άλματα, ακροβατικά και πτώση από ύψος περίπου τεσσάρων μέτρων, καταφέρνοντας να προσγειωθεί και να διατηρήσει την ισορροπία του.

Στη συνέχεια, η εταιρεία παρουσιάζει πιθανές εφαρμογές του ρομπότ στην προσωπική ασφάλεια και στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Σε ένα από τα σκηνοθετημένα σενάρια, το H2-X παρεμβαίνει όταν ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι πλησιάζει απειλητικά μια γυναίκα. Το ρομπότ τοποθετείται ανάμεσά τους και πραγματοποιεί κινήσεις άμυνας.

Σε άλλη σκηνή, σηκώνει το μπροστινό μέρος ενός αυτοκινήτου, προκειμένου να δημιουργήσει χώρο για τον απεγκλωβισμό ανθρώπου που βρίσκεται κάτω από το όχημα.

Το βίντεο περιλαμβάνει επίσης μια προσομοίωση τροχαίου, στην οποία το ρομπότ απομακρύνει ένα άτομο από την πορεία διερχόμενου αυτοκινήτου.

Πόσο ισχυρό είναι το νέο ρομπότ

Το H2-X αποτελεί εξέλιξη της σειράς ανθρωποειδών ρομπότ της Unitree και σχεδιάστηκε με στόχο να συνδυάζει ευκινησία, δύναμη και δυνατότητες προστασίας ανθρώπων.

Η κινεζική εταιρεία υποστηρίζει ότι το νέο μοντέλο μπορεί να λειτουργεί έως και οκτώ ώρες, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες επιτυγχάνεται αυτή η αυτονομία.

Παράλληλα, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί όλες οι τεχνικές προδιαγραφές του, ούτε πληροφορίες για την τιμή και την ημερομηνία εμπορικής διάθεσής του.

Τα ερωτήματα για τις πραγματικές δυνατότητές του

Παρά τις εντυπωσιακές εικόνες, παραμένει ασαφές σε ποιον βαθμό το ρομπότ μπορεί να εκτελεί αυτόνομα τις κινήσεις που παρουσιάζονται.

Η Unitree δεν έχει διευκρινίσει εάν οι ενέργειες του H2-X πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια τηλεχειρισμού, μέσω προγραμματισμένων κινήσεων ή με αυτόνομη λήψη αποφάσεων.

Επομένως, οι σκηνές προστασίας και διάσωσης δεν αποτελούν ακόμη απόδειξη ότι το ρομπότ μπορεί να ανταποκριθεί με την ίδια αποτελεσματικότητα σε πραγματικά και απρόβλεπτα περιστατικά.

Η παρουσίασή του αναδεικνύει πάντως τις προσπάθειες των εταιρειών ρομποτικής να περάσουν από τις εντυπωσιακές επιδείξεις σε πρακτικές εφαρμογές, όπως η ασφάλεια, η υποστήριξη ανθρώπων και η αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.