Ένας Έλληνας φιλόσοφος που, σύμφωνα με τον θρύλο, έπεσε μέσα στον κρατήρα για να θεωρηθεί θεός, δύο αδέλφια που σώθηκαν από τη λάβα και ένα αρχαίο όνομα που διατηρήθηκε για χιλιάδες χρόνια. Η Αίτνα, το ενεργό ηφαίστειο της Σικελίας, συνδέεται με ιστορίες που ξεκινούν από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων.

Το όνομά της προέρχεται από την αρχαία ελληνική «Αἴτνη», ενώ η ιστορία της είναι στενά δεμένη με τις ελληνικές πόλεις της νότιας Ιταλίας, τη μυθολογία και τις πρώτες γραπτές περιγραφές ηφαιστειακών εκρήξεων.

Σήμερα, το ηφαίστειο ονομάζεται Etna στα ιταλικά και Αίτνα στα ελληνικά. Βρίσκεται στην ανατολική Σικελία, κοντά στην Κατάνια, και αποτελεί ένα από τα πιο δραστήρια ηφαίστεια στον κόσμο. Οι εκρήξεις του καταγράφονται από την αρχαιότητα, ενώ οι συνεχείς αλλαγές στο ανάγλυφό του έχουν επηρεάσει επανειλημμένα τους οικισμούς που βρίσκονται στις πλαγιές του.

Γιατί η Αίτνα έχει ελληνικό όνομα

Η αρχαία ονομασία «Αἴτνη» συνδέεται παραδοσιακά με το ελληνικό ρήμα «αἴθω», που σημαίνει «καίω» ή «φλέγομαι». Η ερμηνεία αυτή παραπέμπει στην ηφαιστειακή δραστηριότητα, καθώς οι εκρήξεις, η λάβα και οι εκπομπές καπνού αποτελούσαν γνώριμα φαινόμενα για τους κατοίκους της περιοχής.

Παρότι η συγκεκριμένη ετυμολογία είναι διαδεδομένη, η βαθύτερη προέλευση του τοπωνυμίου δεν θεωρείται απολύτως εξακριβωμένη. Έχουν διατυπωθεί και υποθέσεις για παλαιότερες γλωσσικές ρίζες. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι η μορφή «Αἴτνη» χρησιμοποιούνταν στην αρχαία ελληνική γραμματεία και ότι η σημερινή ελληνική ονομασία Αίτνα αποτελεί τη νεότερη εξέλιξή της.

Η ελληνική πόλη που ονομαζόταν Αίτνη

Η ελληνική ιστορία της Αίτνας δεν περιορίζεται στο όνομα του ηφαιστείου. Από τον 8ο αιώνα π.Χ., Έλληνες άποικοι εγκαταστάθηκαν στη Σικελία, ιδρύοντας πόλεις όπως η Νάξος, οι Συρακούσες και η Κατάνη, η σημερινή Κατάνια.

Το 476 π.Χ., ο Ιέρων Α΄, τύραννος των Συρακουσών, προχώρησε στην αναδιοργάνωση της Κατάνης, εγκαθιστώντας νέους κατοίκους και δίνοντάς της το όνομα Αίτνη. Η μετονομασία συνδεόταν με τις πολιτικές επιδιώξεις του Ιέρωνα, ο οποίος επιχείρησε να δημιουργήσει μια νέα πόλη με ισχυρή ταυτότητα και δεσμούς με την εξουσία του.

Η ονομασία δεν διατηρήθηκε μόνιμα στην Κατάνη. Μετά τις πολιτικές ανατροπές που ακολούθησαν τον θάνατο του Ιέρωνα, οι παλαιότεροι κάτοικοι επέστρεψαν και η πόλη ανέκτησε το προηγούμενο όνομά της. Ωστόσο, η Αίτνη εξακολούθησε να υπάρχει ως όνομα άλλου οικισμού στην περιοχή.

Ο Εμπεδοκλής και ο θρύλος του θανάτου μέσα στην Αίτνα

Μία από τις πιο παράξενες ιστορίες που συνδέονται με το ηφαίστειο αφορά τον Εμπεδοκλή, τον Έλληνα φιλόσοφο που γεννήθηκε στον Ακράγαντα της Σικελίας τον 5ο αιώνα π.Χ.

Ο Εμπεδοκλής υπήρξε σημαντική μορφή της προσωκρατικής φιλοσοφίας. Υποστήριζε ότι ο κόσμος αποτελείται από τέσσερα βασικά στοιχεία, τη γη, το νερό, τον αέρα και τη φωτιά, τα οποία συνδυάζονται και διαχωρίζονται υπό την επίδραση δύο δυνάμεων, της Φιλότητας και του Νείκους.

Παράλληλα με τις φιλοσοφικές του αντιλήψεις, συνδέθηκε με παραδόσεις που του απέδιδαν εξαιρετικές ικανότητες και ιδιαίτερη σχέση με το θείο. Μία από αυτές τις αφηγήσεις τον θέλει να επιλέγει την Αίτνα ως τόπο του θανάτου του.

Σύμφωνα με τη μεταγενέστερη παράδοση, ο Εμπεδοκλής ανέβηκε στο ηφαίστειο και έπεσε μέσα στον κρατήρα, επιδιώκοντας να εξαφανιστεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Με αυτόν τον τρόπο, πίστευε ότι οι άνθρωποι θα θεωρούσαν πως δεν είχε πεθάνει, αλλά είχε μεταφερθεί στον κόσμο των θεών.

Το σχέδιό του, ωστόσο, φέρεται να απέτυχε εξαιτίας ενός αντικειμένου που φορούσε. Ο θρύλος αναφέρει ότι το ηφαίστειο εκτόξευσε ένα από τα χάλκινα σανδάλια του Εμπεδοκλή, αποκαλύπτοντας ότι ο φιλόσοφος είχε πέσει μέσα στον κρατήρα. Η ιστορία διασώζεται στο έργο του Διογένη Λαέρτιου, ο οποίος έζησε πολλούς αιώνες μετά τον Εμπεδοκλή και συγκέντρωσε διαφορετικές παραδόσεις για τη ζωή και τον θάνατο των φιλοσόφων.

Στην περίπτωση του Εμπεδοκλή, ο Διογένης παραθέτει και άλλες εκδοχές για το τέλος του. Μία από αυτές αναφέρει ότι πέθανε στην Πελοπόννησο, ενώ άλλες συνδέουν τον θάνατό του με διαφορετικές περιστάσεις. Η ιστορία της πτώσης στην Αίτνα δεν έχει επιβεβαιωθεί ιστορικά. Παρέμεινε, ωστόσο, μία από τις πιο γνωστές αφηγήσεις για τον φιλόσοφο, με το χάλκινο σανδάλι να αποτελεί το χαρακτηριστικότερο στοιχείο της.

Ο Δίας, ο Τυφώνας και η φωτιά που έβγαινε από το βουνό

Η ελληνική μυθολογία έδωσε τη δική της εξήγηση για τις εκρήξεις της Αίτνας. Σύμφωνα με μία από τις γνωστότερες παραδόσεις, κάτω από το ηφαίστειο βρισκόταν παγιδευμένος ο Τυφώνας, ένα τερατώδες πλάσμα που είχε συγκρουστεί με τον Δία. Ο Τυφώνας περιγραφόταν ως αντίπαλος των θεών, με τρομακτική δύναμη και χαρακτηριστικά που διέφεραν ανάλογα με την αρχαία πηγή.

Μετά τη σύγκρουσή τους, ο Δίας τον καταπλάκωσε κάτω από την Αίτνα. Οι φλόγες και τα πυρακτωμένα υλικά που έβγαιναν από το βουνό αποδίδονταν στην παρουσία του φυλακισμένου τέρατος. Οι δονήσεις του εδάφους και οι εκρήξεις μπορούσαν έτσι να ερμηνευθούν ως αποτέλεσμα των κινήσεών του. Η Αίτνα συνδέθηκε επίσης με τον Ήφαιστο, τον θεό της φωτιάς και της μεταλλουργίας.

Σε αρχαίες παραδόσεις, τα εργαστήρια του Ηφαίστου και των Κυκλώπων τοποθετούνταν στο εσωτερικό του ηφαιστείου. Εκεί, σύμφωνα με τη μυθολογία, κατασκευάζονταν όπλα και μεταλλικά αντικείμενα για τους θεούς. Η εικόνα της φωτιάς που ξεπηδούσε από τα έγκατα του βουνού ταίριαζε με την αντίληψη ενός τεράστιου υπόγειου εργαστηρίου.

Το ιερό του Δία στην περιοχή της Αίτνας

Η σύνδεση του ηφαιστείου με τον Δία δεν περιοριζόταν στις μυθολογικές αφηγήσεις. Αρχαίες μαρτυρίες αναφέρονται στη λατρεία του Δία Αιτναίου, ο οποίος συνδεόταν με την περιοχή του ηφαιστείου. Η παράδοση περιλαμβάνει αναφορές σε ιερό του θεού στην Αίτνα ή στην ευρύτερη περιοχή της. Ωστόσο, η ακριβής θέση και η μορφή του δεν έχουν προσδιοριστεί με βεβαιότητα.

Η λατρεία του Δία Αιτναίου συνδέθηκε επίσης με την αρχαία πόλη Αίτνη και την πολιτική και θρησκευτική ταυτότητα που επιχείρησε να της δώσει ο Ιέρων Α΄. Το όνομα του θεού εμφανίζεται και σε αρχαία νομίσματα που συνδέονται με την περιοχή.

Ο Πίνδαρος περιέγραψε την Αίτνα πριν από περίπου 2.500 χρόνια

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα της Αίτνας είχε καταγραφεί στην ελληνική λογοτεχνία πολύ πριν από τη σύγχρονη επιστημονική παρακολούθηση. Ο Πίνδαρος, στην πρώτη Πυθιόνικη ωδή του, που χρονολογείται στο 470 π.Χ., αναφέρεται στο ηφαίστειο και περιγράφει τη φωτιά και τα πυρακτωμένα πετρώματα που εκτοξεύονται από αυτό.

Στο ποίημα, η Αίτνα συνδέεται με τον Τυφώνα, ο οποίος βρίσκεται παγιδευμένος κάτω από το βουνό. Η περιγραφή του Πινδάρου αποτελεί μία από τις παλαιότερες γνωστές λογοτεχνικές μαρτυρίες για τη δραστηριότητα της Αίτνας.

Η ωδή γράφτηκε προς τιμήν του Ιέρωνα Α΄ των Συρακουσών, μετά τη νίκη του σε αρματοδρομία στους Πυθικούς Αγώνες. Ο ποιητής συνδέει τον ηγεμόνα με την πόλη Αίτνη, την οποία είχε ιδρύσει λίγα χρόνια νωρίτερα. Αναφορές στο ηφαίστειο και στον Τυφώνα υπάρχουν επίσης σε έργα του Αισχύλου, ενώ μεταγενέστεροι Έλληνες συγγραφείς ασχολήθηκαν με την Αίτνα ως φυσικό και γεωγραφικό φαινόμενο.

Τα δύο αδέλφια που μετέφεραν τους γονείς τους μέσα από τη λάβα

Μια άλλη αρχαία ιστορία, που συνδέεται με την περιοχή της Κατάνης, αφορά δύο αδέλφια, τον Αμφίνομο και τον Αναπία. Σύμφωνα με την παράδοση, όταν η Αίτνα εξερράγη και η λάβα απείλησε την πόλη, οι κάτοικοι άρχισαν να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.

Πολλοί προσπάθησαν να μεταφέρουν μαζί τους χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα. Τα δύο αδέλφια, ωστόσο, αποφάσισαν να σώσουν τους ηλικιωμένους γονείς τους. Τους σήκωσαν στους ώμους τους και επιχείρησαν να απομακρυνθούν από την περιοχή, ενώ η λάβα πλησίαζε.Ο μύθος αναφέρει ότι, καθώς προχωρούσαν, η ροή της λάβας χωρίστηκε στα δύο, αφήνοντας ένα ασφαλές πέρασμα για την οικογένεια.

Η ιστορία έγινε γνωστή ως παράδειγμα αφοσίωσης προς τους γονείς και διατηρήθηκε στη συλλογική μνήμη της αρχαιότητας.Τα δύο αδέλφια απεικονίστηκαν σε αρχαία νομίσματα και έργα τέχνης, ενώ η παράδοσή τους συνδέθηκε με τη λατινική έννοια της pietas, δηλαδή του σεβασμού και της αφοσίωσης προς την οικογένεια και το καθήκον.

Από την αρχαία Αίτνη στο ιταλικό Etna

Το ελληνικό όνομα του ηφαιστείου επιβίωσε μέσα από διαδοχικές περιόδους της ιστορίας της Σικελίας. Μετά τους Έλληνες, το νησί πέρασε στη ρωμαϊκή κυριαρχία και αργότερα γνώρισε βυζαντινή, αραβική και νορμανδική παρουσία.

Η σημερινή ιταλική ονομασία Etna διατηρεί τη σύνδεση με την αρχαία «Αἴτνη», ενώ στα ελληνικά χρησιμοποιείται η μορφή Αίτνα.Το ηφαίστειο είναι επίσης γνωστό στη Σικελία ως Mongibello. Η ονομασία αυτή συνδέεται συνήθως με το λατινογενές monte και το αραβικό jabal, λέξεις που σημαίνουν και οι δύο «βουνό». Η συνύπαρξη αυτών των ονομασιών αντανακλά τη μακρά ιστορία του νησιού και τις διαφορετικές γλώσσες που χρησιμοποιήθηκαν εκεί.

Η Αίτνα σήμερα και η αναγνώριση από την UNESCO

Η Αίτνα εξακολουθεί να παρουσιάζει συχνή ηφαιστειακή δραστηριότητα, με εκπομπές αερίων, τέφρας και, κατά περιόδους, ροές λάβας. Οι εκρήξεις της παρακολουθούνται από το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας (INGV), καθώς μπορούν να επηρεάσουν κατοικημένες περιοχές, καλλιέργειες, οδικές μετακινήσεις και αεροπορικές πτήσεις.

Το 2013, η UNESCO ενέταξε την Αίτνα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, αναγνωρίζοντας τη γεωλογική και επιστημονική σημασία της. Στους πρόποδες του ηφαιστείου βρίσκεται σήμερα η Κατάνια, η πόλη που οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν ως Κατάνη και η οποία για ένα διάστημα ονομαζόταν Αίτνη.

Από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα, το ηφαίστειο εξακολουθεί να φέρει ένα όνομα που χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες της Σικελίας, ενώ οι ιστορίες του Εμπεδοκλή, του Τυφώνα και των δύο αδελφών διατηρούν τη θέση τους στην αρχαία παράδοση.