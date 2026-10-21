Σε συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για την παράταση των πρόσθετων παραδόσεων ντίζελ προς τη Γαλλία κατέληξε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη από το Ριάντ.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε έπειτα από τη συνάντηση του Γάλλου προέδρου με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, πρίγκιπα διάδοχο και ντε φάκτο ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, και έχει στόχο να διασφαλίσει την επάρκεια καυσίμων στη γαλλική αγορά.

«Για όσους μήνες χρειαστεί» οι πρόσθετες παραδόσεις ντίζελ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, οι σαουδαραβικές αρχές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επιπλέον παραδόσεις ντίζελ προς τη Γαλλία για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο.

«Επιτεύχθηκε συμφωνία με τις σαουδαραβικές αρχές για να παρατείνουμε, για όσους μήνες χρειαστεί, τις πρόσθετες παραδόσεις ντίζελ που λαμβάναμε εκ μέρους τους, ώστε να διασφαλίσουμε την τροφοδοσία της χώρας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η γαλλική προεδρία.

Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει ότι η ενεργειακή τροφοδοσία αποτέλεσε βασικό αντικείμενο των επαφών του Μακρόν με τη σαουδαραβική ηγεσία. Δεν διευκρινίζεται η ακριβής ποσότητα των πρόσθετων παραδόσεων ούτε το συνολικό οικονομικό ύψος της συμφωνίας.

Ολοκληρώθηκε η περιοδεία Μακρόν στον Κόλπο

Η συμφωνία ανακοινώθηκε κατά την ολοκλήρωση της διπλωματικής περιοδείας του Εμανουέλ Μακρόν σε χώρες του Κόλπου.

Η επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία είχε προστεθεί εκτάκτως στο πρόγραμμά του, με τη γαλλική προεδρία να έχει αναφέρει ως βασικούς στόχους την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και την έκφραση αλληλεγγύης προς το σαουδαραβικό βασίλειο απέναντι στις επιθέσεις των Χούθι.

Επικρίσεις στη Γαλλία για την απουσία του Μακρόν

Η περιοδεία του Γάλλου προέδρου πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντασης στο εσωτερικό της χώρας. Ο Μακρόν δέχθηκε έντονες επικρίσεις για την πραγματοποίηση του ταξιδιού, στον απόηχο των ταραχών και των λεηλασιών που σημειώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τα οσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ ο Γάλλος πρόεδρος ολοκλήρωσε τις επαφές του στον Κόλπο, ανακοινώνοντας τη συμφωνία με το Ριάντ για τη συνέχιση των πρόσθετων προμηθειών ντίζελ.