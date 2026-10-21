Σε νέα απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές του Παρισιού προχωρούν οι γαλλικές αρχές για τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο περιθώριο των διαδηλώσεων.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομική διεύθυνση της γαλλικής πρωτεύουσας, τα περιοριστικά μέτρα θα ισχύσουν σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης, ενώ απαγορεύονται και οι συγκεντρώσεις κατά τις βραδινές και νυχτερινές ώρες γύρω από σημαντικά κυβερνητικά κτίρια.

Απαγόρευση κυκλοφορίας στην Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ

Μεταξύ των περιοχών που επηρεάζονται από τα νέα μέτρα περιλαμβάνεται η Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ, μία από τις κεντρικές πλατείες του Παρισιού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, στην περιοχή θα ισχύσουν περιορισμοί στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν απαγόρευση συγκεντρώσεων από αργά το απόγευμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας σε περιοχές γύρω από σημαντικά δημόσια κτίρια και κεντρικούς οδικούς άξονες.

Τα μέτρα αφορούν, μεταξύ άλλων, τις περιοχές γύρω από:

Το Μέγαρο των Ηλυσίων , όπου βρίσκεται η έδρα της γαλλικής προεδρίας.

, όπου βρίσκεται η έδρα της γαλλικής προεδρίας. Την Εθνοσυνέλευση .

. Τη Γερουσία .

. Τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων .

. Τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της γαλλικής πρωτεύουσας.

Οι περιορισμοί ανακοινώθηκαν στον απόηχο των ταραχών που σημειώθηκαν κατά τις προηγούμενες κινητοποιήσεις.

Τρίτη συνεχόμενη νύχτα περιοριστικών μέτρων

Σύμφωνα με τα οσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ η αποψινή θα είναι η τρίτη συνεχόμενη νύχτα κατά την οποία οι αρχές επιβάλλουν αντίστοιχες απαγορεύσεις στο Παρίσι.

Η απόφαση έρχεται μετά τα επεισόδια και τις λεηλασίες του περασμένου Σαββατοκύριακου, που έχουν οδηγήσει σε ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στη γαλλική πρωτεύουσα.

Οι νέες απαγορεύσεις αφορούν συγκεκριμένες περιοχές και ώρες και όχι το σύνολο της πόλης.