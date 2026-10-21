Με θερμά λόγια που προκάλεσαν ιδιαίτερη αίσθηση απευθύνθηκε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, στον Βλαντίμιρ Πούτιν, ευχαριστώντας τον για την απελευθέρωση ενός Αμερικανού που κρατούνταν στη Ρωσία. Ο Γουίτκοφ δεν περιορίστηκε σε μια τυπική διπλωματική ευχαριστία, αλλά χαρακτήρισε τον Ρώσο πρόεδρο «ανθρωπιστή», επαινώντας προσωπικά την απόφασή του.

Η δήλωση έγινε την Τετάρτη, κατά τη συνάντησή τους στην Αγία Πετρούπολη, με αφορμή την απελευθέρωση του 74χρονου Στίβεν Χάμπαρντ, ο οποίος είχε καταδικαστεί στη Μόσχα το 2024 με την κατηγορία ότι πολεμούσε ως μισθοφόρος στο πλευρό της Ουκρανίας.

«Μιλάτε τόσο συχνά για το πόσο ανθρωπιστής είναι ο πρόεδρός μου, ο πρόεδρος Τραμπ», είπε ο Γουίτκοφ απευθυνόμενος στον Πούτιν.

«Κι εσείς είστε ανθρωπιστής, κύριε, και σας επαινώ γι’ αυτό. Σας εκφράζω τον σεβασμό μου και σας ευχαριστώ για ακόμη μία φορά», πρόσθεσε.

Top Trump Aide Steve Witkoff, to Vladimir Putin: "You talk so much about Trump being a humanitarian, you are a humanitarian also, sir. I salute you, and I commend you." https://t.co/Bi6FxZNadS — Headquarters (@HQNewsNow) October 21, 2026

Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων συνεχίζονται, ενώ σε βάρος του Πούτιν εξακολουθεί να εκκρεμεί το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο το 2023, για την υπόθεση της παράνομης μεταφοράς παιδιών από την Ουκρανία.

Ο Αμερικανός που πέρασε δύο χρόνια σε ρωσική φυλακή

Ο Στίβεν Χάμπαρντ ζούσε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στην Ουκρανία από το 2014. Μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, οι ρωσικές αρχές υποστήριξαν ότι εντάχθηκε σε μονάδα εδαφικής άμυνας στην περιοχή του Ιζιούμ, στην περιφέρεια του Χαρκόβου.

Συνελήφθη λίγους μήνες αργότερα από ρωσικές δυνάμεις και το 2024 καταδικάστηκε από δικαστήριο της Μόσχας για συμμετοχή στις εχθροπραξίες ως μισθοφόρος. Παρότι, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, ο ίδιος είχε δηλώσει ένοχος, η οικογένειά του αμφισβήτησε την ομολογία του.

Η αδελφή του, Πατρίσια Χάμπαρντ Φοξ, και ακόμη ένας συγγενής του είχαν δηλώσει στο Reuters τον Σεπτέμβριο του 2024 ότι ο Χάμπαρντ διατηρούσε φιλορωσικές απόψεις. Όπως εξηγούσαν, τους φαινόταν εξαιρετικά απίθανο ένας άνθρωπος της ηλικίας του να είχε αποφασίσει να πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας. Το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε χαρακτηρίσει την κράτησή του άδικη.

Κατά τη συνάντηση στην Αγία Πετρούπολη, ο Πούτιν ενημέρωσε τον Γουίτκοφ ότι ο Χάμπαρντ είχε ήδη μεταφερθεί στο αεροδρόμιο. Λίγο αργότερα, ο απελευθερωμένος Αμερικανός συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ.

Vladimir Putin proposed to Steve Witkoff discussing a possible meeting with Donald Trump in China He also asked to convey thanks to both Trump and First Lady Melania Trump for her contribution to resolving humanitarian issues. Putin said the first tankers with diesel fuel “will leave in two or three days.” Russian Deputy Prime Minister Alexander Novak stated that the first tanker carrying Russian diesel will set sail for the United States as early as tomorrow. — Visegrád 24 (@visegrad24) October 21, 2026

Ο Τραμπ λέει ότι δεν χρειάστηκε να δώσει τίποτα

Την απελευθέρωση του Χάμπαρντ χαιρέτισε και ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι είχε ζητήσει προσωπικά από τον Πούτιν να αφήσει ελεύθερο τον Αμερικανό κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε μάλιστα ότι η Ουάσινγκτον δεν χρειάστηκε να προσφέρει κανένα αντάλλαγμα για την απελευθέρωση, παρουσιάζοντας την απόφαση της Μόσχας ως μια ασυνήθιστη κίνηση καλής θέλησης.

Ωστόσο, ουκρανικά δημοσιεύματα αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα αυτή την εκδοχή, συνδέοντας χρονικά την απελευθέρωση με αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης που ευνοούν τη Ρωσία σε ζητήματα κυρώσεων και ενεργειακών συναλλαγών.

Δεν έχει, πάντως, τεκμηριωθεί ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις αποτέλεσαν μέρος συμφωνίας για την απελευθέρωση του Χάμπαρντ.

Η σκιά των ανταλλαγών κρατουμένων

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της αξιοποίησης κρατουμένων ως διαπραγματευτικού μέσου στις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση.

Στις 9 Οκτωβρίου, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ είχε αναφερθεί με ιδιαίτερα προκλητικό τρόπο στο ενδεχόμενο νέων ανταλλαγών, γράφοντας στο Telegram ότι ίσως χρειαστεί να αυξηθεί το «απόθεμα ανταλλαγών» με Ευρωπαίους και Αμερικανούς, προκειμένου η Ρωσία να εξασφαλίσει την επιστροφή δικών της πολιτών.

Η απελευθέρωση του Χάμπαρντ αποκτά έτσι και ευρύτερη διπλωματική σημασία, καθώς πραγματοποιείται εν μέσω των προσπαθειών επανέναρξης των συνομιλιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Και ενώ ο Γουίτκοφ επέλεξε να εξάρει τον «ανθρωπισμό» του Πούτιν, η αντίθεση ανάμεσα στα λόγια του Αμερικανού απεσταλμένου και στην πραγματικότητα του πολέμου δεν πέρασε απαρατήρητη από την ουκρανική πλευρά.