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Μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στη Νότια Κορέα, προκειμένου να απελευθερωθεί ένας θηλυκός καρχαρίας που είχε εγκλωβιστεί σε κανάλι.

Ο καρχαρίας, μήκους σχεδόν τριών μέτρων, ονομάστηκε «Bukangi» και εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν άρχισε να κινείται στα νερά ενός στενού καναλιού στο Μπουσάν. Έκτοτε παρέμενε εγκλωβισμένος στο σημείο, κολυμπώντας αργά και κάνοντας κύκλους, με τα πτερύγιά του να εμφανίζονται συχνά πάνω από την επιφάνεια του νερού.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι αρχές επιχείρησαν δύο φορές να απομακρύνουν τον καρχαρία, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, καθώς κάθε φορά απέφευγε τους ανθρώπους.

Έτσι, στην τρίτη προσπάθεια επέλεξαν διαφορετική μέθοδο. Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησαν μια μεγάλη πλωτή πλατφόρμα, την οποία μετακινούσαν σταδιακά μέσα στο κανάλι.

Εργαζόμενοι που βρίσκονταν πάνω στην κατασκευή χρησιμοποιούσαν κουπιά για να κατευθύνουν τον καρχαρία προς την έξοδο, εμποδίζοντάς τον να επιστρέψει προς τα πίσω κάθε φορά που πλησίαζε την πλατφόρμα.

Παράλληλα, δεκάδες άλλοι εργαζόμενοι, τοποθετημένοι στις δύο όχθες, τραβούσαν σχοινιά προκειμένου να μετακινήσουν την κατασκευή. Εκατοντάδες πολίτες παρακολουθούσαν την ασυνήθιστη επιχείρηση διάσωσης από τις όχθες.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αφού οι διασώστες κατάφεραν να μετακινήσουν την πλατφόρμα σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου, χρησιμοποιώντας επιπλέον δίχτυα για να εμποδίσουν τον καρχαρία να επιστρέψει στο εσωτερικό του καναλιού. Φτάνοντας κοντά στην έξοδο, ο «Bukangi» παρέμεινε για λίγο στην περιοχή, προτού τελικά κατευθυνθεί προς την ανοιχτή θάλασσα, βάζοντας τέλος στην περιπέτειά του που διήρκεσε περίπου έναν μήνα.