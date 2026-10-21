Την ώρα που η δημοτικότητά του έχει πέσει σε ιστορικό χαμηλό, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε να αψηφήσει την πολιτική βαρύτητα αυτού του γεγονότος σε μια προεκλογική συγκέντρωση στη Βόρεια Καρολίνα, προτρέποντας τους ψηφοφόρους να στηρίξουν τον εκλεκτό του υποψήφιο για τη Γερουσία, αν και ορισμένες ρεπουμπλικανικές οργανώσεις έχουν ήδη εγκαταλείψει αυτήν τη μάχη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ξεκινήσει έναν προεκλογικό μαραθώνιο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου και κάλυψε πάνω από 46.000 χιλιόμετρα από τα τέλη Σεπτεμβρίου για να στηρίξει τους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους. Αυτή η δεύτερη επίσκεψή του στη Βόρεια Καρολίνα σε ισάριθμους μήνες είναι μια ένδειξη του πόσα διακυβεύονται σε αυτήν την Πολιτεία του νότου.



Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Δημοκρατικός πρώην κυβερνήτης Ρόι Κούπερ προηγείται με μεγάλη διαφορά του Ρεπουμπλικάνου Μάικλ Γουότλι, σε μια κούρσα που θα μπορούσε να κρίνει την ισορροπία δυνάμεων στην Ουάσιγκτον.



Οι δύο υποψήφιοι διεκδικούν την έδρα του Τομ Τίλις, κάποτε συμμάχου του Τραμπ ο οποίος όμως διαφώνησε με τον πρόεδρο για την αμυντική πολιτική του και για το φορολογικό νομοσχέδιο που προώθησε και αποχωρεί από την πολιτική. Ο Τίλις είπε χθες σε μια συνέντευξή του στο Politico ότι οι Ρεπουμπλικάνοι οδεύουν προς «συντριβή» και «πανωλεθρία» τον Νοέμβριο.



Ωστόσο ο Τραμπ, σε ομιλία του στην πόλη Γκρίνβιλ, προέβλεψε ότι ο Γουότλι θα διαψεύσει όσους αμφιβάλλουν. «Νομίζω ότι θα δείτε μερικά εκπληκτικά αποτελέσματα» είπε στους εκατοντάδες υποστηρικτές του που συγκεντρώθηκαν στον χώρο του τοπικού αεροδρομίου. «Ποτέ δεν μας μετρούν σωστά στις δημοσκοπήσεις. Έχουμε μεγαλύτερο παλμό», είπε.

Donald Trump is rallying in Greenville, North Carolina, on Tuesday to campaign for Senate nominee Michael Whatley. https://t.co/SNTZ71ZrxE — Newsweek (@Newsweek) October 20, 2026

Στις τρεις προηγούμενες προεδρικές εκλογές ο Τραμπ κέρδισε στη Βόρεια Καρολίνα, όμως οι Δημοκρατικοί τώρα ελπίζουν ότι θα ανατρέψουν αυτήν την τάση, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών είναι δυσαρεστημένη με τις αυξήσεις των τιμών και τον πόλεμο στο Ιράν. Η δημοτικότητα του Τραμπ έχει πέσει στο 31%, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters και της εταιρείας Ipsos. Αυτό είναι το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ, στην πρώτη και τη δεύτερη θητεία του.



Στην πρόωρη ψηφοφορία στη Βόρεια Καρολίνα, οι Δημοκρατικοί έχουν ψηφίσει σε ποσοστό διπλάσιο από τους Ρεπουμπλικανούς (με αναλογία δύο προς έναν), σύμφωνα με τα στοιχεία της πολιτείας.

Την Τρίτη, οι Ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι παρακάλεσαν τους ψηφοφόρους να προσέλθουν στην πρόωρη ψηφοφορία.



«Αυτή είναι μια περιοχή με ρεπουμπλικανική πλειοψηφία», δήλωσε η Λόρι Μπάκχαουτ, μια υποψήφια που στηρίζεται από τον Τραμπ και διεκδικεί μια έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων σε μια αγροτική ανατολική περιφέρεια. «Έχουμε τη δυναμική. Έχουμε το μήνυμα. Τώρα σας χρειαζόμαστε».



Οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν τις 10 από τις 14 έδρες της Πολιτείας στη Βουλή, αλλά μια χούφτα περιφερειών θεωρούνται αμφίρροπες σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση — και έχουν προσελκύσει σημαντικές δαπάνες σε προεκλογικές διαφημίσεις. Σύμφωνα με μια ανάλυση του Reuters, ο προεκλογικός αγώνας της Μπάκχαουτ απέναντι στον Δημοκρατικό Ντον Ντέιβις είναι ο τρίτος ακριβότερος στην χώρα αυτή τη στιγμή.



Ο Γουότλι, ωστόσο, φαίνεται να έχει «εγκαταλειφθεί» από τον κομματικό μηχανισμό. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι δαπάνες του περικόπηκαν από το Senate Leadership Fund, την κυριότερη πολιτική επιτροπή δράσης (PAC) που στηρίζει τους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους για τη Γερουσία, αφού ο Κούπερ προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις με διψήφια διαφορά.



Η δημοτικότητα του Τραμπ βυθίζεται αφού διέταξε τα στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν, τον περασμένο Φεβρουάριο, μαζί με τον σύμμαχο των ΗΠΑ, το Ισραήλ, πυροδοτώντας την εκτίναξη της τιμής της βενζίνης και του ντίζελ. Το 68% των Αμερικανών δηλώνουν δυσαρεστημένοι με τη διαχείριση της οικονομίας – μεταξύ αυτών και το 37% ατόμων που αυτοπροσδιορίζονται ως Ρεπουμπλικάνοι.



Η Τέιλορ Σμιθ, μια νοικοκυρά από το Γκρίνβιλ, είπε στο Reuters ότι ψήφιζε ανέκαθεν τους Ρεπουμπλικάνους αλλά το δράμα που εκτυλίσσεται στην κυβέρνηση του Τραμπ την κάνει να το ξανασκεφθεί. Η αποδιοργάνωση στον Λευκό Οίκο μετακυλίεται στην πολιτική, είπε, αποκαλύπτωντας την έλλειψη στόχου του Τραμπ. «Οτιδήποτε καλό θα μπορούσε να συμβεί υπονομεύεται από τις ανοησίες που συμβαίνουν», είπε. «Μισώ αυτές τις τιμές της βενζίνης», πρόσθεσε, καλώντας τον πρόεδρο «να συμμαζέψει» την κατάσταση.



Στην ομιλία του ο Τραμπ ανακοίνωσε νέες επενδύσεις στη Βόρεια Καρολίνα και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, από το βήμα του ομιλητή, είπε ότι η εταιρεία εξορύξεων Sibelco θα επεκτείνει τις επιχειρήσεις της σε αυτήν την Πολιτεία, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Trump: "I’m pleased to announce something else. This is a very very big one. The Department of War will be investing $1.5 billion to produce cutting edge semiconductor chips right here in North Carolina." https://t.co/EeXfkXFqwK — Aaron Rupar (@atrupar) October 21, 2026

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι το υπουργείο Άμυνας θα επενδύσει 1,5 δισεκ. δολάρια στην παραγωγή ημιαγωγών, χωρίς και αυτός να διευκρινίσει το πού ή πώς θα δαπανηθούν αυτά τα χρήματα.



Προς το τέλος της ομιλίας του επανέλαβε την υπόσχεσή του ότι θα δώσει 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικα Αμερικανό, εφόσον οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.



«Αν χάσουμε, δεν θα πάρετε τίποτα», προειδοποίησε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.