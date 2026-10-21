Σε οριακή αναμέτρηση εξελίσσεται, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, η μάχη για την προεδρία της Βραζιλίας, λίγες ημέρες πριν από τον δεύτερο γύρο των εκλογών, που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.

Ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο, μεγαλύτερος γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρο, διατηρεί μικρό προβάδισμα έναντι του απερχόμενου προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ωστόσο η μεταξύ τους διαφορά έχει περιοριστεί στη μία ποσοστιαία μονάδα.

Στο 45% ο Μπολσονάρο, στο 44% ο Λούλα

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας Quaest, που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη, ο Φλάβιο Μπολσονάρο συγκεντρώνει ποσοστό 45%, έναντι 44% του Λούλα, εάν οι εκλογές διεξάγονταν σήμερα.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα μικρή διαφορά, η οποία βρίσκεται εντός του περιθωρίου στατιστικού σφάλματος της έρευνας και δεν επιτρέπει ασφαλή πρόβλεψη για τον τελικό νικητή.

Μειώθηκε το προβάδισμα μετά το τηλεοπτικό ντιμπέιτ

Η νέα έρευνα είναι η πρώτη που πραγματοποιήθηκε από την Quaest μετά την τηλεοπτική αναμέτρηση των δύο υποψηφίων την Κυριακή.

Στην προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, μία εβδομάδα νωρίτερα, ο Μπολσονάρο προηγούνταν με 46%, έναντι 44% του Λούλα.

Σύμφωνα με τα οσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ το προβάδισμα του γερουσιαστή μειώθηκε από τις δύο ποσοστιαίες μονάδες στη μία, καθώς το ποσοστό του υποχώρησε κατά μία μονάδα, ενώ εκείνο του απερχόμενου προέδρου παρέμεινε αμετάβλητο.