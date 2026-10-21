Την κατηγορηματική αντίθεσή της στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Ανατολικής Λιβύης εκφράζει η Αίγυπτος, ξεκαθαρίζοντας ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν παράγει καμία νομική ισχύ για το Κάιρο.

Σε ανακοίνωσή του, το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει την επικύρωση της συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών.

«Καμία νομική ισχύς για την Αίγυπτο»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Αιγύπτου, η έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Ανατολικής Λιβύης δεν έχει καμία νομική ισχύ για το Κάιρο

Η αιγυπτιακή πλευρά απορρίπτει με αυτόν τον τρόπο τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει για την ίδια η επικύρωση της συμφωνίας.

Η τοποθέτηση της Αιγύπτου έρχεται μία ημέρα μετά την απόφαση του λιβυκού κοινοβουλίου, η οποία προκαλεί αντιδράσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Τι υποστηρίζουν οι Λίβυοι βουλευτές για τη συμφωνία

Το κοινοβούλιο της Ανατολικής Λιβύης ενέκρινε την Τρίτη το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Σύμφωνα με δύο Λίβυους βουλευτές, η επικύρωση της συμφωνίας αναμένεται να προσφέρει στη χώρα στρατηγικά πλεονεκτήματα σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, καθώς και σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με τα οσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ η απόφαση σηματοδοτεί αλλαγή στη στάση του κοινοβουλίου της Ανατολικής Λιβύης απέναντι στην Άγκυρα, καθώς ανατρέπει προηγούμενη απόφαση του 2020 για τη διακοπή των πολιτικών σχέσεων με την Τουρκία.

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση, πάντως, καθιστά σαφές ότι δεν αποδέχεται την επικύρωση του μνημονίου και τις νομικές συνέπειές της για την ίδια.