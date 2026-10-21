Μια γυναίκα οδηγός αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες, καθώς φέρεται να παρακολουθούσε πορνό στο κινητό της ενώ οδηγούσε, με αποτέλεσμα να προκαλέσει καραμπόλα στην οποία έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος.

Η 44χρονη Christine Chao οδηγούσε τον περασμένο Ιούνιο σε αυτοκινητόδρομο της Γιούτα, όπου πραγματοποιούνταν οδικά έργα και η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσκολία.

Αντί, όμως, να παρακολουθεί τον δρόμο μπροστά της, είχε στραμμένη την προσοχή της για τουλάχιστον δύο λεπτά στο κινητό της, περιηγούμενη σε πορνογραφική ιστοσελίδα. Ως αποτέλεσμα, προσέκρουσε σε όχημα, το οποίο με τη σειρά του συγκρούστηκε με ένα άλλο ΙΧ.

Woman causes deadly three-car crash in Utah – while watching porn on her phone https://t.co/eRn3Rr0KXn https://t.co/c8GPxgSBBm — New York Post (@nypost) October 21, 2026

Από την καραμπόλα έχασε τη ζωή του ένας 66χρονος οδηγός, ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, ενώ η Chao συνελήφθη.

Κατά την ανάκριση, παραδέχτηκε ότι δεν κοιτούσε τον δρόμο, καθώς η προσοχή της ήταν στραμμένη στο κινητό της. Σύμφωνα με τη New York Post, την Τρίτη της απαγγέλθηκαν κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και ανθρωποκτονία.