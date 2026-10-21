Στη Σαουδική Αραβία μεταβαίνει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, πραγματοποιώντας μια μη προγραμματισμένη επίσκεψη στο πλαίσιο της διπλωματικής περιοδείας του στις χώρες του Κόλπου.

Την επίσκεψη ανακοίνωσε το Ελιζέ, διευκρινίζοντας ότι βασικοί στόχοι της είναι η έκφραση αλληλεγγύης προς τη Σαουδική Αραβία απέναντι στις επιθέσεις των Χούθι και η συνέχιση των προσπαθειών για την εξασφάλιση και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού.

Στήριξη της Γαλλίας στη Σαουδική Αραβία απέναντι στους Χούθι

Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, η επίσκεψη αποσκοπεί στο να καταδείξει την αλληλεγγύη του Παρισιού προς το σαουδαραβικό βασίλειο, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με επιθέσεις των Χούθι.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ελιζέ, η επίσκεψη πραγματοποιείται προκειμένου «να καταδειχθεί η αλληλεγγύη της Γαλλίας με το σαουδαραβικό βασίλειο ενώπιον των επιθέσεων που εξαπολύουν οι Χούθι εναντίον της επικράτειάς του».

Η γαλλική πλευρά επιδιώκει, με την παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν στο Ριάντ, να υπογραμμίσει τη σημασία που αποδίδει στις σχέσεις της με τη Σαουδική Αραβία και στην ασφάλεια της περιοχής.

Στο επίκεντρο και ο εφοδιασμός με υδρογονάνθρακες

Σύμφωνα με τα οσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ τα ζητήματα ασφαλείας αποτελούν σημαντικό μέρος της επίσκεψης καθως και η ενέργεια.

Η γαλλική προεδρία επισημαίνει ότι στόχος είναι επίσης «να συνεχιστούν οι προσπάθειες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση και διαφοροποίηση εφοδιασμού υδρογονανθράκων».

Η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί, επομένως, έναν από τους βασικούς άξονες της γαλλικής διπλωματικής πρωτοβουλίας, με το Παρίσι να επιδιώκει τη διασφάλιση και τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας.