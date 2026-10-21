Βρίσκεις το κατάλυμα, κάνεις την κράτηση και οργανώνεις το ταξίδι. Τι συμβαίνει όμως όταν το ξενοδοχείο δεν υπάρχει; Ή όταν ένα μήνυμα που φαίνεται να αφορά τη διαμονή σου σε καλεί να πληρώσεις απατεώνες; Αυτούς τους κινδύνους για τους ταξιδιώτες βάζει στο μικροσκόπιο η Κομισιόν, ανοίγοντας επίσημη έρευνα για την Booking.com.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 21 Οκτωβρίου ότι εξετάζει εάν η πλατφόρμα έχει παραβιάσει τις υποχρεώσεις της βάσει του ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, γνωστού ως DSA. Το ερώτημα είναι εάν αξιολογεί επαρκώς τους κινδύνους και λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα για να προστατεύει τους χρήστες από δόλιες καταχωρίσεις και ηλεκτρονικές απάτες.

Στην έρευνα προστίθεται και ένα ζήτημα που αφορά την ίδια την αναζήτηση καταλύματος: γνωρίζει ο ταξιδιώτης πότε ένα αποτέλεσμα εμφανίζεται ψηλά επειδή κάποιος έχει πληρώσει για αυτή τη θέση;

Ξενοδοχεία στα χαρτιά και καταχωρίσεις με ξένη ταυτότητα

Το πρώτο σκέλος αφορά τις ψεύτικες ή μη σύννομες καταχωρίσεις. Η Επιτροπή αναφέρεται συγκεκριμένα σε ανύπαρκτα καταλύματα, απάτες πλαστοπροσωπίας και προσφορές διαμονής που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία.

Οι Βρυξέλλες θα εξετάσουν εάν η Booking.com έχει αναγνωρίσει και αξιολογήσει σωστά αυτούς τους κινδύνους, αλλά και εάν παρεμβαίνει αποτελεσματικά, μεταξύ άλλων αφαιρώντας τις προβληματικές καταχωρίσεις.

Η έρευνα, επομένως, αφορά τόσο το πώς εντοπίζονται οι απάτες όσο και το τι γίνεται όταν αυτές εμφανίζονται στην πλατφόρμα.

Όταν τα στοιχεία της κράτησης γίνονται εργαλείο εξαπάτησης

Το δεύτερο σκέλος αφορά το phishing, δηλαδή την ηλεκτρονική εξαπάτηση με μηνύματα που επιχειρούν να αποσπάσουν στοιχεία ή χρήματα, εμφανιζόμενα ως αξιόπιστα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ο τρόπος με τον οποίο κοινοποιούνται τα στοιχεία κρατήσεων και επισκεπτών στους παρόχους καταλυμάτων, καθώς και ο σχεδιασμός και η λειτουργία της υπηρεσίας μηνυμάτων της Booking.com.

Η Επιτροπή θέλει να διαπιστώσει εάν υπάρχουν επαρκείς δικλίδες ασφαλείας ώστε τα δεδομένα αυτά να μην αξιοποιούνται καταχρηστικά για την αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων και αιτημάτων πληρωμής.

Το βλέπεις πρώτο επειδή σου ταιριάζει ή επειδή πλήρωσε;

Η τρίτη πτυχή της έρευνας αφορά τις καταχωρίσεις που αποκτούν μεγαλύτερη προβολή επειδή ο πάροχος του καταλύματος καταβάλλει υψηλότερη προμήθεια στην Booking.com.

Το ζήτημα που θέτει η Κομισιόν είναι η σαφής επισήμανση αυτής της πληρωμένης προβολής ως διαφήμισης. Ο χρήστης πρέπει να μπορεί να καταλάβει εάν ένα κατάλυμα εμφανίζεται σε προνομιακή θέση επειδή ανταποκρίνεται στην αναζήτησή του ή επειδή έχει πληρώσει για μεγαλύτερη ορατότητα.

Παράλληλα, θα εξεταστεί εάν κάθε διαφήμιση συνοδεύεται από κατανοητές πληροφορίες: ποιος βρίσκεται πίσω της, ποιος την πληρώνει, γιατί εμφανίζεται στον συγκεκριμένο χρήστη και πώς εκείνος μπορεί να αλλάξει τις σχετικές ρυθμίσεις.

«Να κλείνουν τις διακοπές τους χωρίς τον φόβο της απάτης»

«Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να μπορούν να κλείνουν τις διακοπές τους χωρίς να φοβούνται ότι θα πέσουν θύματα απάτης», δήλωσε η Χένα Βίρκουνεν, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως υπογράμμισε, ο DSA ορίζει σαφείς ευθύνες για τις πλατφόρμες και η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει ότι η Booking.com τις αντιμετωπίζει με τη σοβαρότητα που απαιτείται.

Η έρευνα δεν αποτελεί καταδίκη

Η επίσημη διαδικασία ακολουθεί προκαταρκτικό έλεγχο των εκθέσεων αξιολόγησης κινδύνων της εταιρείας, των εκθέσεων διαφάνειας και των απαντήσεών της σε αιτήματα πληροφοριών που εστάλησαν τον Σεπτέμβριο του 2025 και τον Μάιο του 2026.

Η Κομισιόν θα συνεχίσει τη συλλογή στοιχείων, με δυνατότητα να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες, να πραγματοποιήσει συνεντεύξεις ή επιθεωρήσεις και, εφόσον χρειαστεί, να λάβει προσωρινά μέτρα. Μπορεί επίσης να αποδεχθεί δεσμεύσεις της Booking.com για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που εξετάζονται.