Ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου Su-30 συνετρίβη στην περιφέρεια του Καλίνινγκραντ, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το πλήρωμα του αεροσκάφους κατάφερε να χρησιμοποιήσει εγκαίρως τον μηχανισμό εκτίναξης, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν θύματα.

Άγνωστα τα αίτια της συντριβής

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το μαχητικό εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση στην περιοχή του Καλίνινγκραντ.

Ωστόσο, δεν διευκρίνισε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το αεροσκάφος κατέπεσε, ούτε ανέφερε συγκεκριμένη αιτία για το ατύχημα.

Σύμφωνα με τα οσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αίτια της συντριβής.