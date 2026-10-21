Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκαθάρισε την Τετάρτη ότι αναμένει επίσημη ενημέρωση από την Ουάσιγκτον σχετικά με τις κρίσιμες συνομιλίες που διεξάγονται ανάμεσα στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκεται η εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία και οι πιθανές διέξοδοι, με τις Βρυξέλλες να παρακολουθούν στενά τις παρασκηνιακές διεργασίες.



Η ευρωπαϊκή πλευρά επιδιώκει να διατηρήσει ενεργό ρόλο στις διπλωματικές εξελίξεις, τη στιγμή που οι αποφάσεις των δύο υπερδυνάμεων ενδέχεται να κρίνουν την επόμενη μέρα της αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην ευρωπαϊκή Ήπειρο.

«Αναμένουμε ενημέρωση με την επιστροφή της αμερικανικής αντιπροσωπείας από τη Ρωσία», δήλωσε στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Πάουλα Πίνιο.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι μετέφερε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν “ιδέες” για μια “ειρηνευτική συμφωνία” στην Ουκρανία, κατά την έναρξη της συνάντησής τους στην Αγία Πετρούπολη.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετείχε χθες, Τρίτη, στο Όσλο σε συνάντηση που είχαν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Στιβ Γουίτκοφ.

«Ο κύριος στόχος ήταν να εξεταστεί αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε προς τριμερείς, αν όχι πολυμερείς, συνομιλίες, με την Ουκρανία και τη Ρωσία στο ίδιο τραπέζι», εξήγησε η Πάουλα Πίνιο.

«Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη χθεσινή συνάντηση ήταν εδαφικά θέματα, η ασφάλεια» και η ανάκαμψη της οικονομίας «μετά τον πόλεμο», πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.